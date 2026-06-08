Özgür Özel: Grup Toplantısı Yapacağız

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Biz yapmayacaktık ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak" dedi.

Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM'de eski merkez yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Özel, mutlak butlan kararı sonrası beklentilerinin görevin kabul edilmeyip, partinin birlik ve beraberlik halinde kurultaya gitmesine omuz vermekken kurultayın yapılmasındaki olanaksızlığın ifade edildiğini belirterek, "Türkiye'de böyle düşünen genel merkezin yeni görevlendirdiği avukat dışında kimse yok. Bütün kamu hukuku, seçim hukuk hocaları dahil olmak üzere herkes, 'Derhal kurultay yapılmasının gerektiğini' söyleyip, yazıyorlar. Uluslararası dergilerinde ve hukuk dergilerinde makaleleri yayınlanıyor ve aynı metinlerde buluşuyorlar. Ancak bir hukukçu ve bir kişi 'Kurultay yapamayız' diyor ve partiyi yönetmeye kalkıyorlar. Biz mesela Esenyurt kayyımını neden eleştiriyoruz? Kayyım olarak otobüs giydiriyor, billboard bastırıyor ve kayyım olarak seçilmiş siyasetçilerin yapabileceği şeyleri yapıyor. Bugün benzer bir durumla karşı karşıyayız. Partide otobüsler giydiriliyor, afişler hazırlanıyor ve seçilmemiş bir Genel Başkan, partimize sahip çıktığımız gün, sabah 07.00'da önde bir grup milletvekili, arkada o partinin sokağından bile geçmeyecek tiplerle partiye gelip saldırıldı. Bizi o partiden, baba ocağından polis zoruyla çıkardılar" ifadelerini kullandı.

'ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUM'

Grup başkanı seçildiği kapalı grup toplantısında 106-107 milletvekilinin kendisine destek verdiğini ve halihazırda 111 milletvekilinin kurultay talep ettiğini belirten Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı düzenlemek için gereken 46 milletvekili sayısına ulaşamayacağını söyledi. Özel, bir grup gazeteci ile geçtiğimiz hafta yaptığı toplantı da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümü nedeniyle Manisa'ya gideceğini ve bu nedenle grup toplantısı yapmayacağını söylediğini hatırlatarak, "Ardından, 'Ayın 9'unda Kemal Bey'in grup yapmaya geleceği' söylendi. Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok, sokaktaki tepkinin bini bir para ama bu Meclis'te, Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümüne gitmemden fırsat bilinerek, 'Burada grup toplantısı yapacağız.' Bayramlaşmada gördük, orada gibi organik bir kalabalık toplanamadığı için, hani her hafta buraya gelen Ankara'nın Çankaya, Mamak, bütün ilçelerinden kendi kendine koşa gelenler gelmeyeceği için, Türkiye'den zoraki bir kalabalık. ve o sabahki, sabah 07.00 kitlesini arkaya alarak bir grup toplantısına gelme niyetini üzülerek takip ediyorum" diye konuştu.

'CHP'LİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEMEYE DAVET EDİYORUM'

Özel, parti içi meselenin iyi niyetle çözülmesi için aracılık edildiğini kaydederek, "Bu iş çıktığında ben şunu önerdim, 'Sakın böyle bir şey yapmasınlar. Biz de yapmayalım, onlar da yapmasın. Bu işi sonra konuşuruz.' Bu reddedildi. Bugün sabah dahi, 'Genel Merkezde toplansınlar, yapsınlar. Aynı saatte biz grup toplantısı koymayız. Ben Manisa'da olmak istiyorum.' Bu da reddedildi. 'Niye bu toplantı?' sorusuna da şu cevap veriliyor, 'Özgür Özel Manisa'ya gideceğini söyledi. Biz de grup toplantısı yapmaya karar verdik.' Bu kadar açık söylüyorlar. Kemal Bey böyle ifade etmiş, 'Özgür Özel dedi, ben de yapacağımı söyledim. Bu toplantıyı yapmak istiyorum' diye. Grup Başkan Vekili arkadaşımız Meclis Başkanlığına gerekli başvuruyu yapıyor. Biz yapmayacaktık; ama yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyrek'i kürsüde anacağım. Partililerimizi yarınki grup toplantısına hem Ferdi Zeyrek'i anmaya hem partisine omuz vermeye davet ediyorum. Alternatif bir grup toplantısını başka bir yerde yaparlar, başka zamanda yaparlar ki onun için 46 milletvekiline ihtiyaçları var. O değerlendirmeleri kendilerine bırakıyorum; ama sağduyulu davranmaya, partimizin sokağına bile yakışmamış o kişileri, hani 'arınma' diyorlar ya öncelikle onlardan arınmaya, CHP'lileri ise asla karşı karşıya getirmemeye davet ediyorum" dedi.

'KÜRSÜYÜ ATANMIŞ BİRİSİNE BIRAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİLDİR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapabilmesi için kurultay talebini karşılayarak kurultayda aday olmasını ve seçilerek TBMM grubuna gelmesi gerektiğini belirten Özel, "Ancak burada, 'AK Parti yargısı son dört seçimi yok kabul etti' diye, 2020 yılındaki Genel Başkanlık sıfatıyla kaybettiğiniz kongreden sonra, burada milletvekillerinin 110 tanesi Grup Başkanını Özgür Özel olarak seçmişken ve burada bütün yetkiler Grup Başkanına tanımlanmışken, gelip de '2020 yılından beri Genel Başkanım ve grup toplantısı yapacağım. Kitlemi de kendim taşıyacağım. Antalya'dan, İzmir'den otobüs kaldırıp kitle getireceğim ve sabah 07.00 ekibinden de destek isteyeceğim.' Bu olmaz. Bunun olması mümkün değildir. Yapılması gereken, derhal kurultay kararı almaktır. Kurultay kararı alınmadan bu ara dönemde bu oldubittilere partimizi ve milletimizin yetkisini emanet ettiği milletvekillerinin seçtiği Grup Başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir" diye konuştu.

'KEMAL BEY SAĞDUYU GÖSTERMELİ'

Özel, TBMM zemininin fırsatçılığa alet edilmemesi gerektiğini kaydederek, "Kemal Bey'den beklenen, 24 Nisan sabahı yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil; bir sağduyu göstermeleri. Hiç olmazsa burada artık geçmişte kendisine güvenmiş olanları, saymış- sevmiş, oy vermiş olan milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye daha sebebiyet vermek değil; hiç olmazsa bu sefer yakışanı yapmaktır. Yarınki grup toplantımıza partililerimizi davet ediyoruz. Ferdi Zeyrek'in ölüm yıl dönümünde böyle bir şeye yeltenme meselesinin bir an önce zihinlerden ve kayıtlardan çıkarılmasını özellikle de insani bir taraftan da tercih ediyorum. Bir yandan da şunu söylemem lazım. Çok düşündüm, 'Ne yapmalıyım?' diye, Ferdi'nin sesini duydum; oraya gitmem gerekirken her gidemediğimde bana şöyle derdi; 'Abi sen orada lazımsın, biz burayı hallederiz.' O yüzden yarın ben burada lazımım" değerlendirmesinde bulundu.

Diğer taraftan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı'na grup genel kurul gündemi ile birlikte grupta Grup Başkanı Özgür Özel'in konuşma yapacağı yönündeki başvuruyu sundu.