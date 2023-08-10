Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 4 asker şehit düştü

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen asker sayısı 4'e yükseldi.

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler taciz ateşi açtı. İlk ateşte Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olurken, Uzman Onbaşı Uğur Özdemir ve Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şehit sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.

Şehit Fatih Uğur Altınbaş

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başsağlığı mesajında şunları söyledi: "Kahraman silah arkadaşlarımız, 9 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Şehit Kemal Özek

ŞEHADET HABERİ AİLELERİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan askerlerinin ailelerine acı haber verildi. Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı.

ŞEHİDİN EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın (27) Elazığ'da Ulukent Mahallesi Yenigöl Sokak'ta yaşayan anne Tülay Altınbaş'a (55) şehadet haberini Vali Ömer Toraman ve askeri yetkililer verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini duyan vatandaşlar da eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin polis memuru olan babası Kadir Altınbaş'ın 2012 yılında kalp krizi geçirmesi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

DİYARBAKIRLI ŞEHİDİN BABASINA ACI HABER İŞ YERİNDE VERİLDİ

Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın babası Mustafa Üçdağ, iş için bulunduğu Manisa Alaşehir'de oğlunun şehadet haberini aldı. Acı haberi Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, beraberindeki heyetle işletme sahibi Vahit Uçak'ın ev sahipliğinde babaya verdi. Baba Mustafa Üçdağ ve yanındaki kızı özel bir otomobille önce İzmir'e, oradan da uçakla Diyarbakır'a gönderildi. Şehit Mahmut Üçdağ'ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin memleketi Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit Mahmut Üçdağ

GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in şehadet haberi Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Baba Bayram ve anne Fatma Özdemir ile diğer yakınları acı haber sonrasında gözyaşı dökerek feryat etti. Şehidin evinin bulunduğu apartman ve siteye Türk bayrakları asıldı.