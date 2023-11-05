Son Dakika: CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık yarışı sona erdi. İlk turda Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 alırken; ikinci turda ise Özgür Özel 812, Kılıçdaroğlu 536 oy aldı. Böylece CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

1366 DELEGE SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık seçimi heyecanı yaşandı. CHP'de 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti. "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarışıyor. Eski milletvekili İlhan Cihaner ve eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen ise son anda yarıştan çekildi. Saat 21.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi sona erdi. Ayrı bir salonda gerçekleştirilen oy verme işleminde kurultay delegeleri 23 sandıkta tercihini yaptı.

SEÇİM 2. TURA KALDI

Kongrede Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 delegenin oyunu aldı. Salt çoğunluk olmaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. CHP'nin genel başkanlık seçiminin ikinci tur oylaması saat 00.30'da başladı. Saat 00.30 itibarıyla başlayan ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi saat 02.30'da tamamlandı.

Adayların salt çoğunluğa ulaşabilmesi için 1366 delegenin en az 684'ünün oyunu alması gerekiyordu. İkinci tur seçimlerinde de salt çoğunluk sağlanamazsa en fazla oyu alan adayın kazanacağı üçüncü tura geçilecekti.

ÖZGÜR ÖZEL, CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI OLDU

Oy sayımı sonrası ikinci turda Özgür Özel'in 812, Kılıçdaroğlu'nun 536 oy aldığı belirlendi. Bu sonuçla Özgür Özel, CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu.

CHP TARİHİNDE BİR İLK

Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilen seçim sonucunda kaybederek, CHP tarihinde görev başındayken kurultay kaybeden ilk isim oldu.

ÖZGÜR ÖZEL KİMDİR?

Özel, 1974'de Manisa'da doğdu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimini tamamlayan Özel, 1999'da serbest eczacılığa başladı.

Manisa Eczacı Odasında 2001-2007 yılları arasında bir dönem genel sekreterlik ve iki dönem oda başkanlığı görevlerinde bulunan Özel, 2007- 2011 yılları arasında Türk Eczacıları Birliğinde bir dönem saymanlık, iki dönem genel sekreterlik görevlerini yürüttü.

Özel, 24, 25, 26, 27 ve 28. dönemlerde Manisa Milletvekili seçildi. 25, 26 ve 27. dönemlerde CHP Grup Başkan Vekili olarak görev yapan Özel, 28. dönemde CHP Grup Başkanlığı'nı üstlendi. Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babası.