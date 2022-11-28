Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan harekat sinyali: Vatandaşlarımızı katleden terör örgütünü yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan'ın mesajları arasında en dikkat çekici olanı, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik yeni operasyon sinyali oldu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ YOK EDECEĞİZ"

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik yeni operasyonun sinyalini veren Erdoğan, "Güney sınırlarımızda yürüttüğümüz harekatlarda büyük kayıplar veren terör örgütü havan saldırılarıyla masumların kanını akıtarak kirli yüzünü göstermiştir. Karkamış'ta 5 yaşındaki evladımızla 22 yaşında öğretmenimizi katleden terör örgütünü yok etme ahdimizi bir kez daha tekrarlıyorum" dedi.

"SINIRLARIMIZI KORUMA KARARI HER HADİSEYLE GÜÇLENİYOR"

Erdoğan, "Bugünkü Kabine Toplantımızda güvenlik tehditleriyle devam eden harekatları ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Pençe-Kilit Harekat bölgesinde verdiğimiz 7 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin sınırlarını 30 kilometre derinliğinde güvenlik şeridi ile koruma altına alma kararımız yaşadığımız her hadiseyle biraz daha güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

"BİZ KİMSEYE HESAP VERMEYİZ"

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda kimseye hesap vermeyeceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce kilometre öteden gelip terörist masum ayrımı yapmadan her yeri yakıp yıkanlar Türkiye'nin bu hassasiyetine saygı duymak gerekir. Biz kimseden izin almadığımız gibi kimseye de hesap vermeyiz. İsim değişikliği oyunlarıyla tescilli terör örgütünü destekleyenlerin riyakarlıklarına tahammül etme durumunda değiliz" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Rusya ve Ukrayna liderleriyle kimi zaman yüz yüze, kimi zaman telefon görüşmeleriyle bölgemizde yaşanan krizin etkilerini en aza indirmeye çalışıyoruz. Önceki hafta bir dizi telefon görüşmesi yaptık. Tıkanma aşamasına gelen tahıl sevkiyatının 120 gün daha uzatılmasını sağladık. Amacımız kapsamlı ateşkes ve barış anlaşmasına kadar bu temasları sürdürmektir.

"DEPREM GERÇEĞİNİ DÜZCE'DE BİR KEZ DAHA HATIRLADIK"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğini Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki sarsıntıyla bir kez daha hatırladık. Hamdolsun önemli yıkıma ve kayba sebep olmayan depremin ardından bakanlarımız ve tüm kurumlarımız vatandaşlarımızın yanında yer almış, her türlü destek sağlanmıştır.

"TOKİ YENİ KONUTLARI SÜRATLE İNŞA EDECEK"

Acil yardım ödeneği olarak 87 milyon lira deprem bölgesinde kullanılmış, 7 bin 500 haneye eşya desteği verilmiş, hafif hasarların tamiri için destek sağlanması kararlaştırılmıştır. Düzce, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka ve Gümüşova ilçelerimizdeki daha önceki afetlerde olduğu gibi TOKİ tarafından yenileri süratle inşa edilecektir.

"BOŞ TEHDİTLERE KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK"

Küresel güvenlik mimarisini kökünden değiştirecek hadiseler yaşadığımız dönemde Türkiye maruz kaldığı sayısız haksızlığa ve ambargoya rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayacak seviyeye gelmiştir. Artık içi ve altı boş tehditlere kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye düşmanı lobilerin zorlamasıyla, siyasi söylem düzeyinde eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışanların da bu gerçekle yaşamaya alıştıklarını görüyoruz.

"ULUSLARARASI SİYASETTE EBEDİ DÜŞMANLIK OLMAZ"

Uluslararası siyasette ebedi dostlukların ve ebedi düşmanlıkların olmayacağı, temel ilkelerden ödün vermeden dönemin şartlarına göre hareket edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bölgesel, siyasi, insani krizlerdeki farklı yaklaşımlarımız sebebiyle ilişki seviyesini düşürdüğümüz kimi ülkelerle selamı sabahı ilanihaye kesmedik. Türkiye'nin siyasi, diplomatik ve askeri gücü aynı zamanda umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin teminatıdır.

"HİÇBİR YERE YOK ETMEK İÇİN GİTMEDİK, GİTMEYİZ"

Sınır ötesi harekatlar yürüttüğümüz yerlerde hiçbir kardeşimizin endişesi olmasın. Kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine göre ayrımcılık yapmayız. Attığımız her adım hepimiz için daha güzel geleceğin inşa etme amacını taşımaktadır. Hiçbir yere öldürmek, yıkmak, yok etmek için gitmedik, gitmeyiz. Yaşatmak, ihya ve inşa etmek için varız. Hiç kimse Türkiye'nin adalet ve dayanışma odaklı politikalarından rahatsız olmasın. Hiç kimse Türkiye'nin dostluk ve işbirliği merkezli diplomatik açılımlarından rahatsız olmasın.

"TERÖRİSTLERİN KULLANIM SÜRESİ ARTIK DOLMUŞTUR"

Bugün içine sığındıkları beton tünelleri mezarları yapacağımız teröristlerin kullanım süresi artık dolmuştur. Çok güvendikleri ülkelerde hayatlarını pazara çıkaran terör baronları da kurtaramayacaktır.

İSTİHDAMDA ARTIŞ VURGUSU!

En yüksek asgari ücret artışları, asgari ücretlerin, asgari ücret seviyesindeki kısmının gelir vergisi dışında bırakılması uygulamaları son dönemde yapılmıştır. İstihdamdaki artış, sosyal güvenlik sisteminin dengesine olumlu yansımıştır. Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur.

KAMUDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO MÜJDESİ

Hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirme hususunu ve sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik, değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Sözleşmelerinin kadroya geçişlerinde 3 yıl çalışma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süreci olacaktır. Sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşecektir.

"424 BİN PERSONEL İSTEĞE BAĞLI KADROYA GEÇEBİLİYOR"

Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önce kadro düzenlemesinin dışında tutulan kişiler doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Kamudaki 520 bin personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeli askeri, akademik, sanatçı, meclis danışmanı, sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır.

4 YIL SONRA KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI

Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı şekilde devam edecek sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır. Kurumlar arası nakil hakkına 4 yılın sonunda kavuşacaktır. Kamu çalışanlarının önemli sorunu daha çözerek sözleşmeli kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

"EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZI KAMUOYUNA AÇIKLAYACAĞIZ"

Hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'te çalışarak hayata geçirmesini sağlayacağız. Emeklilik için yılını doldurup, yaş şartını bekleyenler, geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız.

"ENFLASYON YILBAŞINDAN İTİBAREN DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş eğilimine gireceği bir süreçteyiz. Bu dönemde yeni bir kampanyanın alevlendirdiğini görüyoruz. Ortaya koyulan ithamlar Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamayı devreye alacaktır. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz.