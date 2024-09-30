TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı: (1)

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " 'Meclis Başkanı'nın elinde bir anayasa hazırlığı var ve bu anayasa hazırlığını diğer partilere empoze ediyor' fikri de külliyen yanlış bir fikirdir. Meclis Başkanı'nın elinde üzerinde konuşulmuş bir madde bile yoktur." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, toplantının açılışında 28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'na basılı olarak değil, QR kod ile ulaşabilmelerini sağlayacak birer kartın basın mensuplarına dağıtılacağını söyledi.

Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nde milletvekilleri tarafından 2 bin 442, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğu, Genel Kurul gündeminde 76, komisyonlarda da 2 bin 253 kanun teklifinin bulunduğunun bilgisini verdi.

28. Yasama Dönemi'nde 73 kanunun kabul edildiğini, 54 TBMM Kararı alındığını, Genel Kurul ve komisyonlarda 468 birleşim gerçekleştirildiğini, toplam 1512 saat 49 dakika toplantı yapıldığını ve bu çerçevede 55 bin 459 sayfa tutanak tutulduğunu açıklayan Kurtulmuş, birçok parlamento ile kıyaslandığında TBMM'nin fedakarca çalışmaların yapıldığı bir meclis olduğunu vurguladı.

Bazı ülkelerin meclislerinin ayda 1-2, bazılarının haftada bir toplandığına dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM'nin rutin olarak haftada 3 gün toplandığını ve gündemine hakim bir şekilde yasa ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirdiğini söyledi.

"Kavgaya varan tartışma görüntüsü altında TBMM'nin fedakarca çalışması gölgelenmekte"

Geneline bakıldığında nezih ve fedakar bir çalışma ortamının ortaya konulduğunu belirten Kurtulmuş, "Ama maalesef zaman zaman kaba sözler, karşı tarafı yok sayan, karşı tarafa hakaret eden yaralayıcı sözler ve kavgaya varan tartışma görüntüsü altında TBMM'nin bu fedakarca çalışması gölgelenmektedir." dedi.

Kurtulmuş, bu görüntülerin TBMM'ye yakışmadığının altını çizerek, milletvekillerini bu konuda daha hassas davranmaya davet etti. Kurtulmuş, parti gruplarına yapacağı ziyaretlerde de bu konuyu dile getireceğini söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 16 bin 527 yazılı soru önergesi verildiğini, bunlardan 9 bin 569'unun cevaplandırıldığını açıklayarak, TBMM Başkanı olarak kendisine verilen 84 yazılı soru önergesinden 77'sinin cevaplandırıldığını kaydetti.

Öte yandan 45 genel görüşme ve 1809 meclis araştırma önergesi verildiğini anlatan Kurtulmuş, Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunları Araştırma Komisyonu ile Erzincan İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonunun faaliyetlerini tamamladığını, her iki komisyonun da raporunu tamamlamak üzere olduğunu belirtti.

"Yeni anayasa çalışmaları TBMM'nin gündemine gelecek önemli ödevlerden biri"

"Yeni anayasa çalışmaları da TBMM'nin gündemine gelecek önemli ödevlerden birisi." diyen Kurtulmuş, 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulma vaktinin geldiğini, bu çerçevede toplumun bütün kesimlerinin görüşlerinin dile getirildiği süreçlerin sonunda hem yöntem hem de içerik itibarıyla tartışmaların olgunlaşmasıyla birlikte anayasanın Meclis çatısı altında da yasal zeminler çerçevesinde tartışılmasının mümkün olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Sivil, demokrat, katılımcı, güçler ayrımı prensibini bütünüyle benimsemiş, Türkiye'nin gerçeklerine uygun ve milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasa çalışmasının yapılması zorunludur." dedi.

Geçen yasama yılında bu konuyla ilgili olarak bütün siyasi partilerle temaslarını hatırlatan Kurtulmuş, "O günkü şartlar içerisinde kategorik olarak hiçbir siyasi parti kapıyı kapatmadı. Görüşmelere başlamadan evvel, Parlamentoda grubu bulunan ya da bulunmayan temsil edilen bütün siyasi partilerin parti metinlerini inceledim. Hepsinde 'yeni anayasa' tabiri ya da 'anayasada köklü bir değişikliğe gidilmesi' talebi yer alıyor." diye konuştu.

Parlamentodaki siyasi partilerin tamamının ya parti programlarında ya da seçim beyannamelerinde bu zorunluluğu dile getirdiklerine dikkati çeken Kurtulmuş, "Bundan sonra da bu zeminin demokratik üslup içinde tartışmaya uygun bir şekilde açık tutulması, bu müzakerelerin gerçekleştirilmesi için bendeniz de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zemin içerisinde yapılması en hayati hususlardan birisi"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdiye kadar Anayasa'nın içeriğiyle ilgili hiçbir tartışmanın içinde olmadık, sadece yönteme ilişkin, partilerin tamamının katıldığı, katılımcı ve bütün Türkiye'yi kapsayan kuşatıcı bir anayasanın yapılması gerektiği üzerinde durduk. Bu çerçevede ilk 4 madde konusunda Türkiye'de parlamentoda temsil edilen partilerimizin hemen hemen tamamına yakınının herhangi bir iddiasının, teklifinin ya da bir sorununun olmadığı, bundan dolayı ilk 4 madde hakkında yapılacak herhangi bir tartışmanın sadece lüzumsuz gerilimlere ve zaman kaybına neden olacağını ifade etmek isterim. Anayasa tartışmalarının şeffaf bir zemin içerisinde yapılması herhalde en hayati hususlardan birisidir."

Gelecek dönemde üniversitelerin, hukuk camiasının, sivil toplum kuruluşlarının görüşü olan bütün kesimlerin görüşlerinin alınacağı, tartışmaların olgunlaştırılacağı bir dönemi yürütmekle TBMM olarak kendilerini yükümlü saydıklarını kaydeden Kurtulmuş, "'TBMM bir anayasa yapamaz' görüşü dışındaki bütün görüşleri biz dinleriz. TBMM, anayasa yapma yetkisine de gücüne de sahiptir. 'TBMM'nin böyle bir yetkisi yoktur' diyenler, demokrasiyi özümsememiş olan kesimlerdir."

Türkiye'de sadece bir ya da birkaç partinin değil, bütün toplumun anayasası olarak kabul edilebilecek bir "millet sözleşmesine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu çalışmalarda bütün siyasi partilerden iyi niyetli bir yaklaşım içerisinde olmalarını diledi.

Yeni bir İç Tüzük çalışması

Kurtulmuş, "'Meclis Başkanı'nın elinde bir anayasa hazırlığı var ve bu anayasa hazırlığını diğer partilere empoze ediyor' fikri de külliyen yanlış bir fikirdir. Meclis Başkanı'nın elinde üzerinde konuşulmuş bir madde bile yoktur. Biz sadece bu sürecin şeffaf ve açık bir şekilde yönetilmesinden kendimizi sorumlu tutuyor ve bu hususta gayret sarf etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin yasama faaliyetleri içerisinde önemli gördükleri bir diğer hususun da yeni bir İç Tüzük çalışmasının TBMM gündemine gelmesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, partilerin uzlaşısıyla, parlamenter diplomasinin gücünü artıracak, parlamentonun çalışma düzenini daha sağlıklı hale getirecek, daha demokratik bir Meclis İç Tüzüğünün yapılması konusunun tekrar gündeme geleceğini söyledi.

Parlamenter diplomasi

TBMM'nin 28. Yasama Dönemi'nin 1. ve 2. Yasama Yılında Türkiye'nin girişimci, çok yönlü ve insani dış politika kurallarına uygun bir parlamenter diplomasi trafiğinin yürütüldüğünü kaydeden Kurtulmuş, Uluslararası Parlamenter Asamblelerin Dış İlişkiler Faaliyetleri kapsamında 177, İhtisas Komisyonlarının Dış İlişkiler Faaliyetleri kapsamında 156, Parlamentolar arası Dostluk Gruplarının Dış İlişkiler kapsamında toplam 57 heyetler arası görüşme/kabul gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak 12 ülkeye resmi ziyarette bulunduğunu, bu ziyaretlerden sonuncusunun Rusya Federasyonu'na gerçekleştirdiği ziyaret olduğunu belirtti.

Rusya ziyaretinin beklediklerinden de olumlu geçtiğini kdile getiren Kurtulmuş, bu ziyaret kapsamında Rus senatörlerine hitap etme, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlara bakış açısını paylaşma imkanı bulduğunu söyledi.

Kurtulmuş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere bu ziyaret kapsamında yaptığı görüşmelerin Türkiye'nin menfaatlerini korumak için en üst düzeyde gerçekleştirilen faaliyetler olduğunun altını çizdi.

"Çok taraflı yeni dünyanın kurulmasında Türkiye çok büyük bir avantaja sahip"

ABD'nin Afganistan'dan hızlı şekilde çekilmesi ile dünya politikasında yeni bir sayfanın başlangıcı olduğunu ifade eden Kurtulmuş, bundan sonra hiçbir ülkenin dünyayı tek başına yönetebilecek güce sahip olmadığını dile getirdi.

Bundan sonraki dünya sisteminin en temel özelliğinin çok taraflılık olacağını kaydeden Kurtulmuş, "Bu çok taraflı yeni dünyanın kurulmasında Türkiye sahip olduğu imkanlar ve potansiyeller itibarıyla çok büyük bir avantaja sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız ABD'de çok yönlü çalışmalarını ve ilişkilerini sürdürürken, bizlerin de TBMM parlamento heyeti olarak Rusya'da hemen hemen farklı tarafların hepsine dokunabilen çok geniş kapsamlı bir çalışmanın içinde olmamız, esası itibarıyla çok kutuplu dünyada Türkiye'nin potansiyelini, imkanını gösteren önemli bir tesadüftür." değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentodaki çok sesliliği yansıtması bakımından da önemli olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Fevkalade uyumlu bir şekilde bütün dış temaslarımızda olduğu gibi Rusya temasımızda da içeride ne kadar politik farklılıklarımız olursa olsun dışarıda tek sesli bir şekilde milli menfaatlerimizin peşinde olduğumuzu göstermiştir." dedi.

TBMM Başkanı olarak 9 uluslararası toplantıya katıldığını açıklayan Kurtulmuş, ikisi çevrim içi olmak üzere toplam 6 uluslararası konferansa katılım sağladığını söyledi.

Kurtulmuş, TBMM Başkanı olarak 12'si Cumhurbaşkanı ve Devlet Başkanı ve 59'u Meclis ve Senato Başkanı olmak üzere toplam 161 ikili görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

Temsil tanıtım ve organizasyonlar

Kurtulmuş, temsil tanıtım ve organizasyonlar hakkında da bilgi verdi.

TBMM Televizyonu ile ilgili bazı önemli gelişmeler yaşadıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Meclis TV'yi bir demokrasi platformu haline getirmek, burada farklı görüşlerin dile getirilmesini temin etmek ve Meclis oturumlarının dışında da aktif seyredilen bir televizyon kanalı haline getirmek gibi bir niyetimiz var." dedi.

Kurtulmuş, 28. Dönemde görev yapan milletvekillerimizle de söyleşiler gerçekleştirerek Meclis TV'yi kuvvetlendireceklerini dile getirdi.

Gazze halkının yaşadığı soykırıma karşı duyarlı şekilde etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Gazze diplomasisi bakımından zirve olacak husus ise 15 Ağustos günü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisine gelerek yaptığı tarihi konuşmadır. O tarihi konuşma hem TBMM bakımından önemlidir, aynı zamanda da Filistin devleti ve Filistin davası bakımından önemlidir." dedi.

Kurtulmuş, tasarruf tedbirleri kapsamında proje safhasını bitirdikleri yeni kütüphane ve sergi binası inşaatını ertelediklerini duyurdu.

İşçi alımında örnek teşkil edilecek bir adım atıldığını ve Noter huzurunda kura ile işçi alımının gerçekleştiğini anlatan Kurtulmuş, bugüne kadar 125 işçinin sürekli işçi kadrosuyla işe alındığını söyledi.

Elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla şarj istasyonları kurulduğunu belirten Kurtulmuş, eski araçların envanterden çıkarıldığını, 19 TOGG marka aracın hizmete sunumu ile 20 elektrikli araca sahip olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, uzun yıllardır devam eden Florya'daki misafirhane ile ilgili adımlar atıldığını, birinci ve ikinci misafirhane ile ilgili restoran binalarının güçlendirme işlemlerinin tamamlandığını, 2025 yılının yaz döneminin başında tamamlanacağını ifade etti.

"Dijital parlamento" konusuna da değinen Kurtulmuş, "Tutanakları sayfa sayfa yayınlamamıza gerek yok. Bunların hepsi dijital bir şekilde depolanabilir. Vekil Bilgi Sistemi Projesi, Sağlık Bilgi Sistemi Projesi, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi, Kanunlar Kararlar Bilgi Sistemi Projesi ve Komisyonlar Bilgi Sistemi Projesi uygulamaya alınmıştır." dedi.

Arşiv Otomasyon Sistemi ile 28. Yasama Dönemi'nde 25 milyon sayfa belgenin arşivlendiğini belirten Kurtulmuş, TBMM arşivlerinde bulunan tüm belgelerin tasnif edilerek ve güncelleştirilerek sisteme alındığını söyledi.

Siber güvenlik konusunda da çalışmaların yürütüldüğünün altını çizen Kurtulmuş, "Dijital parlamento kapsamındaki çalışmalarımızda Türkiye bilişim ödülleri programında kağıtsız parlamento projesiyle birincilik ödülünün alınması meclisimizi ve çalışanlarımızı teşvik etmektedir." dedi.

(Sürecek)