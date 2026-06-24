TBMM\'den Emniyet Düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi daha kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, emniyet teşkilatıyla ilgili düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşmaları, grup başkanvekillerinin değerlendirmelerin ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergelere geçildi. Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin sunduğu önergelerin reddedilmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önergeye geçildi.

'BU TEKLİF GECE ÜÇTE BİTMEZ'

Önerge üzerine Yeni Yol grubu adına söz alan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, "Klasik bir salı AK Parti önergesiyle karşı karşıyayız. Tek bir önergeleri var, Meclisi daha uzun çalıştırmak. Hepimiz hazırız, çalışmak istiyoruz ama şunu net ortaya koyalım ki bu teklif milletvekillerine yapılan şantajdan öte bir şey değil. Bakın, bunu kim, nasıl yazdı anlamak mümkün değil. Bir kere teklif içerisinde 23 Haziran 2026 Salı günü, bugünkü birleşimde 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmeleri tamamlanıncaya kadar devamına.' Ya, siz dalga mı geçiyorsunuz, bu yasa gece üçte bitmez" ifadelerini kullandı.

'KOSKOCA MECLİS TARİHİNDE BÖYLE BİR REZİLLİK GÖRÜLMEDİ'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ise AK Parti'nin geçtiğimiz hafta itibariyle Meclis'in çalışma düzeni hakkında önerge verme ehliyetini kaybettiğini belirterek, "Çalışma düzeni içerisinde sahte oy pusulası vermek var mı arkadaşlar? Burası Gazi Meclis, yasama ve denetleme görevi var. Bu Meclisin çıkardığı kanunlar çerçevesinde ülkede huzur ve nizam, toplumsal düzen sağlanıyor. Görevi ülke için, halk için kanun yapmak olan bu Meclis geçen hafta AK Parti'nin oy pusulası skandalıyla sarsıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası bir anlaşma görüşüyor, tam 79 milletvekili pusula gönderiyor; bu 79 milletvekili içerisinde sadece 4 milletvekili Genel Kurul'da; yapılan yoklamada bu tespit ediliyor. Koskoca Meclis tarihinde böyle bir rezillik görülmedi, yaşanmadı. Siz şimdi Meclisin çalışma düzenine dair neyin önergesini veriyorsunuz" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRETLİNİN, EMEKLİNİN MAAŞLARINA ÜCRET ARTIŞI YAPACAKSANIZ ÇALIŞALIM'

TBMM'nin bir kez daha yaz mesaisi yapacağını kaydeden DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "DEM Parti grubu olarak buradayız, çalışmaya da hazırız ama niçin çalıştığımız sorusunu da birbirimize sormamız gerekmez mi, niçin çalışacağız? Gerçekten bu toplumun yararına, ay sonunu getiremeyen asgari ücretlinin, emeklinin yararına bir mesai yapacaksak, buyurun çalışalım. 15 Temmuz geldiğinde, ara zam geldiğinde asgari ücretlinin maaşına gerçekten insan onuruna yaraşır bir ücret artışı yapacaksak, gelin beraber çalışalım. Emeklilerin maaşlarına insanca bir ücret artışı yapacaksak, gelin çalışalım" dedi.

'GELİN ASGARİ ÜCRETİ EN AZ 45 BİN LİRA YAPALIM'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise önergeye ilişkin, "Arkadaşlar, 'Temmuz ayında çalışalım' deniliyor; çalışalım, hiç itirazımız yok ama vatandaşımızın beklediği acil, beklemesinde sakınca olan maddeleri, kanunları gelin teker teker geçirelim, vatandaşlarımıza müjde vererek geçirelim. Mesela asgari ücretin 5 bin lirası eridi gitti. Yazıktır, günahtır, vebal vardır. Gelin, asgari ücreti en az 45 bin lira yapalım. Emekli maaşı taban aylıkları, her defasında taban aylığını artırmamız gerekiyor. Niye? Çünkü şu anda ortalama emekli maaşı 23 bin lira, asgari, en düşük emekli maaşı 20 bin lira. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Bakın, bu acildir; istediğiniz zaman getirin, gerçekten bunu yapalım" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

Ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, önergeyi oylamaya açtı. Önerge, AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla kabul edildi. Buna göre; Genel Kurul'da bugün emniyet teşkilatına dair düzenlemeleri içeren teklif kabul edilene kadar çalışmalar sürecek. Yarın ki birleşimde ise Sayıştay Başkanlığı seçimleri yapılacak ve ardından uzman erbaşlara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif kabul edilene kadar Genel Kurul açık kalacak. Perşembe günü ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi üzerine görüşmelere başlanacak.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ YENİLENEBİLİR ENERJİ SANTRALİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Daha sonra, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporunun Açık Oylamasına geçildi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yapılan birleşimde siyasi parti temsilcilerinin değerlendirilmeleri tamamlandığı için oylamaya geçti. Oylama sonucunda uluslararası anlaşma, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye'de toplam 5 bin megavat (MW) kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projeleri hayata geçirilecek. 5 bin megavatlık kapasitenin ilk aşamasında, Sivas ve Karaman'da her biri 1000 megavat olmak üzere toplam 2 bin megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin kurulması planlanıyor. Projeler kapsamında üretilen elektrik Türkiye tarafından 30 yıl süreyle satın alınacak.

TÜRKİYE VE BREZİLYA ARASINDA SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi' ve Dışişleri Komisyonu Raporu'nun görüşmelerine başlandı. Siyasi parti temsilcilerinin anlaşma üzerine söz almaması üzerine maddeler tek tek oylamaya sunuldu. Anlaşma, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek kanunlaştı.

MAHALLİ İDARELERE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ BEDELİ PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

Daha sonra teklife geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda teklifin 3 maddesi daha kabul edildi. Buna göre; mahalli idarelere ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Satış ücretinin taksitle ödenebilmesi için düzenlenecek ihale ile belirlenen satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin, kalanı ise 2 yıl içerisinde 12 taksite bölünerek kanuni faiz ile birlikte ödenecek. Yapılacak ihale de ödeme şekli, taksit süresi ve sayısı koşulları da belirlenecek. Taksitli satış işleminde alınan ücretin peşinatı dışında kalan bölümü teminat mektubu ya da satışı yapılan taşınmazın üzerine idare lehine ipotek koyulması halinde tapu, alıcı adına devredilecek. Teminat mektubu verilmemesi veya kanuni ipotek sağlanmadığı hallerde ise taksitlerin tamamı ödenene kadar taşınmaz devri yapılamayacak. Alıcı adına tapu devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafın sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda idare, teminat mektubunu paraya çevirecek ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibini yaparak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek. Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek.

DEPREM BÖLGESİNDE SÜREN İNŞA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI 2028 YILINA KADAR UZATILIYOR

Diğer taraftan Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların öngörülen süre içerisinde tamamlanmadığı için halihazırda Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamı dışına bırakılma tarihi 31 Aralık 2028 yılı olarak güncellenecek. Ayrıca 'KDV Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak. Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış tarihinden itibaren getirilen 3 iş günü içerisinde tescil edilme zorunluluğunun, özellikle filo satışlarında işlemlerin son noktaya teslimi aşamasında yapılması nedeniyle, 15 iş gününe uzatılması amacıyla düzenleme yapılacak.

GENEL KURUL KAPANDI

Meclis Başkanvekili Celal Adan, 16'ncı maddenin kabul edilmesinin ardından birleşimi 24 Haziran Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.