TBMM Genel Kurulu'nda, 'Kayyum' tartışması (2)

Politika

GENEL KURUL'DA 'KAYYUM' TARTIŞMASI DEVAM ETTİ

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu araştırma önergelerinin reddedilmesinin ardından CHP Grup önerisine geçildi. 'Kayyum atamalarının Anayasa'ya, demokrasiye ve hukuk kuralları ilkesine aykırılığının incelenmesi' amacıyla sunulan araştırma önergesinin gerekçesini açıklamak üzere CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Ne yazık ki geçen haftadan bu yana Türkiye'nin gündeminde seçilmiş belediye başkanlarına kayyum tayin eden, milletin iradesini ayaklar altına alan kötü uygulamalarla meşgulüz. Geçen haftadan bu yana 4 belediyeye kayyum atandı. Dün sabah uyandık, 3 belediye Mardin, Batman, Halfeti Belediyeleri; geçen hafta da biliyorsunuz, Esenyurt Belediyesiyle başladı. Bu, tesadüfi bir şey değil. Tabii, bu kayyumla ilgili kanun hükmünde kararname çıktığından bu yana 149 belediyeye kayyum atanmış ancak son günlerde yaşadığımız süreç başka bir kurgunun ipuçlarını veriyor, başka bir işaret gösteriyor. Bunları herkes kendince okumaya çalışıyordu ama işin sırrı bugün tahmin edildiği üzere Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında çözüldü. Atılan adımların arkasındaki bütün planlama Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarını bir gün daha uzatma planlanmasıdır, bir gün daha uzatma" dedi. Tezcan, konuşması sürerken MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın "Hadi be. Saçmalıyorsun ya" demesi üzerine, "Erdoğan bir gün daha iktidarda kalsın isterse Türkiye yansın, Erdoğan bir gün daha iktidarda kalsın isterse milletin iradesi ayaklar altına alınsın, hiç önemi yok. Yaklaşım bu" diye konuştu.

'SİYASET ÇELİK ÇOMAK OYUNU DEĞİLDİR'

Tezcan'ın açıklamalarının ardından MHP'li milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. MHP milletvekilleri Tezcan'a, 'Senden dost olmaz. Daha dün, 'Baba' diye etrafında dönüyordunuz' derken, CHP'li milletvekilleri ise 'Apo'yu çağırın gelsin, Apo'yu çağırın gelsin, oy atsın. Çağırın Apo'yu' şeklinde yanıt verdi. İki parti milletvekilleri arasında karşılıklı, 'Terbiyesiz' şeklinde polemik yaşandı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bülent Tezcan geçen hafta da benzeri şekilde böyle demagojiye ve polemiğe yönelik sığ birtakım yorumlarla ne sözü anlamış. Sözler lafzıyla, ruhuyla mana ifade eder; zarfa değil, mazrufa bakacaksınız ve ayrıca bu sözlere karşı kör ve sağır da olmaması gerekir. Meselenin özünde ya siyaset ya terör vardır. Eğer bir Belediye Başkanı hakkında terör örgütüyle ilgili irtibat, iltisak, bağlantılar söz konusuysa bir kere çelik çomak oynanmıyordur ama Bülent Tezcan Bey gördüğüm kadarıyla çelik çomak oynuyor. Siyaset çelik çomak oyunu değildir, polemik, demagoji de değildir, kahvehane dırdırı da değildir. Öncelikle bütün açıklamaları 1 Ekim'den bu yana bugüne kadarki bir bütünlük içerisinde, aklıselimle, sağduyuyla, hiçbir sığlığa kapılmadan yorumlaması gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

'MİLLETİN VİCDAN TERAZİSİ VAR'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın açıklamaları üzerine söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Burası milletin kürsüsü ve Meclisin kürsüsünde düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Meclisin kürsüsüne bir terör örgütü liderini davet ederken rahatsız olmuyorsak milletin seçilmiş milletvekilinin burada konuşmasından da rahatsız olmayacağız, onu da kabul edeceğiz. Burada herkesin tabii ki kendi penceresinden değerlendirmeleri olacaktır ama bir de milletin vicdan terazisi var, vicdan terazisi; oraya bakacağız. O vicdan terazisi diyor ki, yahu, siz 2013 yılında çözüm sürecini başlattık diye İmralı'da devletin gözetiminde bir görüşme planladınız. O zaman MHP'nin de nerede durduğunu biliyorum, bizim de nerede durduğumuzu biliyorum; beraber milletvekiliydik burada. Bu görüşmelerde devletin kontrolü altında terör örgütünün lideriyle bazı konuşmalar yapılmış, bugünkü Esenyurt Belediye Başkanımızın adını birileri önermiş. İşte, o, 'terör' dediğiniz gerekçe, bugün onu görevden aldıran gerekçe, almalarına bahane uydurdukları gerekçe orada terör örgütü liderine birileri bunu referans verdi diye yani şimdi referans verilen kişiyi Meclise çağırdığınız günlerde kalkıp da o referansın haberi olmadan muhatap olana, terör örgütü üyesi' diyorsanız bunu milletin vicdanına ve izanına havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BÜLENT BEY'İN DAHA DERİNLİKLİ KONUŞMALAR YAPMASINI BEKLERİM'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın açıklamaları üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bugüne kadar, bu Esenyurt Belediye Başkanıyla ilgili iddiaları Türkiye'nin ana muhalefet partisi olarak, bir de şu açıdan da bakmak gerekmez mi, acaba bu iddialar doğru mudur? Manisa'nın Kula ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı makamında 7 kişiyle belediyeyle iş yaptığı 2 kişiyi öldüresiye linç etti. Herhangi bir disiplin soruşturması yaptınız mı kendisine? '1 saat içerisinde 580 bin lira parayı bu masaya koyacaksın' diye Belediye Başkanı icbar etti. Bütün personeli mesaiden çıkardılar, kameraları kapattırdılar; ondan sonra bir ayı aşkın süre komada hayat mücadelesi verdi vatandaş ve en sonunda Sayın Özgür Bey dedi ki, 'Efendim, kamu parasını takip ediyorum' Kamu parası vatandaşı linç ederek mi takip ediliyor? Örnek için söylüyorum. Zarfla değil, meselenin özüyle ilgilenmenizi tavsiye ediyorum ve Bülent Tezcan Bey'in de artık kendisi tecrübeli, hukukçu bir parlamenter arkadaşımız daha yetkin, daha derinlikli konuşmalar yapmasını beklerim" diye konuştu.

'SAYIN AKBAŞOĞLU, BUNUN NERESİNDESİNİZ'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın açıklamaları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "'Çözüm', 'Barış', 'Kanın durması', 'Anaların ağlamaması', bunu birçok şekilde tanımlayabiliriz. CHP 2010 yılından beri çözüm önerilerini sundu. Bakın, Sayın Başkanım, dedik ki; bir, buranın çözüm yeri Parlamento, Meclis. İki, çözüm mutlaka ki yasal, anayasal zeminde olmalı. Üç, şeffaf olmalı; dört, toplumsal uzlaşı olmalı. Şimdi, Genel Başkanınızın sunmuş olduğu önerilerde bunun hangisi var? Hangisi var? Allah aşkına, hangisi var? Ben bunu sormak zorunda değil miyim? Sayın Akbaşoğlu'na soruyorum: Bunun neresindesiniz, ne biliyorsunuz? Sizlere soruyorum: Neresindesiniz, ne biliyoruz? Meclis her şeyden bihaber arkadaşlar; en son Meclis duyuyor, en son toplum duyuyor ve bu iş ondan sonra sarpa sarıyor. Sarar, ortak akıl yoksa, toplumsal uzlaşı yoksa, şeffaflık yoksa olmaz. Bir belediye başkanının birkaç kişiyi dövmesi kabul edilir bir şey değil; yargılanıyor, bunun hesabını sorarız, hesabını verir ama bu ülke, Ankara'nın göbeğinde öldürülen bir akademisyen Sinan Ateş'in hesabını ve faillerini soramadı, bulamadı" dedi.

'HER ŞEY KAMUOYUNUN ÖNÜNDE ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE İLAN EDİLMEKTEDİR'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın sözleri üzerine, "Meselenin özü, bu yaşadığımız süreçlerle ilgili Türk ve Kürt kardeşliğini ebedi kılmak, her türlü emperyalist ve siyonist oyunu kuranların kursağında bırakmak; özü ve özeti bu. Bin yıldır bu toprakları vatan ittihaz etmişiz, et ve kemik gibi, ruh ve beden gibi hep beraberiz. Bir ve beraberliğimizi kimse, hiçbir terör örgütü, hiçbir emperyalist veya Siyonist plan bozamayacaktır; bunu ifade ediyorum. Buradaki çabalar, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu perspektif tam da budur; bunun altında başka bir şey aramaya da gerek yoktur. Her şey de şeffaf bir şekilde, kamuoyunun önünde ilan ve izah edilmekte, şunu ifade ediyoruz: Her şey şeffaf bir şekilde, kamuoyu önünde paylaşılmaktadır. 85 milyon insanımızın tamamının esenliği gözetilmektedir; Cumhur İttifakı'nın amacı budur. Yeni anayasal süreçle ilgili çağrıların da asla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresini bir gün daha uzatmaya matuf olmadığının altını çizmek isterim. Zaten mevcut Anayasa 116'ncı madde diyor ki, 'Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' Mevcut Anayasa, Meclis kararıyla bir daha aday olabilme imkanını zaten getiriyor" değerlendirmesinde bulundu.

'HERKESİN SÖZÜNE DİKKAT ETMESİNDE FAYDA VAR'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Bizi belli çağrımız nedeniyle eleştiren Sayın Bülent Tezcan'ın 26 Ocak 2016'da HDP Kongresi'nde PKK marşları söylenirken bu terörist başının posterleri huzurunda ayakta saygı duruşunda bulunduğunu da maalesef hatırlattılar bana; bu, hafızalarda da var. Yani, bütün şeyleri söylemek istemeyiz ama herkesin sözüne dikkat etmesinde de fayda var" ifadelerini kullandı.

'GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BANA BUNU AÇIKLAYIN'

Genel Kurul'da tartışmalar sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Şimdi, ben şunu öğrenmek istiyorum, 2 Sayın Grup Başkanvekiline de sormak istiyorum. Sormak hakkım çünkü bugün Türkiye'de 31 Mart seçimlerinde 1'inci olan partinin Grup Başkan Vekiliyim, en fazla oy alan partinin. Bana bir şeyi anlatsınlar; Anayasa'nın hangi maddelerinden gelerek, Mecliste hangi görüşmeleri yaparak, hangi hukukla İmralı'dan Abdullah Öcalan'ı Meclis kürsüsüne getirecekler, konuşturacaklar, bunu nereden başlayıp, ne şekilde buraya getirecekler? Bunu sormak benim hakkım. Şimdi, bir parti bunu söylüyorsa, 'Gelsin kürsüye, Meclise konuşsun' diyorsa ben bunun nereden başlayıp, nereden biteceğini, hangi süreçlerden geçeceğini, Anayasa'yla ilgili durumu, toplumsal uzlaşının neresinde olduğunu sorarım. Bana bunu açıklayın" diye konuştu.

'BİZİM HERHANGİ BİR MÜZAKERE ÇAĞRIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Sayın Başarır şunu açıklasınlar dediler de geçmiş dönemlerde, yine bu dönemde verildi mi bilmiyorum ama geçen dönemlerde CHP'nin değerli grup başkanvekillerinin ve milletvekillerinin imzasıyla Öcalan'ın taleplerinin bu Meclise kanun teklifi, İç Tüzük değişiklik teklifi ve araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge olarak verildiğini pekala biliyoruz. Bunları tek tek getirebilirim de yani eğer merak ediliyorsa buraya sayılarıyla, tarihleriyle, imza sahipleriyle birlikte koyarız. Bizim herhangi bir müzakere çağrımız filan söz konusu değil, masa kurulmuş değil, terörün Türkiye'nin gündeminden kesinlikle çıkarılması konusunda yapılan bir çağrı. Cevap bulur bulmaz, bunu zamanla göreceğiz" dedi.

'CHP'NİN TERÖRE KARŞI DURUŞU BELLİDİR'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan söz alarak, "Bazı olaylar vardır ki sakız gibi çiğnenir, cevabı verildiği halde tekrar tekrar gündeme getirilir. Biraz önce, MHP Sayın Grup Başkanvekili benim bir siyasi partinin kongresindeki kongreye katılıp, partimi temsilen resmi bir görevle kongreye katılıp o kongrede bulunmamdan kaynaklı bir ithamda bulundu. CHP'nin bugüne kadar teröre karşı duruşu, Türkiye'nin toplumsal barışıyla ilgili duruşu; tamamının ne olduğu bellidir" diye konuştu.

'ESENYURT MİTİNGİNİZE 3 BİN 504 KİŞİ KATILDI'

AK Parti Grubu adına söz alan Mustafa Demir, "CHP'ye söylüyorum, alelacele bir miting yaptınız. Ne yaptınız? Esenyurt meydanında miting yaptınız. Kaç kişi katıldı? Zahmet etmeyin, ben söyleyeyim. 3 bin 504 kişi katıldı. Arkadaşlar, bakın, 34 tane ilçe var İstanbul'da, 16 milyon; her ilçeden bin kişi gelseydi 39 bin insan olacaktı. Evet, 26 tane belediyeniz var; her belediyeden bin insan gelseydi o mitinge, 26 bin insan olacaktı. 420 tane belediyeniz var; her belediye, belediye başkanını, özel kalemini, asistanını, yanına üç adamı getirse 10 bin kişi olacaktı ama kimse gelmedi. Neden gelmedi biliyor musunuz? CHP'ye oy veren, vatanını, milletini sevenler sizinle aynı görüşte değiller" değerlendirmesinde bulundu.

'ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ'

AK Parti Mustafa Demir'in açıklamaları üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Hatibi dikkatle dinledim ama ne söylemeye çalıştığını daha doğrusu anlayamadım. Bir defa, bizim mitingimize sadece 3 bin 800 polis- güvenlik gücü- geldi, haberiniz var mı? 30 binin üzerinde vatandaş katıldı, bu bir. Bir defa, gerçekleri saptıramazsınız, sadece 3 bin 800 güvenlik görevlisi vardı. İkincisi: Size ne bundan? Yani siz CHP'nin güçlü mitingler yapmasını arzu ediyorsunuz, göremeyince üzülüyor musunuz? Size ne bundan? Siz kendi ne yaptığınızın hesabını verin, siz kendi ne yaptığınızın hesabını verin. Üç; beyefendi belediye sayımıza bakıyor, 'Biner kişi getirseydiniz' diyor. Ya, siz itiraf ediyorsunuz yaptığınızı, bu sizin mesleğiniz. Belediyeden işçi getirmek, yoklama yapmak, orada mı diye bakmak, gelmeyenlerin mesaisini kesmek sizin mesleğiniz, biz öyle şey yapmıyoruz. Bizim belediye işçilerimiz görevlerini yapıyorlar, onların görevi parti mitingleri değil. Bir defa, gelip buradan özür dileyeceksin özür ve diyeceksin ki: Bunu söylememem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLDİ

Meclis Başkanvekili Celal Adan, siyasi parti temsilcilerinin araştırma önergesi üzerine açıklama yapmasının ardından oylamaya geçildiğini duyurdu. CHP'nin araştırma önergesi, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.