Türkiye-Yunanistan arasında tansiyon had safhada! Ünlü profesörün 'ABD Türkiye'ye saldırabilir' sözleri akıllara geldi

Doğu Akdeniz ve Adalar'daki haklı talepleri için mücadele eden Türkiye'ye ABD merkezli bir işgal girişimi mi hazırlanıyor? Yunanistan'daki ABD üsleri, son günlerde Türk jetlerine yönelik S-300'lerle radar kilidi atan Yunanistan'ın düşmanca tutumu ne anlama geliyor? İşte detaylar...

3 Eylül'de Samsun'daki TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın hem Dedeağaç'taki ABD üssüyle hem de S-300 hava savunma sistemiyle Türkiye'ye saldırgan bir tutum takındığını belirtmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A İLK MESAJ: İZMİR'İ UNUTMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerle Yunanistan'ı uyarmıştı:

"Şu anda ABD, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Oradan S300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen, bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Aynı Türkiye şimdi kimi alanlarda dünyanın gelişmiş ülkelerinin üzerine çıkan başarılarla kendini ispat ettiriyor. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Dün ülkemizin ayağına prangalar takarak ilerlemesini engelleyenlerin bir yerleri fırsat kollayarak beklediğinden emin olun. İnşallah bunlara fırsat vermeyeceğiz."

"BENİM ANLATTIKLARIM BİR RÜYA DEĞİL, BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

Bugün de iki defa Yunanistan'ı aynı şekilde uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, ne dedim; vakti saati geldiğinde TEKNOFEST'te bunu söyledim bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini kaydetti.

TÜRKİYE'YE SALDIRIYA HAZIRLANIYORLAR

Tüm bu gelişmeler sonrası akıllara Eski Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sencer İmer'in bir Youtube kanalına verdiği röportaj geldi. 7 Ocak 2022'de vefat eden İmer 3 yıl önce, "Çevremizde yaşanan tüm gelişmeler Türkiye'ye yönelik bir askeri operasyonu işaret ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

NEVADA ÇÖLÜNDE, ABD VE YUNANİSTAN'IN TÜRKİYE'Yİ İŞGAL ETME SENARYOSU

Türkiye'de 28 Şubat darbesi olduktan sonra ABD'de bir tatbikat düzenlediğini söyleyen İmer, Nevada çölünde yapılan tatbikatta 92 saatte bir indirme yapılması suretiyle Türkiye'ye bir baskının tasvir edildiğini ve bunun 24 Temmuz'da yani Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde olduğuna dikkat çekti.

TÜRK DONANMASINA ANİ BASKIN TATBİKATI

İmer, "Öbür taraftan Stavridis'in başkanı olduğu bir enstitütü bir deniz tatbikatı senaryosu yazıyor. Ve Türk donanması ani bir baskınla Yunan ve Amerikan (müttefik) donanması tarafından imha ediliyor. Bu tabi Türkiye'nin denizde korumasız kalması anlamına geliyor. Kıbrıs adasının da böylece ablukaya alınarak kolayca oradaki edinilmiş olan Türk soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor" dedi.

PKK VE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ARTAN FAALİYETLERİ

İmer'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman gayri ihtiyari Türkiye'nin çok ciddi bir tehdit altında olduğunu düşünüyorum. Tabi bunlara ekonomik şartları da ekliyoruz. Dövizin hızla değer kazanması Türk Lirası'nın değer kaybetmesi enflasyonun artması, hayatın pahalılanması ve ithalatın yapılamaz hale gelmesi gibi problemler halkı rahatsız edecektir. Ve böylece bir ortam yaratılmış oluyor. Yani Venezuela'da yapılan olaya çok benziyor. İran'daki yapılan sıkıştırma olayına çok benziyor. Aynı esnada PKK terör örgütünün Türkiye'de çok hızlı artan bir aktivitesi var. Şehitler veriyoruz. DEAŞ'ın başkanı olan Bağdadi'de Türkiye'yi tehdit ediyor. Burada da operasyon yapılacağını söylüyor.

S-400'LER KIBRIS'TA DA TÜRKİYE'DE DE ABD İŞGALİNİ ENGELLER

Demek ki böyle tehdit varsa bunu engellemek için yapılacak şey havadan gelecek olan ani bir baskın taaruzun gerek denizde gerek karada ortadan kaldırılması lazım. Bu da S-400'ün önemini ortaya koyuyor. S-400'den muhakkak vazgeçmelisiniz diye bu kadar ısrarla söylemelerini açıklamak mümkün hale geliyor. Yani S-400 olması halinde anlattıkları ne deniz baskını ne de ülkenin altyapısını tahrip edecek baskın yapılamaz hale gelmiş oluyor.

ABD, TÜRKİYE'YE ASKERİ OLARAK MÜDAHALE ETMEK İÇİN ZEMİN HAZIRLIYOR

Amerikan hükümetinin özellikle seçimlerin ertelenmesiyle ilgili karardan sonra yaptığı açıklamada "bunu not ediyoruz" diyorlar. Bu not etmeyi ben şöyle değerlendiriyorum. Dünyadaki devletlere birtakım sıfatlar veriliyor. Normal demokratik devletler veyahut başarısız devletler. Başarısız devlet şu demek, ingilizcesi (unsuccess failed state). Vatandaşlarının haklarını yerine getirmeyen, onlara sıkıntı yaşatan, onların düşünce hürriyetlerini sınırlandıran devletler başarısız devletler. Başarısız devletlerin daha sonra alacakaları isimse haydut devlet yani (rogue state). Haydut devlet kavramını Amerikalılar mesela şuanda, Venezuela için Kuzey Kore için ve İran için kullanıyorlar. Türkiye bu noktada sanki önce bir başarısız devlet ilan edilmeye çalışılıyor. Ve Türkiye içerisindeki muhalefet cephesinin, mevcut durumla memnun olmayabilirsiniz, kararı sevmeyebilirsiniz ama dışarıya Türkiye'nin bir başarısız devlet olduğu intibaını verecek olursanız, Türkiye'nin iç savunmasını iç birliğini zayıflatırsanız o zaman bu kolylıkla önce başarısız devlet sonra da haydut devlet kavramlarına doğru gider. Ve dışardan NATO'nun müdahalesine kadar gidebilir.

"TÜRKİYE AMERİKA'YI TEHDİT OLARAK ALGILIYOR"

S-400'lerin erkene çekilmesi Türkiye tarafından anlaşılmış görünmektedir. Türkiye Amerika'yı bir tehdit algıladığına eminim. Bunu söyleyemiyorlar belki. Ama ben bütün bunları birleştirdiğimde böyle bir tehdidin var olduğu sonucuna varıyorum.

TÜRKİYE'DEKİ GUADİO KİM?

Venezuela'da zaten dikkat ederseniz yine iç güç kullanarak seçilmiş olan Başkan Maduro'yu indirmeye çalıştılar. Burada yine ekonomik sıkıntıları meydana getirdiler. Halkı ikiye böldüler. Guaido diye bir kişiyi çıkardılar. Onu başkan ilan ettiler. Henüz Türkiye'de bu yapılmadı ama gayri resmi olarak sanki yapılıyor. Bence Türkiye'de de bir Guadio aranmaktadır. Bu Guadio kimdir acaba? Onu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da Türkiye bir tehdit altındadır diyebiliriz."