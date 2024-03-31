Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika
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Politika

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

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Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Oylarını kullanan ünlü isimler de sandık başından yaptığı paylaşımlarda vatandaşlara "Oy ver" çağrısı yapmayı ihmal etmedi.

31.03.2024 16:47  Güncelleme: 17:17
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İstanbul'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim de oy kullanmak için sandık başına geçti. Ünlü isimler sandık başında çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından yayınlayarak takipçilerine "Oy ver" çağrısı da yaptı.

İşte ünlü isimler paylaşımları...

ESRA EROL

"Ben her sandık başına gittiğimde Cumhuriyetimizi, demokrasimizi yeniden ve yeniden kutluyor gibi hissediyorum. Seçimlerde kim kazanırsa kazansın; özellikle çocuklarımız, yaşlılarımız ve engellilerin şehirde daha mutlu, huzurlu güven içinde yaşamalarını sağlamak için çok çalışacaklarına kalpten inanıyorum."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

DEFNE SAMYELİ

"Vatanımız için hayırlı bir seçim olsun."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

SİNAN AKÇIL

"İşlem tamam. Gördüğüm şey; genç katılım çok az, heyecan geçene sene ile alakasız. Benim okulumda yüzler asık, bezginlik var. Bilemedim... Tek dileğim Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına mutluluk verme Allah'ım. Amin hayırlısı olsun. Sadece İstanbul."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

GÖKÇE BAHADIR

"Görev tamamlandı"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

ALİŞAN

"Biz Ceylan'ımla kullandık oyumuzu."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

ARZU SABANCI

"Oyumuzu kullandık hayırlısı olsun"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

MERT YAZICIOĞLU

"Oy vermek için güzel bir gün."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

HAZAL KAYA

"Oyumu verdim, huzurla hasta yatağıma geri döndüm. Oy verin."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

MÜGE BOZ

"Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

IŞIN KARACA

"Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Oy vermek vatandaşlık görevidir."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

DEVRİM ÖZKAN

"Oy ver"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

HAKAN PEKER

"Vatana, millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

AMİNE GÜLŞE

"Oy ver"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Kağıtları zarfa sığdırdığım için zafer işareti."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

ALP KIRŞAN

"Hayırlara vesile olması temenni ve dileklerimle."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

AFRA SARAÇOĞLU

"Oylar verildi"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

TUĞBA ÖZAY

"Sabah ilk işim tabi ki yurttaşlık bilincimle oy kullanmak. Oyunu kullan Türkiye."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

FİLİZ TAÇBAŞ

"Ülkem için, memleketim için hayırlısı olsun. Haydi sandığa"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

FADİK ATASOY

"Haydi sandık başına."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

MELEK BAYKAL

"Hepimizin vatandaşlık görevini yapması lazım. Haydi sandığa."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Bıkkın, kızgın olsan da oy ver. Yurttaşlık hakkını kullan. Unutma ki demokrasi yerelden başlar."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

MEHMET ASLAN

"Hayırlı uğurlu olsun. Hepimiz için en iyisi olsun."

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

İCLAL AYDIN

"Oyumuzu kullandık, pek özlemişim"

Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı
Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı

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Son Dakika Politika Ünlü İsimler, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • serkan Abasar: sol ele evet basmalar baharlar gelmeler zafer işaretleri siz biraz daha demlenin iftar saati geliyor 0 0 Yanıtla
  • Recep Özdoğan: Benim oyum Allah'a ve Resulü ne itaat gerisi fiyesko 0 0 Yanıtla
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