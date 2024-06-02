Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: \'Karanlığı yırtarcasına, zincirleri kırarcasına sel gibi çığ gibi biz geldik, geliyoruz\'

Politika

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partisinin İzmir'deki Ege İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yapılacak ilk seçimlere hazır olduklarını belirterek "Karanlığı yırtarcasına, zincirleri kırarcasına sel gibi çığ gibi biz geldik, geliyoruz. Gücümüzü halkımız gösterecek. Halkımızdan aldığımız güçle, Allah'tan aldığımız imanla artık söz bizde" dedi.

Yerli ve Milli Parti'nin Ege İstişare Toplantısı İzmir'deki bir otelin toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu ile çok sayıda partili katıldı. Toplantıda Türk bayrakları eşliğinde marşlar söyleyen partililere seslenen Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadığını kaydetti. Büyük önder Atatürk'ün en çok önem verdiği şehirlerden biri, cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir'de bulunduklarını belirten Mutlu, "İktidara baktığınız zaman ülkemizin bir yangın yerine döndüğünü bilen biliyor. 22 yıldır AK Parti iktidarı tüm değerlerimizi maalesef yok etti. Atalarımızdan yadigar geleneklerimizi, tamamen şımarıklığa ve kibre bıraktı. 3 'Y'yi kaldıracağım' diye söz verdi. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasakları güya kaldıracaktı. Öyle bir hale geldik ki yoksulluk cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir boyuta ulaştı. Adalet dağıtması gereken adliyelerde korku imparatorlukları kuruldu. Yasaklar öyle bir hal aldı ki, gençler bir söz edemez hale geldi. Atatürk'ün yetiştirdiği bu kahraman millet sabırla seçimi bekledi. Nihayet 31 Mart'ta iktidara ağzının payını verdi. AK Parti bu ağır yenilginin altından kalkamadı. Oyları eriyip gitmekte. Bu halktan kopuşun sonu maalesef şu an ki düştükleri durumdur. AK Parti uzatmaları oynamaktadır" dedi.

'6 AYDA 60 İLDE PARTİ TEŞKİLATLANMASI'

Teoman Mutlu, Yerli ve Milli Parti olarak 6 ayda 60 ilde il ve ilçe kongrelerini devam ettirdiklerini belirtip parti çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Yapılacak olan ilk seçimlere hazır olduklarını belirten Mutlu şöyle devam etti:

"Yapılacak ilk seçimde yüce Türk milleti bu partiyi tarihin tozlu sayfalarına gömecektir. Dönüp baktığınızda AK Parti perişan da bugün birinciliğe layık görülen CHP çok mu iyi? Halk 31 Mart seçimlerinde 'Vur vur inlesin' dedi. CHP 'Yumuşama' dedi. Halk 'Silkele bunları' dedi. CHP 'Düşecekler nasılsa gidiyor' dedi. CHP 'Erken seçime gerek yok' dedi. Hatırlarsınız 89 yılında Özal'ın Anavatanı o kadar güçlüydü ki yerel seçimlerde Demirel büyük bir başarı elde etti. 2 yıl boyunca öyle bir erken seçim kampanyası yürütüldü ki Özal'ın yerine rahmetli Demirel başbakan oldu. Şimdiki yönetime bakıyoruz bırakın erken seçimi, 'Erken seçime gerek yok' diyecek kadar aciz bir yönetim sergileniyor. Tam bir keşmekeş, karanlık varken diğer partiler de yerle yeksan oldu. Halk 31 Mart'ta bütün partileri yok etti. Yok mudur bir vatan evladı, namuslu donanımlı bir parti? Tam bu sırada karanlığı yırtarcasına zincirleri kırarcasına sel gibi, çığ gibi biz geldik, geliyoruz. Gücümüzü halkımız gösterecek. Halkımızdan aldığımız güçle, Allah'tan aldığımız imanla artık söz bizde. 6 ayda 60 tane ilde il ve ilçe kongrelerini devam ettiren Yerli ve Milli Parti'nin önüne kimse geçemez. Ankara'da Atakule'nin tam karşısında 7 katlı genel merkezimizi sizlerin emirlerine tahsis ettik. Bütün seçim otobüslerini müzik sistemleriyle donattık. Yapılacak olan ilk seçimlere hazır hale getirdik. Tüm partililere biz meydan okuyoruz. Sizin, bu ülkenin sahipsiz olmadığını gösterelim. Millet 31 Mart'ta sandıkta konuştu. Mesajı alamayan eskimiş liderleri kaldırıp çöpe attı. Daha ne bekliyorsunuz? Eskimiş ve seçim kaybetme şampiyonu olmuş lider geçinen genel başkanın evine dönmesi gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. Yapılacak olan ilk seçimlerde sayın Erdoğan da tarihin tozlu sayfalarına gömülecektir."

'DEDELERİN OLUŞTURDUĞU BİR PARTİ DEĞİLİZ'

Konuşmasında erken seçimin kaçınılmaz olduğunu da ifade eden Teoman Mutlu, 2026 yılında erken seçim yapılacağını öne sürüp "Mecburen yapacaklar. Neden yeni bir parti diye sorulduğunda çünkü bizim bagajımız bomboş alnımız açık. Tamamen projelerle geldiğimizde arkamızda yabancı güç ya da bir tarikatın olmadığını öğreneceksiniz. İhtiyarlardan oluşan bir heyet değil dedelerin oluşturduğu bir parti değiliz. Yaşlanmış bitmiş tükenmiş liderler maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Gençlere ve kadınlara değer veren bir parti yok. Benim partimde 23 yaşında 28 ve 30 yaşında genel başkan yardımcıları var. Aralarında profesörler, elleri nasır tutmuş işçiler var. Biz savaşa da barışa da hazırız. ya başaracağız ya başaracağız. Bizi bilen iyi bilir. Bilmeyenler de İzmir il başkanımızın da toplantısında öğrenecekler" diye konuştu. Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Önce Atatürk sonra Atatürk daima da Atatürk. Her parti hem haddini hem hududunu hem de yerini bilecek. Hiç kimse Türkiye'nin, inançlarımızın ve ulu önder Atatürk'ün sahibi değildir. Biz bayrağı öpeni kucaklayacağız. Anadolu'yu, mavi vatanı kutsal bilen herkesle kucaklaşacağız. Terör sevicilerini asla affetmeyeceğiz. Bu vatanı yolda bulmadık. Buradan bunu düşünecek uygulayacak tek parti Yerli ve Milli Parti'dir. Allah'ın izniyle çığ gibi sel gibi geliyoruz. Atatürk'e, İzmir'in dağlarına inanın. Hepinizin gönlünde büyük çiçeklerin açacağını söylüyorum."

'ASGARİ ÜCRETİ 3 AYDA BİR GÜNCELLEMEK ŞARTTIR'

Konuşmasına iktidara geldiklerinde hayata geçirmek istedikleri projeleri anlatarak devam eden Mutlu, "Kızlarımız ve kadınlarımız iktidarımızda güvenle yollarda yürüyecek. Gençlerimiz iş ve AŞ bulacak emeklilerimizin ellerinden öpeceğiz. Onların layık olduğu hayatı vermek boynumuzun borcudur. Çiftçilerimize alım garantisi verecek tek partiyiz. Tarladaki mahsulü asla tarlada kalmayacak. Türkiye'deki en büyük sorun kira sorunudur. TOKİ'ye emir vereceğiz bundan sonra yaptığınız hiçbir konutu satmıyorsunuz devletin bağlı olduğu kurum üzerinden insanlara uygun şekilde kiraya veriyorsunuz. İşkembeden sallayıp 'mülakatı kaldıracağız' deyip kaldırmamak yok. Atanamayan öğretmenler derhal atanacak. Asgari ücreti 3 ayda bir güncellemek şarttır. Türkiye Cumhuriyeti'nin hudutları bizim iktidarımızda yol geçen hanı gibi olmayacak. Mültecilerimizi severek, okşayarak uğurlayacağız. Onları kargo paketi gibi zarflarına pul yapıştırıp gönderme şansımız yoktur. Donanımlı, namuslu iseniz çözüm bulursunuz. Seçime 4 yıl var, diye kimse konuşmasın. Bakmayın botokslu Özgür Özel çıktı, 'Seçime gerek yok' dedi. Dağılmış bitmiş AK Parti'yi silip süpürmesi gerekiyordu. Ama halkın verdiği gücü kullanamadığı için AK Parti'ye bedavadan 4 yıl daha verdi. 2026 yılında 18-20 ay sonra erken seçim olmak zorundadır. Aziz millete zulmedenleri göndereceğiz. Öz ve öz yerliler gelecek. Mustafa Kemal'in askerleri iktidar olacak. Genç namuslu bilgili ve imanı olan sizler Türkiye'yi yönetecek kadroları oluşturacak kişilersiniz. Yerli ve milli olduğunuz andan itibaren sevgi umut kazanacak. Sağcı solcu kavgası bitmiş durumda. Önümüzdeki ilk seçimde dürüstler ile diğerlerinin mücadelesi olacak. Uzaktan kumandalılar değil vatanını sevenler kazanacak. Menfaat köleleri değil biz kazanacağız milletimiz kazanacak" ifadelerini kullandı.

'CİNAYETLER İLE DOĞA KATLİAMI SON BULACAK'

Mutlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Yerli ve Mili Parti İzmir İl Başkanı İsmail Büyükalp, Ege istişare toplantısına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükalp, "Partimiz göreve geldiğinde kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri ile doğa katliamları son bulacak. Doğayı koruyup kollayacak geniş kapsamlı, caydırıcı, yeni yasalar çıkartacağız" diye konuştu.

Daha sonra partinin teşkilat başkanı Bekir Aktaş, İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Resmiye Işıkhan ve farklı parti yöneticilerinin konuşmasıyla toplantı devam etti.