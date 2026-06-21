Babanın Biyolojik Dönüşümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Babanın Biyolojik Dönüşümü

Babanın Biyolojik Dönüşümü
21.06.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babalık, erkekleri annelik gibi değiştiriyor; düşük testosteron şefkatli babaların özellikleri arasında.

Oğlum doğmadan önceki aylarda, eşimle birlikte emzirme seansına ve hastanenin düzenlediği doğum öncesi kursa katıldık. Hamilelik ve bebek bakımıyla ilgili pek çok kitap okuduk, internet sitelerini inceledik. Not defterlerimiz hızla doldu.

O zamanki notlarım arasında, kadınların vücutlarının doğum ve anneliğe hazırlanma biçimlerine dair birçok ayrıntı yer alıyor. Hormonlar yükseliyor ve düşüyor, organlar yer değiştiriyor, beyinler yeniden şekilleniyor.

Ama kimse benim de beynimin ve vücudumun babalığa hazırlandığını söylemedi.

Oğlum bir yaşını geçmişken, primatolog Sarah Blaffer Hrdy'nin "Father Time" (Babalık Zamanı) adlı kitabında bu fikre ilk kez rastladım. Kitapta, erkeklerin "en özverili anne kadar koruyucu ve şefkatli" olmak için gerekli tüm biyolojik donanıma sahip olduğunu savunuyor.

Mesele ilgimi çekti. Aktif babalığa kesinlikle inanıyorum ama bunun benim kuşağımdaki erkeklerin kültürel bir kararı olduğunu düşünmüştüm. Fakat Hrdy'nin kitabı sayesinde, tavrımızın biyolojiye dayandığını, sadece uykuda olduğunu ve tetiklenmeyi beklediğini söyleyen bir akademik çalışma alanını tanıdım.

Hrdy ve diğer uzmanlarla görüştükten ve çalışmaları inceledikten sonra basit bir sonuca vardım: Babalık, erkekleri anneliğin kadınları dönüştürdüğü gibi değiştiriyor.

Bir baba, bebeğinin bakımında ne kadar çok rol oynarsa, bu dönüşüm o ölçüde derinleşiyor. Endokrin ve sinir sistemimizdeki bu değişimler, şefkatli babanın modern çağdaki bir tercih değil, derinlere kök salmış biyolojik bir özellik olduğunu gösteriyor.

Düşen testosteron

Babaların bebeklerden fiziksel olarak nasıl etkilendiğine dair en eski araştırmalar, diğer hayvanlarla yapılan gözlemlerden yola çıkılarak yapıldı.

20. yüzyılın sonlarındaki bu çalışmalar, diğer primatlar da dahil birçok memeli erkeğin, aktif şekilde çocuk bakımına dahil oldukça belirgin hormonal değişimler gösterdiğini ortaya koydu.

Bu hormonal değişimlere genellikle annelikle ilişkilendirilen testosteron, vazopressin ve prolaktin gibi hormonlarda artış ve azalışlar da dahil.

Amerikalı antropolog Lee Gettler, o zamanlar lisans öğrencisiydi ve 2000'li yılların başlarında bu bulguları duyduğunda çok ilgi duymuştu.

Indiana'daki Notre Dame Üniversitesi'nde Hormonlar, Sağlık ve İnsan Davranışı Laboratuvarı direktörü Gettler "Öğretmenime insan babalarında bu soruları inceleyen birinin olup olmadığını sordum ve cevap 'Büyük ölçüde hayır' oldu" diyor.

Erkeklerde hormonal değişiklikleri gösteren ilk çalışma, 2000 yılında iki Kanadalı bilim insanı Katherine Wynne-Edwards ve Anne Storey tarafından yayımlanmıştı.

Gettler konuyu incelediğinde, babaların çocuk sahibi olmayan erkeklere göre daha düşük testosteron seviyesine sahip olduğu zaten biliniyordu.

Gettler "Ama burada bir tavuk-yumurta problemi var, değil mi?" diyor.

"Düşük testosteronlu erkeklerin baba olma ihtimali daha mı yüksek, yoksa babalığa geçiş, erkeklerde bir dizi biyolojik değişikliğe mi yol açıyor?"

Bu ve diğer soruları yanıtlamak için Gettler, Filipinler'in Cebu şehrinde onlarca yıldır süren bir projeyi yürüten bilim insanlarıyla işbirliği yaptı.

2005'te, bu ekip ortalama 21 yaşında ve partneri olmayan 624 erkekten tükürük örnekleri topladı ve testosteron seviyelerini ölçtü, ardından dört yıl sonra tekrar ölçtü.

İki soruyu yanıtlamak istiyorlardı. Bu sürede baba olan erkeklerde testosteron seviyeleri daha düşük olacak mıydı? Ayrıca çocuk bakımına daha fazla zaman ayıran babalarda da seviye daha az olur muydu?

Sonuçlar geldiğinde, her iki sorunun da cevabı "evet" çıktı. Bebek sahibi olan erkeklerin, baba olmayanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük testosteron seviyelerine sahip olduğu görüldü.

Bebek bakımına daha uzun süre ayırmış erkeklerde ise testosteron seviyelerinde en büyük azalmalar gerçekleşti. Bebekleriyle aynı yatakta yatanların da testosteron seviyeleri daha düşüktü.

Gettler "Bence bu, bilimsel literatürde erkeklerin babalığa hazırlanma kapasitesine sahip olduklarına dair ilk net mesajdı" diyor. Bir bakıma, biyolojilerinin babaları bakım vermeye hazırladığını vurguluyor.

Bulguları tek de değil. 2018'de Gettler'in laboratuvarındaki bir ekip de testosteron seviyeleri düşük babaların bebek ve küçük çocuk bakımında daha fazla rol almaya eğilimli oldukları sonucuna vardı.

Peki bu ne zaman oluyor? Doğumdan önce mi yoksa sonra mı olduğu sorusu, ABD'deki Emory Üniversitesi İnsan Sosyal Sinirbilimi Laboratuvarı direktörü James K. Rilling'in aklını kurcalıyordu.

Rilling "Varsayımım, babaların bebekleriyle bir süre etkileşimde bulunduktan sonra doğum sonrası olacağı yönündeydi" diyor.

Buldukları şey onları şaşırttı. Partnerinin hamileliği üzerinden sadece dört ay geçmiş olan baba adaylarını test ettiklerinde, iki hormonun kontrol grubuna göre daha düşük olduğunu gördüler: testosteron ve vazopressin.

2024'te babalık bilimini inceleyen "Father Nature" adlı kitabı yayımlayan Rilling "İlginç olan şu ki, testosteron seviyeleri ne kadar düşükse doğum sonrası anne ve bebekle o kadar çok ilgileniyorlar" diyor. Rillig, vazopressinin de benzer bir etkisi olduğunu söylüyor.

Rilling, bunun neden böyle olduğunu merak ediyor. Baba adaylarının hamile eşlerinden aldıkları bir feromonal sinyal mi var, yoksa bebek beklediklerini öğrendikten sonra psikolojik bir değişim mi yaşanıyor?

Nispeten yeni araştırma alanındaki birçok şaşırtıcı bulguda olduğu gibi bunu bilmiyoruz. Kesin olan, değişikliklerin testosteronun ötesine geçtiği.

'Aşk hormonu' dalgası

Örneğin, "aşk hormonu" diye de anılan oksitosini ele alalım.

Bu hormonu doğum öncesi kurslarımdan hatırlıyorum. Doğum sırasında hep rahat olmamızı teşvik etmişlerdi. Böylece partnerimin oksitosin seviyesi artacak ve doğumu kolaylaştıracaktı.

Oğlum doğduktan sonra, doğum sırasında oksitosindeki büyük artışın ve emzirme yoluyla tekrarlanan artışların, bebek ve eşim arasındaki bağı güçlendireceği söylendi.

Ancak doğumdan sonraki ilk saatlerde, çıplak göğsümde uyurken, bende de oksitosin seviyemin yükseldiğinin farkında değildim.

Dünya çapında yapılan birçok çalışma, bir ila iki yaşındaki çocukları olan ve altı aydan küçük bebeklerle etkileşimde bulunan babalarda daha yüksek oksitosin seviyeleri tespit etti. Bu artış, çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman miktarıyla doğru orantılı görünüyor.

Örneğin, çocuklarıyla daha fazla oyun oynayan ve temas kuran babalarda oksitosin seviyesinde artış gözlemlendi ve benzer bir artış babaların yeni doğan bebeklerini ilk kez kucaklarına aldıklarında bile belirgin.

Oksitosin, babalık içgüdümüzü güçlendiriyor.

Rilling, bunu test etmek için erkeklerin burunlarına hormon püskürtüp, neler olduğunun gözlemlenebileceğini söylüyor.

"Bayıldığım bir çalışma var. Babalara bebekleriyle etkileşim halindeyken burun yoluyla oksitosin veriyorlar ve bunun babaların başlarını daha hızlı hareket ettirmelerine neden olduğunu gözlemliyorlar."

Rilling, video görüşmemizde, aşırı heyecanlı bir baba gibi görünen bir şekilde başını sağa sola ve yukarı aşağı sallıyor.

Bu sonuçlar, oksitosin ile pozitif bir döngüyü düşündürüyor. Hormon yükseldikçe, babanın çocuğuyla daha fazla ilgilenme ihtimali artıyor ve bu da daha fazla artışı tetikliyor.

Bilim insanları bu konuyu daha çok araştırdıkça, diğer hormonlarda da daha fazla değişiklik buluyorlar.

2025'te yayınlanan bir çalışmada, Rilling ve ekibi, hayvanlarda genellikle bölge koruma ve erkekler arası saldırganlıkta rol oynayan bir hormon olan vazopressinin, babalarda bebekleri doğmadan önce baskılandığını buldu.

Bir diğer şaşırtıcı aday ise prolaktin. Bu kimyasal, insanlarda emzirme ve anne bakımındaki rolüyle biliniyor.

Fakat biyologlar bunu kuşlar, balıklar ve babalık içgüdüsüyle bilinen Güney Amerika maymunu marmosetler de dahil, diğer hayvanlardaki babalıkla ilişkilendirdiler.

2023'te, Amerikalı klinik psikolog Darby Saxbe liderliğindeki bir ekip, baba adaylarında prolaktin düzeylerini inceledi ve doğmamış çocuklarıyla daha güçlü bağ kuranların hormon düzeylerinin daha yüksek olduğunu buldu.

Ayrıca, babalardaki doğum öncesi prolaktin düzeylerinin çocuk bakımında ne kadar rol oynayacaklarına işaret ettiğini gördüler.

Oksitosin düzeylerinde de gördüğümüz gibi, bu hormonal değişikliklerin her ikisi de bebeklerine daha fazla özen gösteren babalarda daha belirgin.

Saxbe'ye göre "Sadece yeni annelerin hormonal olabileceği doğru değil. Erkekler de aynı türden sonuçlar gösteren değişimler yaşıyor gibi görünüyor".

İkinci ergenlik

Saxbe, bu hormonal değişimlerin babaların beyinlerinde iz bırakıp bırakmadığını araştırıyor.

"Babaların aslında çok ilginç, neredeyse özel bir popülasyon olduğunu düşündüm, çünkü biyolojik hamilelik olmadan ebeveynlikteki dönüşümleri deneyimliyorlar" diyor.

Doğum yapan anneler çocuklarını taşırken bir hormon patlaması yaşıyorlar ve doğumda da bir artış daha oluyor. Fakat partnerlerinin deneyimleri daha o kadar görünür değil.

Saxbe, yeni çıkan "Baba Beyni" adlı kitabında. "Bu nedenle, hamileliğin etkilerini ebeveynlik deneyiminin etkilerinden ayırabilmemize olanak tanıyorlar" diyor.

Birkaç yıl önce, ekibi İspanya'daki meslektaşlarıyla güçlerini birleştirdi ve ilk kez baba olan katılımcıların beyinlerini çocukları doğmadan önce ve sonra taradı.

Sinirsel değişikliklerin devam ettiğini gördüler. Beyinleri yeni deneyimlere ve bilgilere uyum sağlamak için adapte oluyordu.

Saxbe, babalığa geçişi beynimizin yeni zorluklara, uyaranlara ve fikirlere uyum sağlaması gereken bir diğer kritik gelişim dönemi olan ergenlikle karşılaştırıyor.

Bir takip çalışmasında, doğmamış bebekleriyle daha güçlü bir bağ hisseden veya daha fazla babalık izni almayı planlayan erkeklerin beyinlerinde daha büyük değişiklikler olduğunu tespit etti.

Father Time kitabının yazarı primatolog Sarah Hrdy, "Baba beyinlerimizdeki ve bedenlerimizdeki birçok değişiklikte olduğu gibi, 'kullan ya da kaybet' durumu söz konusu. Sürece ne kadar çok katılırsanız, o kadar çok değişiyorsunuz. Sanki bir şey tetikleniyor" diyor.

Tüm insan beyinlerinin ebeveynlik konusunda gizli bir kapasiteye sahip olduğuna ve doğru koşullar altında aktifleştirilebileceğine inanıyor.

Kitabında daha karmaşık toplumlara evrimleşmesiyle birlikte, insanların gelişmesini sağlayan şeyin kolektif bakım olduğunu savunuyor.

Bir bebeğe birincil bakım sağlayabilecek erkeklerin olması değerliydi ve bu nedenle bunu yapma kapasitesi geliştirdik ve bunu hala koruyoruz.

"Doğa Ana, çok kötü alışkanlıkları olan yaşlı bir kadın ve çok tutumlu bir ev hanımı. Hemen kullanmadığı bir malzemeyi atmıyor. Dolabında saklıyor."

Bu "saklanan malzemeler", Hrdy'nin "şimdiye kadar okuduğum en heyecan verici bilim makalelerinden biri" dediği 2014 tarihli bir çalışmada ortaya çıkıyor.

Bu çalışmada, Ruth Feldman liderliğindeki bir İsrailli uzman ekibi, birincil bakımı kadının sağladığı ve babanın "yardım ettiği" heteroseksüel çiftlerin yanı sıra, kadın olmadan çocuk yetiştiren eşcinsel çiftleri inceledi ve bebeklerinin videolarını izlerken beyinlerini taradı.

Heteroseksüel çiftlerde, birincil bakımı üstlenen kadınların beyinleri, amigdala gibi daha derin içgüdüsel tepkilerle ilgili alanlarda aktifleşirken, onlara destek olan erkeklerde ise sosyal alanlarda daha fazla aktivite gözlemlendi. Bu da, harekete geçmeden önce durumu değerlendirdiklerine işaret edebilir.

Ancak birincil bakımı üstlenen eşcinsel erkekler, amigdala ve beynin diğer "anneye özgü" bölgelerinde çok benzer bir aktivite gösterirken, sosyal unsuru da korudular.

Babalık, kelimenin tam anlamıyla beyinlerini yeniden yapılandırıyordu.

Sosyal değişimler

Konuştuğum tüm uzmanlar ve bu alandaki literatürün büyük çoğunluğu, babalık biyolojisindeki bu gelişmelerin aileler hakkındaki kamu politikalarını yeniden odaklaması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Saxbe "Babaların bu bağları kurma fırsatlarını güçlendirmek acil bir toplumsal öncelik" diyor. Örneğin, daha iyi babalık izni politikalarının babalar ve çocuklar arasındaki bağın kurulmasını kolaylaştırabileceğini söylüyor.

Bir diğer önemli değişiklik ise, Gettler'in söylediğine göre, erkeklerin en başından itibaren sürece dahil edilmesi. Ultrason muayenelerine katılmak, randevulara gitmek ve hamilelikleri boyunca eşleriyle aktif şekilde etkileşimde bulunmak gibi.

"Biliyoruz ki bu biyoloji, aileler bebeklerini kucaklamaya hazırlanırken hamilelik döneminde potansiyel olarak devreye giriyor" diyor.

Aktif ve ilgili babaların aileye faydaları var. Pakistan, Kenya ve ABD de dahil birçok ülkede, daha aktif eşleri olan annelerin daha iyi ruh sağlığına sahip oldukları görüldü.

Ve en önemlisi, çocuklar da bundan faydalanıyor. Yedi yıl boyunca 292 aileyi takip eden ve bu yılın başlarında yayımlanan büyük bir çalışmada, ABD'li araştırmacılar, daha ilgili babaların çocuklarının daha iyi kalp sağlığına sahip olduğu sonucuna vardı. İlginç olansa, annelerin davranışlarının aynı etkiye sahip olmadığı görüldü.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Testosteron, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Babanın Biyolojik Dönüşümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi
Fas, İskoçya karşısında tek golle galip Fas, İskoçya karşısında tek golle galip
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı
Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco’da yer yerinden oynadı Bizim Çocuklar sahaya çıktı, San Francisco'da yer yerinden oynadı
Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı Vincenzo Montella galibiyetin şifresini açıkladı
Fişi ilk yarıdan çektiler Brezilya, Haiti’ye şans tanımadı Fişi ilk yarıdan çektiler! Brezilya, Haiti'ye şans tanımadı
Dünya bu anları konuşuyor Amerika’ya damga vuran ’’Türk yürüyüşü’’ Dünya bu anları konuşuyor! Amerika'ya damga vuran ''Türk yürüyüşü''
Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı Paraguay, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü Vincenzo Montella su molasında oyuncularına karşı çılgına döndü
Arda Güler’e eleştiri yağdı Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi Arda Güler'e eleştiri yağdı! Kaçırdığı pozisyon sonrası yorumlar peş peşe geldi
Bizim maçta tarihe geçen an Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı Bizim maçta tarihe geçen an! Yeni kural sonrası direkt kırmızı kart çıktı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete’de Hobi bahçeleri düzenlemesi Resmi Gazete'de
Hayallerimiz buraya kadarmış A Milli Takımımız Dünya Kupası’na veda etti Hayallerimiz buraya kadarmış! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na veda etti
Dünya Kupası’na veda ettik Binlerce taraftar Montella’yı istifaya çağırıyor Dünya Kupası'na veda ettik! Binlerce taraftar Montella'yı istifaya çağırıyor
Trump, Netanyahu’yu gözden çıkardı Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış 94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış

10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
10:04
YKS maratonu devam ediyor İkinci oturum AYT başladı
YKS maratonu devam ediyor! İkinci oturum AYT başladı
09:58
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
Oğullarının sünnet düğününe dansöz çağırdılar, ortalık fena karıştı
09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
07:25
İran’dan 6 hafta sonra bir ilk Harg Adası’ndan ham petrol ihracatı başladı
İran'dan 6 hafta sonra bir ilk! Harg Adası'ndan ham petrol ihracatı başladı
06:47
Trump, Netanyahu’yu gözden çıkardı Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı
01:05
Singo sakatlandı, Almanya 904’te kazandı
Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı
00:51
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu
Genç polis kalbine yenildi, hamile eşi gözyaşlarına boğuldu
23:56
Edinburgh’da müslümanları hedef alan palalı saldırıda 5 kişi yaralandı
Edinburgh'da müslümanları hedef alan palalı saldırıda 5 kişi yaralandı
23:46
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
Kendisine yaklaşan kadını yanlış anlayınca ortaya ilginç anlar çıktı
22:49
Dünya Kupası’nda turşu suyu mucizesi
Dünya Kupası'nda turşu suyu mucizesi
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
22:19
Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, basketbolu bıraktı
Fenerbahçe Beko forması giyen Nando De Colo, basketbolu bıraktı
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
21:31
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bülent Ecevit döneminde öğretmenlerin yazdığı mektupları okudu
20:48
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
5 dolarla oturdu, 10 milyon dolarla kalktı
19:50
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
Isparta’da kontrolden çıkan tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 25 yaralı
19:22
“Pişman değilim“ diyen Kılıçdaroğlu’ndan tepkiler sonrası yeni ’Demirtaş’ açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
"Pişman değilim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan tepkiler sonrası yeni 'Demirtaş' açıklaması: Hakkını sonuna kadar arayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 11:11:34. #7.12#
SON DAKİKA: Babanın Biyolojik Dönüşümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.