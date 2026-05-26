Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?

Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor?
26.05.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadınlar, erkeklerden ortalama 5 yıl daha uzun yaşıyor; hormonlar ve yaşam tarzı etkili faktörler.

Kadınsanız, erkek kardeşlerinizden veya arkadaşlarınızdan daha uzun yaşamanız muhtemeldir - küresel ortalamaya bakıldığında yaklaşık 5 yıl daha uzun.

Kadınların erkeklerden uzun yaşamasının nedenleri tam olarak bilinmiyor, ancak bilim insanlarının bazı fikirleri var.

Hatta bu fikirler bazı kuş türleri gibi, yaşam süresi açısından avantajın erkeklerde olduğu durumları da açıklamaya yardımcı olabilir.

Erken ölümler

"Neredeyse her ülkede kadınlar erkeklerden daha uzun yaşar," diyor Birleşik Krallık'taki Oxford Nüfus Yaşlanması Enstitüsü Direktörü Prof. Sarah Harper.

Ancak "bu durum ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişir" diye ekliyor.

Örneğin Rusya, Ukrayna ve Vietnam'da kadınlar yaklaşık 10 yıl daha uzun yaşarken, Nijerya gibi yerlerde fark çok küçük.

Bilim insanları bu değişimin bir kısmını sosyal ve davranışsal farklılıklara bağlıyor.

Rusya'da "gerçekten çok büyük bir belirleyici faktör esasen sigara ve alkol" diye açıklıyor Harper; bunların kullanımı erkekler arasında daha yaygın.

Dünya genelinde de erkeklerin yaşamı kısaltan diğer davranışlara daha yatkın olduğu görülüyor.

"Beslenmeleri genellikle daha sağlıksız olma eğiliminde" diyor Harper.

Ayrıca doktora gitme olasılıkları da daha düşük; ancak "evli erkeklerin bir avantajı vardır… çünkü genellikle partnerleri onları götürür."

Birçok toplumda erkeklerin daha tehlikeli işlerde çalıştığını ve erkeklik algısının daha fazla risk alma ile ilişkilendirilebileceğini söylüyor.

"Erkeklerde trafik kazaları, şiddet, cinayet ve intihardan kaynaklanan ölümler çok daha yüksek" diye uyarıyor.

Ancak tablo sabit değil.

Birleşik Krallık'ta 1960'lar ve 70'lerde yürütülen sigara karşıtı kampanyalar erken erkek ölümlerinde düşüşe yol açtı.

"O anda bu fark dramatik biçimde kapandı," diyor Harper.

Yine de, alışkanlıklar değişse bile cinsiyetler arasındaki farkın tamamen ortadan kalkmayacağını düşünüyor çünkü "kadınlar ile erkekler arasında her zaman biyolojik bir fark olacak."

Östrojen ve testosteron

Bu farklardan biri hormonlar.

İspanya'daki Valencia Üniversitesi'nde yaşlanma üzerine uzmanlaşmış fizyolog Prof. Consuelo Borrás, "Östrojenler kadınları korumak için pek çok şey yapar" diyor.

Bunlar arasında kolesterol seviyelerini kontrol etmek ve bağışıklık sistemini düzenlemekten, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye ve beyin ile kemik sağlığını korumaya kadar birçok etki var.

Bu hormonun bu kadar çok faydası olmasının nedenlerinden biri, hücrelerimizde biriken ve yaşlanmaya katkıda bulunan serbest radikaller adı verilen zararlı parçacıkları etkisiz hale getiren bir antioksidan gibi davranmasıdır.

"Birçok çalışma, menopozda östrojen korumasının kaybının vücuttaki birçok işlevi etkileyeceğini gösteriyor" diye açıklıyor Borrás:

"Örneğin osteoporoz elbette yaşlanma süreciyle ilgilidir, ancak aynı zamanda östrojen eksikliğinden de kaynaklanır."

Doğru kadınlara menopozun erken döneminde hormon replasman tedavisi uygulandığında bazı işlevlerin yeniden kazanıldığını sıkça gördüklerini söylüyor.

Öte yandan erkeklerde başlıca cinsiyet hormonu testosteron ve bu hormon daha riskli davranışlarla ilişkilendiriliyor.

Borrás, bunun vücut içinde bazı zararlı etkileri de olabileceğini düşünüyor; ancak bunun nasıl gerçekleştiği henüz net değil.

Nitekim 2012 tarihli bir çalışma, Kore tarihinde hadım edilmiş ve testosteron üretmeyen bir grup erkeğin, diğer erkeklere göre 14-19 yıl daha uzun yaşadığını bulmuştu.

Ancak bu verilerin sınırlamaları var ve bariz nedenlerle tekrar edilemez.

Yine de bazı hayvanlarda elde edilen kanıtlar da kısırlaştırılan erkeklerin daha uzun yaşayabildiğine işaret ediyor.

Hormonlar uzun ömürlülük bulmacasının bir parçası olabilir, ancak başka unsurlar da var.

"Birçok faktör var ve bazılarını biliyoruz, ancak bunun gerçekten çok karmaşık bir süreç olduğunu düşünüyorum," diyor Borrás.

Evrimsel ipuçları

Daha iyi anlamak için bazı bilim insanları insanın ötesine bakıyor.

Daha uzun yaşayan dişilere sahip tek tür biz değiliz.

Aslanlar ve koyunlardan orkalar ve farelere kadar birçok memelide bu durum görülür.

İlginç bir şekilde, kuşlarda durum tersi: Yaşam süresi açısından genellikle avantaj erkeklerdedir.

Bunun bir ipucu cinsiyet kromozomlarında olabilir.

Almanya'daki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Dr. Johanna Staerk, "Memelilerde dişiler iki X kromozomuna sahipken, erkeklerde bir X ve bir Y vardır," diyor.

Bir teoriye göre XX yapısına sahip olmak dişilere bir avantaj sağlayabilir; çünkü "kopyalardan birinde bir mutasyon varsa, diğer kopya bunu telafi edebilir" diye açıklıyor Staerk:

"Ancak erkeklerde sadece bir X kromozomu olduğu için bu mutasyonlar daha zararlı olabilir."

Kuşlarda ise aynı kromozomun iki kopyasına sahip olanlar erkeklerdir (onlarda bu kromozom Z olarak adlandırılır), dişilerde ise bir Z ve bir W vardır.

Staerk "Bu, memelilerde dişilerin daha uzun yaşaması ve kuşlarda erkeklerin daha uzun yaşamasının bir açıklaması olabilir," diyor.

Ancak 2025'te yayımlanan çalışması, hikâyenin bundan da öteye geçtiğini gösteriyor.

"Tek eşli türlerde güçlü cinsiyet farkları görülmüyor" diyor:

"Goriller veya aslanlar gibi erkeklerin birden fazla dişi için rekabet ettiği tek eşli olmayan türlerde ise cinsiyet farkları çok daha büyük."

Staerk'e göre, bu türlerde erkekler dişileri çekmek için büyük vücutlar veya boynuzlar gibi enerji yoğun özellikler geliştirmeye öncelik vermiş olabilir ve bu da uzun ömür aleyhine sonuçlanmış olabilir.

Öte yandan evrim dişilerde farklı bir yol izlemiş olabilir.

Bir görüşe göre dişilerin yavrulara baktığı türlerde, "özellikle insanlar veya büyük maymunlar gibi çok uzun yaşayan türlerde, annenin daha uzun yaşaması, yavrularını yetişkinliğe ulaştırabilmesi için avantajlı" diyor Staerk.

Daha uzun ama daha iyi mi?

Ancak bu durum kadınlar için tamamen olumlu da değil.

Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşayabilir, ancak araştırmalar yaşamları boyunca daha fazla ölümcül olmayan hastalıkla karşılaştıklarını da gösteriyor. Bunlar arasında bel ağrısı, depresif bozukluklar ve baş ağrıları yer alıyor.

Harper, "Kadınlar daha güçlü bağışıklık tepkilerine sahip olma eğilimindedir, ancak bu durum iltihapla ilgili hastalıklara yol açabilir" diyor:

"Ayrıca elbette kas ve iskelet sistemlerimiz biraz daha az dayanıklıdır."

Sonuç olarak Harper "Erkeklerin biyolojisi onları ölüme karşı daha savunmasız kılar, kadınların biyolojisi ise sakatlığa karşı daha savunmasız kılar" diyor.

Ancak üç uzman da biyolojinin kaderi tamamen belirlemediğini vurguluyor.

Biyolojik farklılıkların çevre ve davranışlardan büyük ölçüde etkilendiğini belirten Borrás, hem kadınların hem erkeklerin yalnızca "daha uzun yaşamak için değil, elbette daha iyi yaşamak için" beslenme, egzersiz, uyku ve stres gibi faktörlere dikkat etmesi gerektiğini söylüyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Malatya’da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti Malatya'da genç sevgililerin tartışması hastanede bitti
ABD’den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir ABD'den yeni İran açıklaması: Anlaşma konusunda çok iyi noktadayız ama her an bozulabilir
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
CHP’li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi
Niğde’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
163 yıllık tekstil devi iflas etti Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı 163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Cam silerken 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi
İran’da protesto lideri idam edildi İran'da protesto lideri idam edildi
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nu arayıp tebrik etti Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

07:02
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır arınacağız, kazanacağız
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız
06:49
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu’nu arayıp tebrik etti
Kulisleri yakan iddia: Ali Babacan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp tebrik etti
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
02:47
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
Trump’tan İran’a nükleer çağrı: Zenginleştirilmiş uranyum yok edilmeli
00:31
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:50
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:35
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip
Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip
23:25
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:15
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi
Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:55
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
21:53
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük aşkı: Strahinja Pavlovic
21:32
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
21:16
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
Avrupa futbolunda bu sezon on yıllarca süren şampiyonluk hasretleri bitti
21:03
İskoçya’da McTominay’in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
İskoçya'da McTominay'in attığı röveşata golün işlendiği 20 sterlinlik banknot basıldı
20:58
Süper Lig’e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
Süper Lig'e yükselen Çorum FK, kentte coşkuyla karşılandı
20:52
’’Görüşmedim’’ diyerek açıkladı Aziz Yıldırım’dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
''Görüşmedim'' diyerek açıkladı! Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus ve Aykut Kocaman sözleri
20:29
Andrew Robertson’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a kötü haber
Andrew Robertson'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a kötü haber
20:28
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız’dan manidar paylaşım
Mutlak butlana itiraz ettiği açıklamasını silen Feti Yıldız'dan manidar paylaşım
19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 07:10:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Neden Daha Uzun Yaşıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.