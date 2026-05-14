Kamu Hastanelerine Uzman Doktor Atamaları Yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Kamu Hastanelerine Uzman Doktor Atamaları Yetersiz

Kamu Hastanelerine Uzman Doktor Atamaları Yetersiz
14.05.2026 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın atama sonuçlarına göre, birçok kadro boş kaldı; tercih edilmeyen branşlar dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından bu yıl kamu hastanelerine atanan uzman doktorların sayısı ve branşları belli oldu.

Bakanlığın 2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama sonuçlarına göre, dokuz ilde bazı branşlarda açılan kadrolar hiç tercih .

Bu iller Bayburt, Muş, Giresun, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Niğde, Siirt ve Zonguldak.

Haberi ilk olarak Birgün Gazetesi gündeme getirdi.

Ülke genelindeki hastanelerde toplam 1.747 uzman hekim kadrosu açıldı, ancak bunların sadece 483'ü tercih edildi.

Sağlık Bakanlığı her sene iki ya da üç kez bu şekilde kadro açıyor.

Bu atama döneminde toplam 90 farklı unvan ve branşta kadro açıldığı ancak 28 branşta hiç yerleşme olmadığı görülüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan sağlık meslek örgütleri, yüzde 28 seviyesinde kalan doluluk seviyesinin, sadece bu atama dönemine özel olmadığını ifade ediyor.

Özellikle çocuk hastalıklarını ilgilendiren bazı branşlarda hiç yerleştirme olmadı. Bu branşlar şöyle:

Tercih edilmeyen branşlar arasında el cerrahisi, geriatri, perinatoloji, immünoloji ve alerji hastalıkları gibi branşlar da yer alıyor.

Sağlık meslek örgütleri, kadro açılan illerin koşulları, özel sektörün kamudan daha cazip görünmesi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ve asistan hekimlerin TUS tercihlerinin bu sonuçlarda etkili olduğunu ifade ediyor.

Ancak uzmanlara göre, bu sonuçlar, illerdeki mevcut hekim durumuna yönelik bir veri sunmuyor.

Açılan bazı kadroların uzman hekimler tarafından tercih edilmemesi, bahsi geçen illerde ya da branşlarda tamamen hekim eksikliği olduğu anlamına gelmiyor.

Atama sonuçlarını BBC Türkçe'ye değerlendiren bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi, kamu hastanelerinde hekim sorunu bulunmadığını, hekimlerin branş tercihlerinin farklı olabileceğini söyledi.

AKP Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ise 15 Nisan'da Türkiye Basın Federasyonu toplantısında yaptığı açıklamada Türkiye'nin hekim sayısına değindi.

Hekim sayısının 235 bin olduğunu, tıp fakültelerinden mezun olmayı bekleyen 125 bin hekim olduğunu ve altı yıl içinde hekim sayısının 350 bin seviyesine ulaşacağını söyledi:

''Türkiye ihtiyacı olan doktor sayısına erişti mi? Henüz değil. Önümüzdeki bir-iki yıl içerisinde bu norm kadro seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz.''

'Yan dal branşları tercih edilmiyor'

BBC Türkçe'ye konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, genellikle yan dal branşlarındaki kadroların tercih edilmediğini söylüyor.

Son atamada çocuk nefroloji ve çocuk yoğun bakımda toplam 26 kadro açıldığını ancak hiç tercih edilmediğini belirtiyor:

''El cerrahisi de bu kapsamda uzun süredir tercih edilmeyen bir branş. Dokuz kadro açılmış ancak hiçbir hekim tarafından tercih edilmemiş.

''Çoğunlukla çocuk yan dal branşlarında olmak üzere birçok branşta açılan kadroların boş kaldığını söyleyebiliriz.

''Bunlar uzun süredir böyle, sadece bu atamaya özgü değil. Uzun süredir bu branşlara ilişkin atamalar maalesef boş kalıyor.''

Yalçınkaya, en çok tercih edilen branşların, kadro açılan illere ve o illerdeki yaşam koşullarına göre değiştiğini ifade ediyor.

Son atamada iç hastalıklarında açılan kadroların yüzde 52'sinin, kadın doğum branşında açılanların yüzde 63'ünün dolduğunu belirtiyor.

Yine ortopedi ve travmatoloji branşında 27 kadro açıldığını ve yüzde 63'ünün dolduğunu söylüyor.

Bunlar, atamalardaki en yüksek oranları tarif ediyor.

Yalçınkaya, atamalardaki doluluk oranının uzun süredir düşük seviyelerde seyrettiğini belirtiyor.

Kamu hastanelerindeki yoğun iş gücü, küçük kentlerdeki yaşam koşulları, kamuda artan mobbing gibi birçok sebeple kamu kadrolarının hekimler tarafından tercih edilmediğini söylüyor:

''Bu sorunlar uzun süredir var. Hekimler kamudaki mevcut koşullarda çalışmak istemediklerini söylüyor. Bu da vatandaşların bazı illerdeki hastanelerde ve bazı branşlarda sağlık hizmeti alamaması anlamına geliyor.''

'Özel hastanelerin etkisi görülüyor'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nisan ayında yaptığı bir açıklamada, sağlıkta özel sektörün payının artırılacağını söyledi.

Türkiye'de sağlık hizmetlerinde özel sektörün payının yüzde 18 seviyesinde olduğunu belirten Memişoğlu, bu oranı yüzde 25-30 bandına çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Memişoğlu bazı şehirlerde yoğunlaşma yaşanırken bazı şehirlerde özel hastane bulunmadığını, bu yüzden yeni yatırımların ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirileceğini ekledi.

BBC Türkçe'ye konuşan uzmanlar, özel sektörün uzman hekimler tarafından daha cazip görülmesinin, kamu kadrolarının boş kalmasında etkili olduğunu söylüyor.

Yalçınkaya, ''Özel sektörün alanını genişletmek hem kamusal hizmetin daralmasına hem de hekimlerin kamuyu daha az tercih etmesine neden oluyor'' diyor.

Kamu hastanelerindeki hekimlerin özel sektöre geçiş yaptığını söyleyen Yalçınkaya, bunda mevcut sağlık politikalarının etkili olduğunu savunuyor:

''Kamu hastanelerinin daha fazla talep görmesi için, bakanlığın çalışma şartlarını daha cazip hale getirmesi gerekiyor. Fakat bu yapılmadığı gibi özel sektörün payı giderek genişletiliyor.''

'Çocuk hastalıklarında uzman yetersizliği çok tehlikeli'

Tıp fakültesi mezunları, uzman doktor olabilmek için yılda iki kez düzenlenen Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) giriyor.

Bu sınavın sonucuna göre, en çok tercih edilen yüksek puanlı bölümlerden başlayarak, puanlarına göre uzmanlık branşı seçiyorlar.

BBC Türkçe'ye konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Pınar Saip, son atamada boş kalan birçok branşın, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) tercihlerinde de boş kaldığını söylüyor:

''Asistanlar genellikle hasta ya da hasta yakınları ile çok fazla birebir teması olmayan, çalışma koşulları şiddet açısından güvenli branşları tercih ediyor.''

Özellikle çocuk ve yaşlılık hastalıklarını ilgilendiren branşların hasta yakını müdahalelerine açık olduğunu ve bu sebeple daha az tercih edildiklerini söylüyor:

''Hem yaşlıda hem çocukta devreye aile giriyor. Hasta yakınlarıyla olan ilişkilerde daha çok şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz.

''Belli alanlarda sürekli olarak kadro açığı olması gelecek için çok ciddi bir tehdit anlamına geliyor.

''Çocuk branşı çok önemli. Bu konuda bir uzmanlık yetersizliği oluşması, ülkenin geleceği açısından da çok tehlikeli. Dolayısıyla bu durum alarm veriyor diyebiliriz.''

Saip ayrıca hastanenin altyapısı, öğretim üyesi sayısı, şehrin yaşam koşulları ve seçilen branşın nöbet sayısı gibi etkenlerin de belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Asistan hekimlerin tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerin çalışma güvenliği, şiddet riski ve ekonomik koşullar olduğunu belirtiyor.

Son yıllarda açılan bazı tıp fakültelerinin altyapısının eksik olduğunu, bazı bölümlerde gereksiz uzmanlık kadroların açıldığını ifade ediyor.

Plansız kontenjan politikaları sebebiyle bazı branşlarda yoğunlaşma yaşandığını belirten Saip, ülkenin gerçek ihtiyaçları, eğitim altyapısı ve öğretim üyesi yeterliliği dikkate alınarak kontenjan oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kamu Hastanelerine Uzman Doktor Atamaları Yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali
Manisa’da fabrika kuracaktı Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu
Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım Takıntılı koca, kızının okulunu bastı: Hem çocuk hem eş katili olacağım
Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok Eskortlarla görüntüleri ortaya çıkan futbolcuya büyük şok
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var 21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var
Kim Şampiyon olacak Manchester City, Arsenal’in peşini bırakmıyor Kim Şampiyon olacak? Manchester City, Arsenal'in peşini bırakmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da Resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! Resmi törenle karşılandı
Dursun Özbek çıldırdı Osimhen’i bile gölgede bırakacak birini alıyor Dursun Özbek çıldırdı! Osimhen'i bile gölgede bırakacak birini alıyor
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
19:23
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı
İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı
19:18
Hollanda’da sığınmacı krizi 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
Hollanda'da sığınmacı krizi! 110 genç erkek kenti ayağa kaldırdı
18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:20
Mide bulandıran görüntü Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
Mide bulandıran görüntü! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:18
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times’a dava açıyor
Netanyahu, Filistinli esirlere tecavüz iddiasını yazan New York Times'a dava açıyor
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
15:54
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:43:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kamu Hastanelerine Uzman Doktor Atamaları Yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.