İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye'den Doğan Yenilik KeraNatural™ - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye'den Doğan Yenilik KeraNatural™

Haberin Videosunu İzleyin
İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye\'den Doğan Yenilik KeraNatural™
04.12.2025 15:02  Güncelleme: 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye\'den Doğan Yenilik KeraNatural™
Haber Videosu

Keratokonus Tedavisinde CAIRS Tekniği Nedir? - Prof.Dr. Aylin Kılıç

Tıp dünyasında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Artık insan kollajeni ve insan korneası, özel bir teknolojiyle iki yıla kadar raf ömrü olacak şekilde Keratokonus yani korneasında hastalık olan, korneası zayıflayan incelen paketlenebiliyor. Bu sayede keratokonus ve kornea şekil bozukluklarında, göze tamamen organik, insan dokusundan elde edilmiş bir çözüm yerleştirmek ve görmelerini arttırmak mümkün hale geldi.

Bu yenilik, kornea nakline gidecek yolu kesebilecek, hastaların görmesini belirgin şekilde artırabilecek ve gözü daha güçlü hale getirebilecek kadar etkili sonuçlar sunuyor.

Plastik Halkaların Devri Kapanıyor: Doğal İnsan Korneası ile Yeni Tedavi Dönemi

Keratokonus tedavisinde uzun yıllardır kullanılan plastik - PMMA halkalar, günümüzde yerini çok daha biyolojik, çok daha güvenli bir yönteme bırakıyor.

Bugün artık:

Gözün içine yabancı bir cisim yerleştirmek gerekmiyor.

Bunun yerine tamamen insan kollajeni kullanılıyor.

Kornea içine mikro tüneller açılarak doğal doku yerleştiriliyor.

Bu yaklaşım, ince ve zayıflamış korneayı biyolojik olarak güçlendiriyor, kalınlığını artırıyor.

Görme kalitesini yükseltiyor ve pek çok hastada kornea naklini engelliyor.

Eski yöntemlerdeki gibi tek tip plastik bir halka yok; kişiye özel, adeta terzi titizliğiyle planlanmış, hastanın ihtiyacı kadar doku uygulanıyor.

İşlem birkaç dakika içinde tamamlanıyor, ağrısız ve hızlı iyileşiyor, uzun vadede son derece güvenli.

**Bu Keranatural keratokonus için insan kollajeni olan ürünün,Arkasında Bir Türk Bilim İnsanı Var:

Prof. Dr. Aylin Kılıç**

Bu devrim niteliğindeki yaklaşımın arkasında İstanbul Nomogramı adı verdiği özel bir teknik uluslararası akademik platformlarda kabul gördü,bir Türk hekim bulunuyor:

Prof. Dr. Aylin Kılıç, Amerika'daki bir göz bankası ile birlikte çalışarak dünyada ilk kez tamamen insan korneası temelli bu özel nomogramı geliştirdi ve adına İstanbul Nomogramı dedi, ürünün adına da KeraNatural™ dedi.

KeraNatural™, bugün dünya çapında önemli bir seçenek haline geldi çünkü:

Organik, biyolojik ve güvenli bir yöntem sunuyor.

İnce korneaları güçlendirdiği için hastaları ileride nakle gitmekten koruyabiliyor.

Plastik halkalara kıyasla daha doğal ve daha kontrollü bir sonuç veriyor.

Uzun dönem takiplerde hastalarda erime veya yabancı cisim reaksiyonu görülmüyor.

Türkiye'den Dünyaya Açılan Bilimsel Bir Başarı: İstanbul Nomogramı

Prof. Dr. Aylin Kılıç'ın geliştirdiği bu yöntemin başarısında bir diğer önemli unsur, kendi bilimsel çalışmalarıyla oluşturduğu *"İstanbul Nomogramı"*dır.

Bu nomogram sayesinde:

Cerrahi tamamen hastaya özel planlanıyor,

Uluslararası cerrahlar kendi hastalarında güvenle uygulayabiliyor,

Bilimsel literatüre giren vaka serileri dünya çapında referans kabul ediliyor.

Her yıl İstanbul'da düzenlenen uluslararası KeraNatural ve CAIRS eğitim kursları, farklı ülkelerden cerrahların İstanbul'a gelerek bu yöntemi öğrenmesini sağlıyor. Bugün pek çok ülkede hekimler, İstanbul Nomogramı ile ameliyat yapıyor ve bu işbirliği sayesinde binlerce keratokonus hastasının hayatı değişiyor.

Keratokonusta Yeni Standart: İstanbul Nomogramı ile CAIRS + KeraNatural™

Bu yaklaşım kısaca şunu söylüyor:

"Göz yabancı cisim istemez; kendi dokusuyla daha sağlıklı iyileşir."

CAIRS tekniği ile yerleştirilen insan kollajeni:

Kornea yapısını güçlendiriyor

Görmeyi artırıyor

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor, crosslik ile birlikte durdurabiliyor

Kornea naklinin önüne geçebiliyor

Kişiye özel planlanabildiği için sonuçlar daha öngörülebilir oluyor

Bugün bu yöntem, plastik halkalara göre daha doğal, daha güvenli ve daha kişiselleştirilmiş bir tedavi standardı olarak kabul edilmeye başlandı.

Sonuç: Keratokonusta Devrim Türkiye'den Doğdu

İnsan kollajeninin korneaya uygulanabilmesi tıp tarihinde yeni bir kapı açtı.

Bu kapının anahtarını ise bir Türk bilim insanı çevirdi.

Prof. Dr. Aylin Kılıç'ın geliştirdiği KeraNatural™ ve İstanbul Nomogramı, keratokonus tedavisinde dünya çapında yeni bir standart oluşturuyor.

Bu biyolojik yaklaşım sayesinde:

Daha güçlü bir kornea,

Daha iyi bir görme,

Daha güvenli bir tedavi,

Daha mutlu bir hayat mümkün.

Ve tüm bunlar, artık dünyanın her yerinde İstanbul'dan yayılan bir bilimsel vizyon ile gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Aylin Kılıç

Huzur Mah. Skyland B-Blok K: 7 No: 107 Sarıyer/ İstanbul

+90 212 909 87 89

https://aylinkilic.net/

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye'den Doğan Yenilik KeraNatural™ - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 gollü düello Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor’u kupanın dışına itti 7 gollü düello! Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u kupanın dışına itti
Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: ’’Kuzey’’den özür dileyecek Güney Kore liderinden şaşırtan çıkış: ''Kuzey''den özür dileyecek
Spotify 2025 yılının özetini açıkladı İşte en çok dinlenenler Spotify 2025 yılının özetini açıkladı! İşte en çok dinlenenler
Ünlü tabiat parkında yangın Bungalov ve karavanlar küle döndü Ünlü tabiat parkında yangın! Bungalov ve karavanlar küle döndü
Uzak Şehir’in Cihan’ından yeni sürpriz: ’Bak Postacı Geliyor’ fragmanı yayında Uzak Şehir'in Cihan'ından yeni sürpriz: 'Bak Postacı Geliyor' fragmanı yayında!
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü ’gizli odada’ yakalandı 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu
Neredeyse tamamı çocuk İki suç örgütü için iddianameler hazır Neredeyse tamamı çocuk! İki suç örgütü için iddianameler hazır
Teoman sahnede kendinden geçti Teoman sahnede kendinden geçti
Ümraniye’de drift atan sürücü trafiği birbirine kattı Ümraniye'de drift atan sürücü trafiği birbirine kattı
Eski futbolcu Gökhan Gönül için ev hapsi kararı Eski futbolcu Gökhan Gönül için ev hapsi kararı
Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti Şarj olmayan telefonu içini açmadan böyle tamir etti
Ne olduğunu anlamadı Korkunç kaza kameralarda Ne olduğunu anlamadı! Korkunç kaza kameralarda
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı
Nedeni akılalmaz İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı Nedeni akılalmaz! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı
İstanbul için sağanak yağış uyarısı Tarih belli oldu İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu
Serdal Adalı’dan PFDK sevki sonrası sert tepki Serdal Adalı'dan PFDK sevki sonrası sert tepki
41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı İlçeden taşınıyorlar 41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar
New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi New York metrosunda dehşet: Evsiz adamı ateşe verdi
Karadeniz’de gemilere saldırılarla ilgili Fidan’dan çarpıcı uyarı Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı
’’Ege’yi füzelerle kapatacağız’’ diyen Yunanistan’a MSB’den yanıt: Bertaraf ederiz ''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler 25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler

15:06
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
Ligin son maçında sahaya çıkan Neymar neler yaptı neler
14:52
Filipe Luis, bir yılda tam beş kupa kazandı
Filipe Luis, bir yılda tam beş kupa kazandı
14:50
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
25 kilo altın çalan memurun annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler
14:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç en kırılgan, en hassas döneme girdi
14:20
AK Partili vekilden Cizre’deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir
AK Partili vekilden Cizre'deki görüntüler için dikkat çeken sözler: Görmezden gelmek gerekir
13:51
Türkiye 2025’te en çok neyi aradı Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
Türkiye 2025'te en çok neyi aradı? Google listeyi yayımladı, ilginç başlıklar var
13:50
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor Danla Bilic sessizliğini bozdu
Süper Lig devinin yıldızıyla aşk mı yaşıyor? Danla Bilic sessizliğini bozdu
13:50
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı Polis apar topar gözaltına aldı
Rus turist sokakta çırılçıplak dolaştı! Polis apar topar gözaltına aldı
13:26
İngiltere’de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası
13:15
Fenerbahçe’nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin dev koreografisinde o ismin olmamasına tepki yağıyor
12:50
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor Başsavcılık harekete geçti
Adliyeden 25 kilo altın çalan Erdal Timurtaş için çember daralıyor! Başsavcılık harekete geçti
12:36
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
11 yaşındaki engelli çocuğun yıllarca güvercin kümesinde yaşatıldığı ortaya çıktı
12:21
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
12:04
’’Ege’yi füzelerle kapatacağız’’ diyen Yunanistan’a MSB’den yanıt: Bertaraf ederiz
''Ege'yi füzelerle kapatacağız'' diyen Yunanistan'a MSB'den yanıt: Bertaraf ederiz
11:48
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
Kurbağaların rahatça çiftleşmesi için yapılan aşk tünelinde inşaat sona erdi
11:37
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor İşte Türkiye’nin muhtemel rakipleri
Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
11:27
Buca’da park manzaralı çöp dağları Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi
Buca'da park manzaralı çöp dağları! Kötü koku ve çirkin manzaralar vatandaşları isyan ettirdi
11:24
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var
Fenerbahçe taraftarının varlığını unuttuğu isme talip var
11:23
Sancaktepe’de yürek sızlatan görüntü Zabıtalara ’’Yeter’’ diye yalvardı
Sancaktepe'de yürek sızlatan görüntü! Zabıtalara ''Yeter'' diye yalvardı
10:50
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler’den Suriye ile ilgili skandal talep
Cizre provokasyonuna imza atan Barzaniler'den Suriye ile ilgili skandal talep
10:49
Türkiye bu olayı konuşuyor İşte Büyükçekmece Adliyesi’ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte Büyükçekmece Adliyesi'ndeki 154 milyonluk vurgunun tüm detayları
10:49
Galatasaray’dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok
Galatasaray'dan kaçar gibi giden futbolcuya büyük şok
10:36
Taraftarlar şokta Osimhen’in gideceği tarih belli oldu
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
10:21
Herkes bu ilanı konuşuyor Papa’nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
Herkes bu ilanı konuşuyor! Papa'nın ziyaretinden saatler sonra satışa çıkarıldı
09:57
Sadece günler kaldı Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak
Sadece günler kaldı! Milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 15:52:41. #7.13#
SON DAKİKA: İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye'den Doğan Yenilik KeraNatural™ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.