İnsan Korneası ile Keratokonusta Yeni Çağ: Dünyada Bir İlk – Türkiye\'den Doğan Yenilik KeraNatural™

Tıp dünyasında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Artık insan kollajeni ve insan korneası, özel bir teknolojiyle iki yıla kadar raf ömrü olacak şekilde Keratokonus yani korneasında hastalık olan, korneası zayıflayan incelen paketlenebiliyor. Bu sayede keratokonus ve kornea şekil bozukluklarında, göze tamamen organik, insan dokusundan elde edilmiş bir çözüm yerleştirmek ve görmelerini arttırmak mümkün hale geldi.

Bu yenilik, kornea nakline gidecek yolu kesebilecek, hastaların görmesini belirgin şekilde artırabilecek ve gözü daha güçlü hale getirebilecek kadar etkili sonuçlar sunuyor.

Plastik Halkaların Devri Kapanıyor: Doğal İnsan Korneası ile Yeni Tedavi Dönemi

Keratokonus tedavisinde uzun yıllardır kullanılan plastik - PMMA halkalar, günümüzde yerini çok daha biyolojik, çok daha güvenli bir yönteme bırakıyor.

Bugün artık:

Gözün içine yabancı bir cisim yerleştirmek gerekmiyor.

Bunun yerine tamamen insan kollajeni kullanılıyor.

Kornea içine mikro tüneller açılarak doğal doku yerleştiriliyor.

Bu yaklaşım, ince ve zayıflamış korneayı biyolojik olarak güçlendiriyor, kalınlığını artırıyor.

Görme kalitesini yükseltiyor ve pek çok hastada kornea naklini engelliyor.

Eski yöntemlerdeki gibi tek tip plastik bir halka yok; kişiye özel, adeta terzi titizliğiyle planlanmış, hastanın ihtiyacı kadar doku uygulanıyor.

İşlem birkaç dakika içinde tamamlanıyor, ağrısız ve hızlı iyileşiyor, uzun vadede son derece güvenli.

**Bu Keranatural keratokonus için insan kollajeni olan ürünün,Arkasında Bir Türk Bilim İnsanı Var:

Prof. Dr. Aylin Kılıç**

Bu devrim niteliğindeki yaklaşımın arkasında İstanbul Nomogramı adı verdiği özel bir teknik uluslararası akademik platformlarda kabul gördü,bir Türk hekim bulunuyor:

Prof. Dr. Aylin Kılıç, Amerika'daki bir göz bankası ile birlikte çalışarak dünyada ilk kez tamamen insan korneası temelli bu özel nomogramı geliştirdi ve adına İstanbul Nomogramı dedi, ürünün adına da KeraNatural™ dedi.

KeraNatural™, bugün dünya çapında önemli bir seçenek haline geldi çünkü:

Organik, biyolojik ve güvenli bir yöntem sunuyor.

İnce korneaları güçlendirdiği için hastaları ileride nakle gitmekten koruyabiliyor.

Plastik halkalara kıyasla daha doğal ve daha kontrollü bir sonuç veriyor.

Uzun dönem takiplerde hastalarda erime veya yabancı cisim reaksiyonu görülmüyor.

Türkiye'den Dünyaya Açılan Bilimsel Bir Başarı: İstanbul Nomogramı

Prof. Dr. Aylin Kılıç'ın geliştirdiği bu yöntemin başarısında bir diğer önemli unsur, kendi bilimsel çalışmalarıyla oluşturduğu *"İstanbul Nomogramı"*dır.

Bu nomogram sayesinde:

Cerrahi tamamen hastaya özel planlanıyor,

Uluslararası cerrahlar kendi hastalarında güvenle uygulayabiliyor,

Bilimsel literatüre giren vaka serileri dünya çapında referans kabul ediliyor.

Her yıl İstanbul'da düzenlenen uluslararası KeraNatural ve CAIRS eğitim kursları, farklı ülkelerden cerrahların İstanbul'a gelerek bu yöntemi öğrenmesini sağlıyor. Bugün pek çok ülkede hekimler, İstanbul Nomogramı ile ameliyat yapıyor ve bu işbirliği sayesinde binlerce keratokonus hastasının hayatı değişiyor.

Keratokonusta Yeni Standart: İstanbul Nomogramı ile CAIRS + KeraNatural™

Bu yaklaşım kısaca şunu söylüyor:

"Göz yabancı cisim istemez; kendi dokusuyla daha sağlıklı iyileşir."

CAIRS tekniği ile yerleştirilen insan kollajeni:

Kornea yapısını güçlendiriyor

Görmeyi artırıyor

Hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor, crosslik ile birlikte durdurabiliyor

Kornea naklinin önüne geçebiliyor

Kişiye özel planlanabildiği için sonuçlar daha öngörülebilir oluyor

Bugün bu yöntem, plastik halkalara göre daha doğal, daha güvenli ve daha kişiselleştirilmiş bir tedavi standardı olarak kabul edilmeye başlandı.

Sonuç: Keratokonusta Devrim Türkiye'den Doğdu

İnsan kollajeninin korneaya uygulanabilmesi tıp tarihinde yeni bir kapı açtı.

Bu kapının anahtarını ise bir Türk bilim insanı çevirdi.

Prof. Dr. Aylin Kılıç'ın geliştirdiği KeraNatural™ ve İstanbul Nomogramı, keratokonus tedavisinde dünya çapında yeni bir standart oluşturuyor.

Bu biyolojik yaklaşım sayesinde:

Daha güçlü bir kornea,

Daha iyi bir görme,

Daha güvenli bir tedavi,

Daha mutlu bir hayat mümkün.

Ve tüm bunlar, artık dünyanın her yerinde İstanbul'dan yayılan bir bilimsel vizyon ile gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Aylin Kılıç

Huzur Mah. Skyland B-Blok K: 7 No: 107 Sarıyer/ İstanbul

+90 212 909 87 89

https://aylinkilic.net/