PMDB ve İntihar Düşünceleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

PMDB ve İntihar Düşünceleri

PMDB ve İntihar Düşünceleri
17.05.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Annika Waheed, PMDB nedeniyle yaşadığı intihar düşüncelerini ve adet döngüsünün etkilerini anlatıyor.

Uyarı: Bu makalede intihar konusuna değinilmektedir.

İntihara teşebbüs ettikten sonraki sabah, Annika Waheed'in adet dönemi başladı. Umutsuzluk duyguları onu terk etti ve kendi ifadesiyle "dünyanın yükü" üzerinden kalktı.

"Gerçekten bunu ben mi yaptım?" diye sordu, aşırı doz ilaçla intihar girişiminin ardından uyuyakaldığında onu korumak için sıkıca sarılan kız kardeşine.

"Evet, bunu yaptın."

Annika, her ay iki hafta boyunca olumsuz düşüncelerin peşini bırakmadığını ve ardından, sanki bir düğmeye basılmış gibi, adet dönemi başlar başlamaz karanlığın dağıldığını ve "yeniden düşünebildiğini ve işlev görebildiğini" söylüyor.

"Hormonlarım bana bunu nasıl yapabilir?" diye soruyor.

42 yaşındaki Annika, sekiz yıldan uzun süredir premenstrüel disforik bozukluk (PMDB) ile yaşıyor.

PMDB, ciddi psikolojik ve bazen fiziksel belirtilere yol açan bir psikiyatrik durum.

Kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir, ancak genellikle ergenlik, doğum ya da menopoz gibi önemli hormonal değişim dönemlerine denk gelir.

Premenstrüel sendroma (PMS) benzer şekilde, adet öncesindeki bir ila iki haftalık dönemde, yani luteal fazda görülür, ancak çok daha şiddetlidir.

PMS yorgunluk, sinirlilik ve şişkinliğe yol açabilirken, PMDB ağır anksiyete, depresyon ve yoğun psikolojik sıkıntıya neden olabilir.

Kadınlar yorgunluk, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi fiziksel belirtiler de yaşayabilir, ancak PMDB tanısı konulabilmesi için ruh haliyle ilgili bir belirtinin de bulunması gerekir.

'Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok'

Küresel bir araştırma kuruluşu olan International Association for Premenstrual Disorders (IAPMD), Birleşik Krallık'ta bir milyondan fazla kadının PMDB'den etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor, ancak yalnızca küçük bir kısmına teşhis konulmuş durumda.

İntihar karmaşık bir konu, ancak bazı çalışmalar, PMDB'si olanların genel nüfusa kıyasla intihar düşünceleri yaşama ve intihar girişiminde bulunma olasılığının daha yüksek olabildiğini öne sürüyor.

Annika, kalp çarpıntısı, şiddetli bel ağrısı ve şişkinlik gibi fiziksel belirtiler de yaşadığını belirterek, "PMS gerçekten zor olabilir. Ama bu? Bu başka bir şey" diyor.

"Her ay Azrail'in peşimizden gelmesi gibi. Bunu hissedebiliyorsunuz ve bununla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

PMDB'den etkilenen kadınların, adet öncesinde vücutlarında meydana gelen doğal hormonal dalgalanmalara karşı şiddetli ve olumsuz bir tepki verdiği düşünülüyor. Bu tepki, özellikle zirve yapan progesteron seviyeleri ve dalgalanan östrojen değişimleri tarafından tetiklenerek yoğun umutsuzluk, kayıp ve kontrol eksikliği duygularına yol açıyor.

PMDB'nin neden bazı kişilerde ortaya çıktığına dair bilimsel anlayış hâlâ sınırlı olsa da, İskoçya'daki araştırmacılar, PMDB belirtileri gösteren kadınların işaretlerini tespit etmeye yardımcı olmayı amaçlayan çığır açıcı araçlar geliştirdi.

Araştırmayı yürüten University of the West of Scotland'tan Dr. Lynsay Matthews, "Uzun zamandır kadınlar bu durumla yaşadı ve buna neyin sebep olabileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu" diyor ve ekliyor:

"Adet döngüsü kadın sağlığında bu kadar büyük bir rol oynasa da çoğu zaman doktor muayenehanelerinde gündeme getirilmiyor."

Matthews, kadınlara adet döngüleri hakkında sorular sorulmasının doktorların ve hastaların kalıpları fark etmelerine ve ruh sağlığının adet döngüsüyle bağlantılı olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

Hâlihazırda hekimlerin kullanımına açık olan araçlar, PMDB'li kadınların intihar söz konusu olduğunda nüfusun geri kalanından nasıl farklı tepkiler verebileceğine dair kritik bilgiler sunuyor.

Matthews, bir sonraki aşamanın bunun kadınlara ne ölçüde yardımcı olduğunu ölçmek olduğunu ve bunun Birleşik Krallık'taki sağlık hizmetlerinin genelinde uygulanmasının umulduğunu söylüyor.

Kadın sağlığı alanında uzmanlaşmış, Bolton'da görev yapan pratisyen hekim Dr. Helen Wall, doktorların "hâlâ birçok durumu kadınların adetleriyle ilişkilendirmekte zorlandığını" söylüyor:

"Kadınların hikâyelerini dinlemeli ve hormonları bağlamında neler olduğunu anlamalıyız."

Ancak bunun sağlık sistemi içinde zor olabildiğini belirtiyor: "Bir hastayla en fazla 10-15 dakika geçiriyoruz.

"PMDB'li birçok kadın kriz anında başvuruyor ve başvurabilecekleri başka yer yok. Bu kadar kısa sürede tam bir öykü almak ve karmaşıklıkları anlamak zor."

Daha fazla kadın sosyal medyada PMDD deneyimlerini paylaşmaya başladı. TikTok'ta bu durumun İngilizce kısaltması olan #PMDD etiketli paylaşımlar 230 milyondan fazla kez görüntülendi.

Bunlardan biri de 2025 yılında 21 yaşındayken PMDB tanısı konulan Katie Cook'tu. Fiziksel ve ruhsal sağlığıyla geçen on yılın ardından, başına neler geldiğini anlayabiliyordu.

Katie, ilk adetini 12 yaşında gördüğünde PMDB'nin başladığını düşündüğünü ve o zaman "zihnindeki mücadelenin başladığını" söylüyor.

Katie, luteal fazdayken, yani adet dönemi yaklaşırken, hayatın karanlık olduğunu söylüyor. Vücudu ağrıyor, ışığa ve sese duyarlı hâle geliyor ve her şey fazla geliyor.

Ancak aile hekimi, şiddetli ruh hali değişimlerinin büyümenin bir parçası olduğunu söylemişti.

Katie, ay boyunca dalgalanan ruh halini ve diğer belirtilerini not etmeye başladı ve kalıpları fark etmeye başladı.

Üniversitenin ilk yılında bir aile hekimi Katie'ye PMDB'yi duyup duymadığını sordu ve "her şey anlam kazanmaya başladı".

Teşhis alma mücadelesi

Teşhis almak farklı tedavi seçeneklerinin önünü açabilir, ancak Annika, sadece "anlaşılmış olmanın bile başlı başına bir doğrulama deneyimi" olduğunu söylüyor.

Matthews'ın doktorların PMDB belirtilerini daha erken fark etmelerine yardımcı olmaya yönelik çalışması ona yardımcı olabilir miydi? Hatta hayatında bu kadar umutsuz bir noktaya ulaşmasını engelleyebilir miydi?

"Kesinlikle," diyor Annika, "doktorlar tarafından gaslighting'e maruz kalmazdım. Doktorlar anlarsa, hastalar da anlar. Bu intihar düşüncelerini arkadaşlarıma ve aileme açıklayabilirdim ve belki kendimi kendimden koruyabilirdim."

PMDB'ye yönelik kişiye özel düzenlenebilecek çeşitli tedaviler bulunuyor, ancak Annika dahil birçok kişi için işe yarayanı bulmak deneme yanılma meselesi olabiliyor.

Antidepresanların yanı sıra, kadınlara hormonları düzenlemeye yardımcı olan doğum kontrol hapı ve Mirena spirali gibi diğer doğum kontrol yöntemleri de önerilebiliyor.

Kimyasal menopoz gibi daha ileri seçenekler de bulunuyor ve bazı durumlarda doğal hormon döngüsünü durdurmak için yumurtalıkların alınması gerekebiliyor.

Annika, PMDB'sini tedavi etmek için adet döngüsünü durdurmaya yönelik hormon baskılayıcı iğneler alıyor. Ancak ilacın etkisi geçtikten birkaç dakika sonra, döngüsünün hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak içinde öfke, kızgınlık ya da umutsuzluğun yükseldiğini hissedebildiğini söylüyor.

PMDB'nin etkileriyle yaşamak, Annika'nın hamilelik ve ebeveynlik düşüncesini imkânsız hâle getirdi ve kimyasal menopoz, hamile kalma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Bazen anne olabileceği alternatif bir hayatı hayal ettiğini, ancak "PMDB'nin bunu ondan aldığını" söylüyor.

31 yaşındaki Lily Rose Winter, çevrimiçi büyüyen PMDB topluluğunun bir parçası olarak, kimyasal menopozu değerlendirmeyi düşünüyor.

Lily'nin PMDB teşhisi alması yıllar aldı ve çok sayıda tedavi denedi ancak henüz hiçbirinin her ay yaşadığı belirtiler üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

"Bunu yeniden çerçevelemeyi öğreniyorum. İyi hissetmem gerektiğini söylemek yerine, bugün hayatta olduğum için minnettar hissetmememin de normal olduğunu kendime söylüyorum ve bunun geçeceğini hatırlıyorum. Sabırlı olmalıyım."

İngiltere'de hükümet, PMDB'li kadınların "çok uzun süredir yüz üstü bırakıldığını" kabul ediyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Belirtileri çok sık göz ardı ediliyor ya da normalleştiriliyor ve bunun değişmesi gerekiyor" dedi.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık PMDB ve İntihar Düşünceleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Mersin’de ormanlık alanlara giriş yasaklandı Mersin'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir
Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti İşte istemediği iki isim Okan Buruk kutlamalardan sonra biletlerini kesti! İşte istemediği iki isim
Sadettin Saran’dan Fenerbahçe’ye son kıyak Yıldız isimle anlaştı Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye son kıyak! Yıldız isimle anlaştı
Dron’la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi Dron'la tespit edildi, 700 bin lira ceza kesildi
Dzeko’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik Dzeko'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Oynamak istemedik
Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası Bir milli yıldız geliyor Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası! Bir milli yıldız geliyor
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında ASELSAN, Efes 2026 tatbikatında
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Parasını altına yatıranlar şokta Parasını altına yatıranlar şokta
Salon kahkahalara boğuldu Aziz Yıldırım’dan dernek başkanına şaka Salon kahkahalara boğuldu! Aziz Yıldırım'dan dernek başkanına şaka
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu. Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.

22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
19:29
Bu halini unutun Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
Bu halini unutun! Dövüş maçı için 1,5 yılda 45 kilo verdi, bambaşka birine dönüştü
19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen’den tarihi başarı Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
18:14
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım’ın golcü hedefi
Eski aşk alevlendi İşte Aziz Yıldırım'ın golcü hedefi
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:52
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden Cristiano Ronaldo, maç sonunda hüngür hüngür ağladı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:21
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
17:10
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:14:25. #7.13#
SON DAKİKA: PMDB ve İntihar Düşünceleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.