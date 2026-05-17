PMDB ve İntihar Düşünceleri

Uyarı: Bu makalede intihar konusuna değinilmektedir.

İntihara teşebbüs ettikten sonraki sabah, Annika Waheed'in adet dönemi başladı. Umutsuzluk duyguları onu terk etti ve kendi ifadesiyle "dünyanın yükü" üzerinden kalktı.

"Gerçekten bunu ben mi yaptım?" diye sordu, aşırı doz ilaçla intihar girişiminin ardından uyuyakaldığında onu korumak için sıkıca sarılan kız kardeşine.

"Evet, bunu yaptın."

Annika, her ay iki hafta boyunca olumsuz düşüncelerin peşini bırakmadığını ve ardından, sanki bir düğmeye basılmış gibi, adet dönemi başlar başlamaz karanlığın dağıldığını ve "yeniden düşünebildiğini ve işlev görebildiğini" söylüyor.

"Hormonlarım bana bunu nasıl yapabilir?" diye soruyor.

42 yaşındaki Annika, sekiz yıldan uzun süredir premenstrüel disforik bozukluk (PMDB) ile yaşıyor.

PMDB, ciddi psikolojik ve bazen fiziksel belirtilere yol açan bir psikiyatrik durum.

Kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir, ancak genellikle ergenlik, doğum ya da menopoz gibi önemli hormonal değişim dönemlerine denk gelir.

Premenstrüel sendroma (PMS) benzer şekilde, adet öncesindeki bir ila iki haftalık dönemde, yani luteal fazda görülür, ancak çok daha şiddetlidir.

PMS yorgunluk, sinirlilik ve şişkinliğe yol açabilirken, PMDB ağır anksiyete, depresyon ve yoğun psikolojik sıkıntıya neden olabilir.

Kadınlar yorgunluk, baş ağrısı ve eklem ağrısı gibi fiziksel belirtiler de yaşayabilir, ancak PMDB tanısı konulabilmesi için ruh haliyle ilgili bir belirtinin de bulunması gerekir.

'Bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok'

Küresel bir araştırma kuruluşu olan International Association for Premenstrual Disorders (IAPMD), Birleşik Krallık'ta bir milyondan fazla kadının PMDB'den etkilenmiş olabileceğini tahmin ediyor, ancak yalnızca küçük bir kısmına teşhis konulmuş durumda.

İntihar karmaşık bir konu, ancak bazı çalışmalar, PMDB'si olanların genel nüfusa kıyasla intihar düşünceleri yaşama ve intihar girişiminde bulunma olasılığının daha yüksek olabildiğini öne sürüyor.

Annika, kalp çarpıntısı, şiddetli bel ağrısı ve şişkinlik gibi fiziksel belirtiler de yaşadığını belirterek, "PMS gerçekten zor olabilir. Ama bu? Bu başka bir şey" diyor.

"Her ay Azrail'in peşimizden gelmesi gibi. Bunu hissedebiliyorsunuz ve bununla ilgili yapabileceğiniz hiçbir şey yok."

PMDB'den etkilenen kadınların, adet öncesinde vücutlarında meydana gelen doğal hormonal dalgalanmalara karşı şiddetli ve olumsuz bir tepki verdiği düşünülüyor. Bu tepki, özellikle zirve yapan progesteron seviyeleri ve dalgalanan östrojen değişimleri tarafından tetiklenerek yoğun umutsuzluk, kayıp ve kontrol eksikliği duygularına yol açıyor.

PMDB'nin neden bazı kişilerde ortaya çıktığına dair bilimsel anlayış hâlâ sınırlı olsa da, İskoçya'daki araştırmacılar, PMDB belirtileri gösteren kadınların işaretlerini tespit etmeye yardımcı olmayı amaçlayan çığır açıcı araçlar geliştirdi.

Araştırmayı yürüten University of the West of Scotland'tan Dr. Lynsay Matthews, "Uzun zamandır kadınlar bu durumla yaşadı ve buna neyin sebep olabileceği hakkında hiçbir fikirleri yoktu" diyor ve ekliyor:

"Adet döngüsü kadın sağlığında bu kadar büyük bir rol oynasa da çoğu zaman doktor muayenehanelerinde gündeme getirilmiyor."

Matthews, kadınlara adet döngüleri hakkında sorular sorulmasının doktorların ve hastaların kalıpları fark etmelerine ve ruh sağlığının adet döngüsüyle bağlantılı olup olmadığını anlamalarına yardımcı olacağını belirtiyor.

Hâlihazırda hekimlerin kullanımına açık olan araçlar, PMDB'li kadınların intihar söz konusu olduğunda nüfusun geri kalanından nasıl farklı tepkiler verebileceğine dair kritik bilgiler sunuyor.

Matthews, bir sonraki aşamanın bunun kadınlara ne ölçüde yardımcı olduğunu ölçmek olduğunu ve bunun Birleşik Krallık'taki sağlık hizmetlerinin genelinde uygulanmasının umulduğunu söylüyor.

Kadın sağlığı alanında uzmanlaşmış, Bolton'da görev yapan pratisyen hekim Dr. Helen Wall, doktorların "hâlâ birçok durumu kadınların adetleriyle ilişkilendirmekte zorlandığını" söylüyor:

"Kadınların hikâyelerini dinlemeli ve hormonları bağlamında neler olduğunu anlamalıyız."

Ancak bunun sağlık sistemi içinde zor olabildiğini belirtiyor: "Bir hastayla en fazla 10-15 dakika geçiriyoruz.

"PMDB'li birçok kadın kriz anında başvuruyor ve başvurabilecekleri başka yer yok. Bu kadar kısa sürede tam bir öykü almak ve karmaşıklıkları anlamak zor."

Daha fazla kadın sosyal medyada PMDD deneyimlerini paylaşmaya başladı. TikTok'ta bu durumun İngilizce kısaltması olan #PMDD etiketli paylaşımlar 230 milyondan fazla kez görüntülendi.

Bunlardan biri de 2025 yılında 21 yaşındayken PMDB tanısı konulan Katie Cook'tu. Fiziksel ve ruhsal sağlığıyla geçen on yılın ardından, başına neler geldiğini anlayabiliyordu.

Katie, ilk adetini 12 yaşında gördüğünde PMDB'nin başladığını düşündüğünü ve o zaman "zihnindeki mücadelenin başladığını" söylüyor.

Katie, luteal fazdayken, yani adet dönemi yaklaşırken, hayatın karanlık olduğunu söylüyor. Vücudu ağrıyor, ışığa ve sese duyarlı hâle geliyor ve her şey fazla geliyor.

Ancak aile hekimi, şiddetli ruh hali değişimlerinin büyümenin bir parçası olduğunu söylemişti.

Katie, ay boyunca dalgalanan ruh halini ve diğer belirtilerini not etmeye başladı ve kalıpları fark etmeye başladı.

Üniversitenin ilk yılında bir aile hekimi Katie'ye PMDB'yi duyup duymadığını sordu ve "her şey anlam kazanmaya başladı".

Teşhis alma mücadelesi

Teşhis almak farklı tedavi seçeneklerinin önünü açabilir, ancak Annika, sadece "anlaşılmış olmanın bile başlı başına bir doğrulama deneyimi" olduğunu söylüyor.

Matthews'ın doktorların PMDB belirtilerini daha erken fark etmelerine yardımcı olmaya yönelik çalışması ona yardımcı olabilir miydi? Hatta hayatında bu kadar umutsuz bir noktaya ulaşmasını engelleyebilir miydi?

"Kesinlikle," diyor Annika, "doktorlar tarafından gaslighting'e maruz kalmazdım. Doktorlar anlarsa, hastalar da anlar. Bu intihar düşüncelerini arkadaşlarıma ve aileme açıklayabilirdim ve belki kendimi kendimden koruyabilirdim."

PMDB'ye yönelik kişiye özel düzenlenebilecek çeşitli tedaviler bulunuyor, ancak Annika dahil birçok kişi için işe yarayanı bulmak deneme yanılma meselesi olabiliyor.

Antidepresanların yanı sıra, kadınlara hormonları düzenlemeye yardımcı olan doğum kontrol hapı ve Mirena spirali gibi diğer doğum kontrol yöntemleri de önerilebiliyor.

Kimyasal menopoz gibi daha ileri seçenekler de bulunuyor ve bazı durumlarda doğal hormon döngüsünü durdurmak için yumurtalıkların alınması gerekebiliyor.

Annika, PMDB'sini tedavi etmek için adet döngüsünü durdurmaya yönelik hormon baskılayıcı iğneler alıyor. Ancak ilacın etkisi geçtikten birkaç dakika sonra, döngüsünün hangi aşamasında olduğuna bağlı olarak içinde öfke, kızgınlık ya da umutsuzluğun yükseldiğini hissedebildiğini söylüyor.

PMDB'nin etkileriyle yaşamak, Annika'nın hamilelik ve ebeveynlik düşüncesini imkânsız hâle getirdi ve kimyasal menopoz, hamile kalma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Bazen anne olabileceği alternatif bir hayatı hayal ettiğini, ancak "PMDB'nin bunu ondan aldığını" söylüyor.

31 yaşındaki Lily Rose Winter, çevrimiçi büyüyen PMDB topluluğunun bir parçası olarak, kimyasal menopozu değerlendirmeyi düşünüyor.

Lily'nin PMDB teşhisi alması yıllar aldı ve çok sayıda tedavi denedi ancak henüz hiçbirinin her ay yaşadığı belirtiler üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

"Bunu yeniden çerçevelemeyi öğreniyorum. İyi hissetmem gerektiğini söylemek yerine, bugün hayatta olduğum için minnettar hissetmememin de normal olduğunu kendime söylüyorum ve bunun geçeceğini hatırlıyorum. Sabırlı olmalıyım."

İngiltere'de hükümet, PMDB'li kadınların "çok uzun süredir yüz üstü bırakıldığını" kabul ediyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Belirtileri çok sık göz ardı ediliyor ya da normalleştiriliyor ve bunun değişmesi gerekiyor" dedi.

