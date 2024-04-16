Türkiye, sağlık turizminde en çok hasta kabul eden ülkeler arasında

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, "Türkiye, dünyada en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmiş durumda. Dünyada, sağlık turizmi alanında en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında; Meksika, Hindistan, Tayland, Brezilya, Türkiye, Singapur ilk sıralarda yer alıyor." dedi.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ural, TÜRSAB olarak sağlık turizminin Türkiye'deki gelişimini önemsediklerini söyledi.
Dünyada sağlık turizminin medikal, termal ve yaşlı-engelli turizmi olarak üç başlıkta ele alındığını dile getiren Ural, "Yönetim olarak TÜRSAB İhtisas Başkanlığımızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' perspektifimiz çerçevesinde bu alandaki çalışmalarımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Ural, sayıları hızla artan hastane, tıp merkezleri, donanımlı doktorlar, sağlık personeli ve seyahat acentelerinin, Türkiye'nin turizm altyapısı sayesinde sağlık turizmindeki yükselişinde etkin rol oynuyor. Giderek artan bir grafikten söz ediyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme. Türkiye, dünyada en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10'a girmiş durumda. Dünyada, sağlık turizmi alanında en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında; Meksika, Hindistan, Tayland, Brezilya, Türkiye, Singapur ilk sıralarda yer alıyor." diye konuştu.
TÜRSAB olarak alanın gelişimi için etkin çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Ural, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) yönetimi başta olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa çalıştıklarını aktardı.
Ural, Birliğin daha önce de geniş kapsamlı, üst düzey katılımcıların yer aldığı iki ayrı Sağlık Turizmi Çalıştayı düzenlediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Geçen yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep olmak üzere 5 farklı şehirde Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirdik. Lansmanını yaptığımız 'Turizm Yüzyılı' projemizde yüksek gelir grubuna sahip turistleri ülkemize çekme hedefimiz bulunuyor. 'Turizm Yüzyılı' ile 4-5 kente sıkışan turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, envanter çalışmasından üyelerimize özel eğitimler vermeye, bölgelerin turizm potansiyeline uygun pazarlama stratejilerinden tanıtım planlamalarına, turizmde ihtisas fuarlarına katılımdan destinasyon bazlı turizm çalıştayları düzenlemeye kadar bir dizi çalışma yapacağız."
"Hedefte 29 ülke yer alıyor"
USHAŞ'ın hedef ülkeler stratejisinde 29 ülke yer aldığını dile getiren Ural, bu ülkeleri,"İngiltere, Almanya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Sırbistan, Kosova, Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Irak, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Cezayir, Fas, Cibuti, Somali, Sudan, Senegal, Moritanya, Nijerya." şeklinde sıraladı.
Ural, Türkiye'nin son 5 yıllık dönemde sağlık turizminden elde ettiği gelirin 2020'deki salgın nedeniyle yaşanan gerileme dışında istikrarlı bir biçimde yükseliş gösterdiğini vurgulayarak, "TÜİK verilerine göre 2019'da 1,49 milyar dolar olan sağlık turizmi geliri, 2023'te 2,3 milyar düzeyine ulaştı. Bu artış memnuniyet verici olmakla birlikte Türkiye'nin potansiyeli düşünüldüğünde daha önümüzde alabileceğimiz çok yol olduğunu biliyoruz. TÜRSAB olarak bu potansiyeli değerlendirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık turizmi kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden hastaların, medikal turizm çerçevesinde geldiğini aktaran Ural, sözlerini şöyle tamamladı:
"USHAŞ tarafından açıklanan verilere göre, ülkemize gelen hastalar en çok kadın hastalıkları, iç hastalıkları, göz hastalıkları, tıbbi biyokimya, genel cerrahi, diş hekimliği, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıklarıyla kulak-burun-boğaz branşlarında tedavi alıyor. Bunların dışında ülke olarak estetik ve saç ekimi alanlarında da büyük ilgi görüyoruz. Ancak gelen hastaların gelir kalemleri konusunda veriye sahip değiliz. Bu veriler açıklanmıyor. Ülkemize sağlık turizmi kapsamında gelen hasta, tedavinin izin verdiği koşullarda, bulunduğu şehri geziyor, alışveriş yapıyor, mutfağımızdan farklı lezzetlerin tadına bakma fırsatı buluyor. Estetik ve saç ekme gibi nedenlerle gelenler konaklama tesislerinde kalıyor. Yine termal turizm ve medikal SPA ile yaşlı ve engelli turizmi kapsamında gelenler de ağırlıklı olarak konaklama tesislerini kullanıyorlar. Katma değeri yüksel olduğu için genel olarak ilgi gören bir segment diyebiliriz."
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