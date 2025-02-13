Uzmanı açıkladı: Menopozla ilgili erkeklerin bilmesi gereken gerçekler

Sağlık

KADIN Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Zeynep Ece Utkan Korun kadın yaşamının doğal bir süreci olan menopoz hakkında açıklamalarda bulundu. "Menopoz çoğu zaman yanlış anlaşılan ve konuşulmadığı için eksik veya hatalı bilgilerle aktarılan bir konudur" diyen Op. Dr. Korun, menopozun yalnızca kadınları değil, çevrelerindeki herkesi etkilediğini, bu dönemde kadınların yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimleri anlamanın, çevresindekilerle daha sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmanın da anahtarı olduğunu belirtti. Op. Dr. Korun, "Özellikle erkeklerin bu süreci doğru anlaması, destekleyici olmaları adına önemli" diye konuştu.

Menopoz sürecinin doğrusal bir ilerleyiş göstermediğini ve bu belirsizliklerin kadın için zorlayıcı olabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Zeynep Ece Utkan Korun, "Bazı kadınlar birkaç ay adet görmezken, ardından tekrar düzenli döngülere dönebilir. Bir jinekoloğun bu süreci 'Shakespeare'in bir ölüm sahnesi' olarak tanımlaması, bu tahmin edilemez yapıyı oldukça çarpıcı bir şekilde anlatır. Her şeyin sona erdiğini düşünürsünüz, ancak beklenmedik bir anda yeniden sahneye çıkar. Bu belirsizlik kadınlar için zorlayıcı olabilir, ancak destekleyici bir çevre ile bu sürecin etkileri hafifletilebilir" ifadelerini kullandı.

'MENOPOZ BİR HASTALIK DEĞİLDİR'

Öncelikle menopozun bir hastalık değil bir dönem olduğunun bilinmesi gerektiğine işaret eden Op. Dr. Korun, "Menopoz, yumurtalıkların yumurta üretmeyi durdurması ve hormon seviyelerinin düşmesi sonucu adet döngülerinin sona ermesidir. Kadınların üreme çağının sona ermesiyle ortaya çıkan bu doğal süreç bir hastalık ya da anormal bir durum değildir" dedi.

'MENOPOZ HER KADINDA FARKLI YAŞTA BAŞLAR'

Tıbben menopozun, son adet kanamasından 12 ay sonra gerçekleştiğinin kabul edildiğini belirten Op. Dr. Korun, genellikle bu sürecin 51-52 yaşlarında ortaya çıktığını ifade etti. Ancak bu noktaya gelmeden önce kadınların perimenopoz adı verilen bir geçiş sürecinden geçtiğini vurgulayan Op. Dr. Korun, şunları söyledi:

"Perimenopoz döneminde hormon seviyelerinde dalgalanmalar yaşanır ve belirtiler ortaya çıkar. Kadınların yüzde 25'i bu dönemi hafif semptomlarla geçirirken, yüzde 75'i sıcak basmaları, uykusuzluk ve ruh hali değişimleri gibi belirtilerle karşılaşır. Ayrıca bu belirtiler bazen 30'lu yaşların sonlarında ya da 40'ların başında başlayabilir."

'ŞİKAYETLERİN NEDENİ HORMON DEĞİŞİMLERİDİR'

Menopoz sırasında vücutta östrojen, progesteron ve testosteron seviyelerinde dalgalanmalar meydana geldiğini belirten Op. Dr. Korun, bu hormon değişimlerinin çeşitli belirtilere neden olabileceğini vurgulayarak, "Progesteron seviyelerindeki azalma, gerginlik, huzursuzluk ve depresif hislere neden olabilir. Östrojen seviyelerindeki dalgalanmalar ise sıcak basmaları, uykusuzluk, beyin sisi, kas ve eklem ağrıları, gece terlemeleri ve vajinal kuruluk gibi belirtileri tetikleyebilir. Yaşla birlikte düşen testosteron seviyeleri ise enerji kaybı ve libido azalmasına yol açabilir. Bu hormonal değişimler, kadınların kendilerini zaman zaman kimliklerini kaybetmiş gibi hissetmelerine neden olabilir" diye konuştu.

'RUH HALİ DEĞİŞİMLERİ NORMALDİR'

Menopoz sürecinde kadınların yaşadığı duygusal dalgalanmaların temelinde hormonal değişimlerin yer aldığını belirten Op. Dr. Korun, "Menopoz, ruh sağlığını doğrudan etkilemese de serotonin seviyelerindeki düşüş kaygı, depresyon ve uyku sorunlarına yol açabilir. Bu dönemde kadınlar sıkça duygusal dalgalanmalar yaşayabilir. Stres, kaygı ve depresif hisler bu süreçte yaygındır. Sabırlı ve anlayışlı bir yaklaşım, kadınların bu dönemi daha rahat atlatmalarına yardımcı olabilir" diye konuştu.

'UYKU SORUNLARI YAYGINDIR'

Bu dönemde yaşanan sorunlardan birinin de uyku bozuklukları olduğunu belirten Op. Dr. Korun, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Menopoz döneminde uyku problemleri sık görülür. Sıcak basmaları ve uyku apnesi gibi faktörler gece uykusunun bölünmesine neden olabilir. Uyku eksikliği hem fiziksel hem de zihinsel yorgunluğu artırarak kadınların kendilerini 'kontrolden çıkmış' gibi hissetmelerine yol açabilir. Partnerlerin bu süreçte destekleyici bir rol üstlenmesi, huzurlu bir uyku ortamı yaratması ve gerektiğinde profesyonel yardım alınmasını teşvik etmesi önemlidir."

'CİNSEL YAŞAMDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR'

"Menopoz sürecinde kadınların cinselliği değişir ama yok olmaz" diyen Op. Dr. Korun, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Azalan östrojen seviyeleri, vajinal kuruluk, elastikiyet kaybı ve cinsel istekte azalmaya neden olabilir. Bunun yanı sıra, fiziksel değişimler kadınların beden algısını etkileyebilir. Partnerler, bu sürecin doğal bir biyolojik evre olduğunu anlamalı ve kadınların ihtiyaçlarına duyarlı olmalıdır. Cinsellik, yalnızca biyolojik bir işlev değil, aynı zamanda sevgi ve anlayış üzerine inşa edilen bir bağdır. North American Menopause Society'ye göre, sevgi dolu bir ilişki, çoğu kadın için arzu deneyiminin temelidir. Bu dönemde, empati ve bilgi bir araya geldiğinde cinsel yaşam tatmin edici bir şekilde devam edebilir. Her kadın menopozu farklı şekillerde deneyimler. Bazıları bu süreci hafif semptomlarla geçirirken, diğerleri için daha zorlu olabilir. Partnerlerin bu süreç boyunca esneklik göstermesi ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlaması önemlidir."

'PARTNERİNİZE DESTEK OLMANIN YOLLARINI ARAYIN'

Menopoz sürecini kolaylaştırmak için kadınlara yönelik sevgi dolu destek sağlamanın kritik önem taşıdığını anlatan Op. Dr. Korun, partnerlerin yapması gerekenleri, bu dönemde onlara nasıl yardımcı olunabileceğine dair önerilerini şöyle sıraladı:

"Menopoz hakkında bilgi sahibi olun. Bu, yaşanan değişimleri anlamanıza ve empati geliştirmenize yardımcı olur. Sürecin ne zaman sona ereceğini sormak yerine, küçük jestlerle destek olun. Bir fincan çay hazırlamak, rahatlatıcı bir ortam yaratmak fark yaratabilir. Kadınların bazen iç dünyalarını anlamak için yalnız kalmaya ihtiyaçları olabilir. Bu durumu kişisel algılamayın, sadece sessizliğini anlamaya çalışın."

'DOKTOR DESTEĞİNİ TEŞVİK EDİN'

Menopoz belirtilerinin bazı kadınlar için günlük yaşamı zorlaştırabilecek noktaya ulaşabildiğini hatırlatan Opr. Dr. Korun, "Bir uzmandan destek almak, süreci daha sağlıklı yönetmeye yardımcı olabilir. Partnerinizin doktor randevularında yanında olmak destekleyici bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

'MENOPOZ BİR DÖNEMİN SONU DEĞİL YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR'

Yaşamın doğal bir evresi olan menopozun, doğru bilgi, anlayış ve destekle kadınlar için sağlıklı ve mutlu bir döneme dönüşebileceğini belirten Op. Dr. Korun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar için bu dönemi anlamak ve destek olmak, ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra onların kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlar. Bu dönemde sevgi, anlayış ve empati en güçlü araçlarınızdır. Unutmayın, menopozda destek olmak, sadece kadınları değil, toplumu da güçlendirir."