Şırnak'ta Gaziler, protokol ve ilçe yöneticileri bir araya geldi

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Silopi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, şehitler ve gaziler minnet ve şükranla anıldı. Törende Silopi adına Başkan Yardımcısı Harun Kuday’ın temsilen yer alması dikkat çekti.

Silopi’de Gaziler Günü’nde birlik ve vefa mesajı

Silopi Cumhuriyet Meydanı’nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Törene Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Karaca, 172’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Levent Kaya, Silopi Başkan Yardımcısı Harun Kuday, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Silopi İlçe Temsilcisi Uğur Ecer, Başverimli Başkanı Medeni Tatar, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dernek yöneticileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulurken, 19 Eylül Gaziler Günü’nün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Silopi İlçe Temsilcisi Uğur Ecer yaptı.

“Gazilik, ömür boyu süren bir şeref nişanıdır”

Konuşmasına protokol üyelerini, gazileri, şehit ailelerini ve davetlileri selamlayarak başlayan Ecer, 19 Eylül’ün Türk milleti açısından taşıdığı tarihi öneme dikkat çekti.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilmesinin bu özel günün temelini oluşturduğunu belirten Ecer, gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını, milletin istiklali uğruna mücadele edenlerin taşıdığı ömür boyu süren bir şeref olduğunu ifade etti.

Ecer, konuşmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazileri rahmet ve minnetle anarken, yaşayan gazilere, şehit ailelerine ve onların kıymetli emanetlerine şükranlarını sundu.

“Şehitlerimiz milletimizin kalbindedir”

Şehitlik ve gaziliğin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne uzanan önemli bir emanet olduğunu vurgulayan Ecer, “Şehitlerimiz bu toprağın altında değil, milletimizin kalbindedir. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan hafızası ve yaşayan şerefidir.” ifadelerini kullandı.

Gazilerin dün olduğu gibi bugün de devletin ve milletin yanında olduğunu belirten Ecer, Türkiye’nin terörle mücadelede elde ettiği kazanımlara da değindi.

“Terörsüz Türkiye, şehitlerimizin emanetinin unutulduğu bir Türkiye olmamalı”

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ecer, şehit aileleri ve gaziler açısından en önemli hassasiyetin şehitlerin aziz hatırası, gazilerin onuru, milletin birlik ve beraberliği ile devletin bekasının korunması olduğunu söyledi.

Ecer, “Terörsüz Türkiye; şehitlerimizin emanetinin unutulduğu değil, onların uğruna mücadele ettiği güçlü Türkiye’nin daha da yükseldiği bir Türkiye olmalıdır.” dedi.

Bu sürecin anaların gözyaşlarının dinmesine, çocukların korku yerine umutla büyümesine ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olması gerektiğini belirten Ecer, şehitlerin emaneti, gazilerin onuru ve devletin bekasının tartışma konusu yapılamayacağını ifade etti.

Silopinin temsiliyeti dikkat çekti

Törende Silopi adına Başkan Yardımcısı Harun Kuday’ın yer alması da dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.

Son dönemde ilçe genelindeki resmi program ve törenlerde Silopi adına başkan yardımcısı düzeyinde temsiliyetin sağlanması, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılanan bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle gaziler ve şehit ailelerinin anıldığı anlamlı bir günde törene katılım sağlaması, yerel yönetimin bu tür günlerdeki kurumsal temsiliyetinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

“Vatan, uğruna bedel ödeyenlerin emanetidir”

Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak yoluna devam etmesinin şehitlerin ruhuna, gazilerin fedakârlığına ve gelecek nesillerin güvenliğine verilen en önemli cevaplardan biri olduğunu belirten Ecer, konuşmasını anlamlı mesajlarla tamamladı.

Ecer, “Vatan, uğruna bedel ödeyenlerin emanetidir. Bayrak, uğruna can verenlerin mirasıdır. Gazilik ise bu emanete sahip çıkmanın şerefidir.” dedi.

“Gazilik, bedenin taşıdığı yaradan önce, yüreğin taşıdığı vatan sevgisidir.” sözleriyle konuşmasını sürdüren Ecer, gazilerin bu sevgiyi ve şerefi ömürlerinin sonuna kadar taşıyacağını ifade etti.

Tören, aziz şehitlerin ruhlarına rahmet, gazilere sağlık ve uzun ömür dilekleriyle sona erdi.

Haber: Halil Azizoğlu