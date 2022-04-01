2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! - Son Dakika
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2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!

01.04.2022 20:27
2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu!

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak dev turnuva zorlu karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, Doha'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

DÜNYA KUPASI'NDA MÜCADELE EDECEK TAKIMLAR

Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek.

Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu
Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa olmuştu

TORBALAR

Dünya Kupası'nda torbalar şöyle:

1. Torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz

2. Torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan

3. Torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus

4. Torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda

Futbol şöleni yaşanacak! 2022 Dünya Kupası'nda grup eşleşmeleri belli oldu

32 TAKIM 8 GRUBA AYRILDI

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

İŞTE 2022 DÜNYA KUPASI'NDA GRUP EŞLEŞMELERİ

A Grubu

  • Katar
  • Hollanda
  • Senegal
  • Ekvador

B Grubu

  • İngiltere
  • ABD
  • İran
  • Galler/İskoçya-Ukrayna

C Grubu

  • Arjantin
  • Meksika
  • Polonya
  • Suudi Arabistan

D Grubu

  • Fransa
  • Danimarka
  • Tunus
  • Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

E Grubu

  • İspanya
  • Almanya
  • Japonya
  • Kosta Rika-Yeni Zelanda

F Grubu

  • Belçika
  • Hırvatistan
  • Fas
  • Kanada

G Grubu

  • Brezilya
  • İsviçre
  • Sırbistan
  • Kamerun

H Grubu

  • Portekiz
  • Uruguay
  • Güney Kore
  • Gana
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Son Dakika Spor 2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! - Son Dakika


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