2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu! - Son Dakika

Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, Doha'da gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.
Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek.
Dünya Kupası'nda torbalar şöyle:
1. Torba: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz
2. Torba: Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan
3. Torba: Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus
4. Torba: Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana, Galler/İskoçya-Ukrayna, Peru/Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya, Kosta Rika-Yeni Zelanda
Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
A Grubu
B Grubu
C Grubu
D Grubu
E Grubu
F Grubu
G Grubu
H Grubu
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