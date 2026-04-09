61. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Başlıyor
09.04.2026 15:11
27 ülkeden 23 takım, 161 bisikletçi ile 26 Nisan'da başlayacak olan tur, 3 Mayıs'ta sona erecek.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR), 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 27 ülkeden, 23 takım ve 161 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Çeşme'den başlayacak yarış, bin 133.5 kilometre boyunca 5 şehir, 20'den ilçe ve 60'ın üstünde yerleşim yerinden geçerek Ankara'da sona erecek.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2026 parkuru ve TUR'a katılacak takımlar, resmi basın toplantısıyla tanıtıldı. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısına; Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı, Türk Hava Yolları Sponsorluk Müdürü Yunus Özleyen, Türk Telekom Sponsorluk Yönetimi Müdürü Sinem Özmen ve sponsor markaların temsilcileri katıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÜVENLİK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ HASAN YILDIRIM: TUR, İSTİKRARLI ŞEKİLDE BÜYÜYEREK BUGÜN ULUSLARARASI ÖLÇEKTE GÜÇLÜ BİR MARKA HALİNE GELMİŞTİR

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun istikrarlı bir şekilde büyüyerek uluslararası alanda güçlü bir marka haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1963 yılında Marmara Bölgesi'nde başlayan yolculuğundan bu yana 60 yılı aşkın süredir istikrarlı şekilde büyüyerek bugün uluslararası ölçekte güçlü bir marka haline gelmiştir. Gelenekleriyle, sporcularıyla ve organizasyon kabiliyetiyle gelişen bu büyük organizasyon, yalnızca bir spor etkinliği değil; Türkiye'nin gücünü, kültürel zenginliğini ve organizasyon yetkinliğini dünya sahnesine taşıyan en önemli değerlerimizden biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerinde bu yıl 61'inci kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayarak 3 Mayıs'ta başkentimiz Ankara'da sona erecektir. Anadolu'nun eşsiz yollarında ilerleyecek bu rota boyunca ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri milyonlarca izleyiciye ulaşacak, Türkiye'nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. 26 Nisan - 3 Mayıs 2026 tarihleri arasında 8 etap olarak düzenlenecek 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, sporun birleştirici gücüyle ülkemiz ve dünya için başarılı bir organizasyon olmasını temenni ediyor; tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

TMOK BAŞKANI VELİ OZAN ÇAKIR: TURUMUZUN ULUSLARARASI ETKİSİ HER GEÇEN YIL DAHA DA ARTIRMAKTADIR

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun etkisinin her geçen yıl arttığına dikkat çeken Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, "Türk sporu adına her fırsatta ifade ettiğimiz gibi sporda süreklilik büyük önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61'inci kez düzenleniyor olması da bu anlamda organizasyonu daha değerli ve anlamlı kılmaktadır. Bizler de bu organizasyonun her yıl daha da güçlenmesi ve dünyadaki etkisinin artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün 200'den fazla ülkede, 700 milyondan fazla haneye ulaşan bir yayın gücünden söz ediyoruz. Bu yayınların yüksek kaliteyle gerçekleştirilmesi, turumuzun uluslararası etkisini her geçen yıl daha da artırmaktadır. Sportif açıdan baktığımızda ise dünya klasmanında takımların yer aldığı bu organizasyonun, sporcularımız için önemli bir tecrübe ve ilham kaynağı olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yalnızca performans açısından değil, aynı zamanda spor kültürünün gelişimi açısından da önemli katkılar sağlamaktadır. Antalya, İzmir ve İstanbul gibi şehirlerimizde gerçekleştirilen etaplarla birlikte bisiklet kültürünün yaygınlaştığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Yarışlar sırasında takımların stratejileri, sporcular arasındaki dayanışma ve seyirci ilgisi, bu sporun ülkemizde giderek güçlendiğini ortaya koymaktadır. Halkımızın bisiklet müsabakalarına olan ilgisinin artması da bu gelişimin önemli bir göstergesidir. Sporun içinden gelen ve sporu güçlü şekilde destekleyen bir Cumhurbaşkanımızın ve Bakanlarımızın olması bizler için büyük bir avantajdır. Devletimizin Türk sporunun gelişimine sunduğu katkılar ortadadır. Önümüzdeki dönemde yalnızca yol bisikletine değil; dağ bisikleti, BMX ve pist bisikleti gibi tüm disiplinlere odaklanarak daha kapsamlı bir gelişim hedefliyoruz. Amacımız, Türk bisikletinin olimpiyatlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesini sağlamak ve madalya hedefiyle yarışan bir konuma ulaşmaktır. 2032 ve sonrasında Türk bisikletinin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde yer alacağına inanıyoruz. 2036 Olimpiyatları'nın İstanbul'da düzenlenmesi halinde ise Türk bisikletini zirvede görmek en büyük hedeflerimizden biridir. Konya'da gerçekleştirilen yatırımlar ve sağlanan koordinasyonla birlikte bu hedefler doğrultusunda önemli adımlar attık ve atmaya devam edeceğiz" dedi.

İSTANBUL VALİ YARDIMCISI KILIÇARSLAN: SORUNSUZ BİR ORGANİZASYON GERÇEKLEŞTİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM

Turun geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sorunsuz geçmesi temennisinde bulunan İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, "Ülkemizin en önemli ve prestijli organizasyonlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 61'inci edisyonunun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen 58'inci ve 59'uncu organizasyonlarda, alınan koordinasyon kararları doğrultusunda süreci kazasız ve başarılı bir şekilde tamamlamıştık. Bu yıl da aynı şekilde sorunsuz bir organizasyon gerçekleştirmesini temenni ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, ülkemizin tanıtımına sağladığı katkının yanı sıra bisiklet sporunun gelişimi ve spor turizminin çeşitlenmesi açısından da önemli bir rol üstlendiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANI MÜFTÜOĞLU: ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HEDEFİMİZ, BİSİKLET BRANŞINDA OLİMPİYATLARDA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE YER ALMAK

Federasyon olarak hedeflerinin bisiklet branşında olimpiyatlarda daha güçlü şekilde yer olmak olduğunu söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "20-25 yıl önce ülkemizdeki yol bisikleti kullanım oranlarıyla bugünü kıyasladığımızda, bisikletin toplumda ne kadar yaygınlaştığını açıkça görebiliyoruz. Bugün halkımızın, gençlerimizin ve profesyonel sporcularımızın aktif şekilde yer aldığı, yıl boyunca düzenlenen organizasyonlarla büyüyen bir bisiklet ekosisteminden söz ediyoruz. Bisikleti yalnızca bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda toplumsal fayda üreten bir araç olarak görüyoruz. Bu kapsamda Yeşilay ile birlikte gençlerimizi bağımlılıklardan uzaklaştırmaya yönelik farkındalık çalışmaları yürütüyor, bisikletin hayatın bir parçası haline gelmesi için projeler geliştiriyoruz. Öte yandan, uluslararası alanda da önemli bir temsil gücüne ulaştık. Dünya Bisiklet Federasyonu yönetim kurulunda görev alıyor olmak, Türk bisikleti adına son derece kıymetli bir gelişme. Bu sayede artık karar mekanizmalarında yer alıyor, ülkemizi daha güçlü şekilde temsil ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise bu gelişimin en önemli yapı taşlarından biri. Bu organizasyon, hem ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor hem de gençlerimize ilham vererek yeni sporcuların yetişmesine zemin hazırlıyor. Bugün birçok gencimizin bu turu izleyerek bisiklete yöneldiğini görmek bizler için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Son yıllarda elde ettiğimiz sportif başarılar da bu gelişimin somut göstergesidir. Pist bisikletinde elde edilen dereceler ve uluslararası organizasyonlara katılımımız her geçen yıl artıyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, bisiklet branşında olimpiyatlarda daha güçlü şekilde yer almak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerini kullandı.

61'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etap programı şöyle:

1. Etap (26 Nisan): Çeşme - Selçuk (153,1 km)

2. Etap (27 Nisan): Aydın - Marmaris (152,8 km)

3. Etap (28 Nisan): Marmaris - Kıran (132,7 km)

4. Etap (29 Nisan): Marmaris - Fethiye (130,4 km)

5. Etap (30 Nisan): Patara Antik Kenti - Kemer (181,2 km)

6. Etap (1 Mayıs): Antalya - Feslikan Yaylası (128,1 km) (Zirve Finiş -Kraliçe Etap)

7. Etap (2 Mayıs): Antalya - Antalya (150 km)

8. Etap (3 Mayıs): Ankara - Ankara (105,2 km) (Final)

Turda yer alacak takımlar ise şu şekilde:

UCI WorldTeam kategorisi: XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin–Deceuninck (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi: TotalEnergies (Fransa), Cofidis (Fransa), Unibet Tietema Rockets (Fransa), Caja Rural–Seguros RGA (İspanya), Burgos-BH (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel–Euskadi (İspanya), Bardiani CSF–Faizanè (İtalya), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo (İtalya), Team Novo Nordisk (ABD), Modern Adventure Pro Cycling (ABD), Team Flanders–Baloise (Belçika), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan)

UCI Continental Team kategorisi: Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), İstanbul Team (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Team Medellin–EPM (Kolombiya)

