Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var - Son Dakika
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Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var

Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var
04.06.2025 16:02
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Galatasaray'da şampiyonluğun önemli isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı sezona dair açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, eski takımı Konyaspor'un taraftarlarıyla arasında yaşanan gerginlikle ilgili de açıklama yaparak ''Bir kırgınlığım var'' dedi.

Galatasaray'a 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim Bardakcı, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

'UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR KUTLAMA'

Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktıklarını aktaran Abdülkerim, "Bizim için çok önemli bir yıldı. Çünkü beşinci yıldızı takacaktık. Çok şükür çabaladık, çalıştık ve şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktık. Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladık. Bence çok güzel bir kutlama oldu. Çok yağmur yağdı, inanılmaz bir ilgi vardı. Çok güzel bir ortamdı. Unutamayacağımız bir kutlama gerçekleştirdik." diye konuştu.

'BEŞ SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLUP REKOR KIRMAK İSTİYORUZ'

Sarı-kırmızılı futbolcu, 1996-2000 arasında Galatasaray'a ait 4 sezon üst üste şampiyonluk rekorunu geçmeyi istediklerini dile getirdi.

Üst üste elde edilen şampiyonlukların takımda doymuşluk hissi oluşturmadığını aktaran 30 yaşındaki stoper, "Önümüzdeki sezon için üst üste 4. şampiyonluğu kovalayacağız. Üzerimizde bunun açlığı olacak. Bizde hiçbir zaman doyum olmuyor. Hem Avrupa'da başarı hem de tekrar ligde dört sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var

Son üç sezonda birçok rekor kırdıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz." dedi.

Tecrübeli futbolcu, gelecek sezon doğrudan mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "Bizim için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Çünkü bizim yerimiz Şampiyonlar Ligi. İnşallah seneye bir başarı elde edip taraftarımızı gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.

'İYİ Kİ GALATASARAY'A GELMİŞİM'

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'a transfer olarak kariyeri için doğru kararı verdiğini söyledi.

Konyaspor'da oynarken İstanbul'un üç büyük kulübünün de istediği milli futbolcu, Galatasaray'a transfer olarak doğru karar verdiğini belirterek, "Her yerde, 'İyi ki Galatasaray olmuş, Galatasaray'a gelmişim.' diyorum. Bu 3 sezon benim için çok hızlı geçti. Üç yıldır şampiyon oluyoruz ve başarılıyız. Çok keyif alıyorum. Benim için çok güzel yıllar. Geldiğimde Galatarasay sezonu 13. bitirmişti. Ancak burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Bazen böyle kötü geçen sezonlar olabilir. Hemen ayağa kalktık ve 3 sene üst üste şampiyon olduk ki bunun da devamı inşallah gelecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibe 28 yaşında geldiğini hatırlatan Abdülkerim Bardakcı, "Bazen geç kaldığımı düşünüyorum ve bunu yakın çevremle de sürekli konuşuyorum. Buraya 22-23 yaşımda gelseydim her şey çok farklı olabilirdi. Ancak nasibin önüne geçemiyorsun. Bu yaşta buraya gelmem lazımmış, bunları yaşayacakmışım ve yaşıyorum. Şu an keyfini çıkartıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var

'İNŞALLAH KARİYERİMİN SONUNA DEK BURADA OYNARIM'

Abdülkerim, futbol kariyerinin sonuna kadar Galatasaray'da kaptanlık yapmak istediğini söyledi. Sarı-kırmızılı ekipte kaptan olmanın farklı bir duygu olduğunu belirten Abdülkerim, "Stadımıza ilk çıktığımda 'İnşallah bir gün bu büyük camiada kaptanlık yapmak nasip olur.' diye düşünmüştüm. Çok şükür nasip oldu, layığıyla da yapmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Milli futbolcu, kariyer hedefinin sorulması üzerine, "Buraya ilk geldiğimde hedefim kaptanlıktı. Şimdiki hedefim inşallah futbol kariyerimi sonuna kadar burada oynayıp kaptanlık yapabilmek." yanıtını verdi.

'MÜKEMMEL BİR AİLE ORTAMIMIZ VAR'

Galatasaraylı futbolcu, takımın başarısını içerideki aile ortamına bağladı.

Futbol haricinde dışarıda ailece birlikte zaman geçirdiklerini aktaran Abdülkerim, "Takım içindeki arkadaşlığımız mükemmel. Dışarıda sürekli birlikte vakit geçiriyoruz. Mükemmel bir aile ortamımız var. Bu da olunca zaten başarılı geliyor. Arada kötü karakterli bir insan bilmiyorum. Herkesin kalbi temiz. Herkes, birbiri için en iyisini istiyor. Böyle olduğu zaman da başarı geliyor." şeklinde görüş belirtti.

Çocuklarının da Galatasaray'la beraber büyüdüğünü dile getiren sarı-kırmızılı stoper, "Burada müthiş bir aile ortamı var zaten. Aile konusuna çok önem veren bir insanım. Sürekli çocuklarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Güzel zamanlar bunları değerlendirmek lazım." ifadelerini kullandı.

'TERCİHİM DÖRTLÜ SAVUNMA'

Abdülkerim Bardakcı, kendisine göre dörtlü savunma sisteminin daha iyi olduğunu söyledi.

Bu sezon hem üçlü hem de dörtlü savunma dizilişiyle mücadele ettiklerinin hatırlatılması üzerine Abdülkerim, "İki formasyonun bana göre fazla bir farkı yok. Sürekli topla oynayan bir stoperim ve sürekli atağa çıkıyorum. Benim için pozisyon fark etmiyor. İki sistemden de keyif alıyorum ama bence dörtlü sistem daha iyi." dedi.

Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var

'MUSLERA İLE OYNAMAK BAMBAŞKA DUYGU'

Sarı-kırmızılı futbolcu, takım arkadaşlarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Galatasaray'daki 14 sezonluk kariyerini sonlandıran Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın gidişine üzüldüklerini belirten Abdülkerim, "Muslera'yla oynamak bambaşka bir duygu. Arkamızda oynaması inanılmaz bir şey. Sürekli motive eden, hatayı da kapatan, sürekli pozitif konuşan tam bir kaptan, tam bir lider. Bırakacağı için çok üzülüyoruz." diye konuştu.

Abdülkerim Bardakcı, savunma tandemindeki arkadaşı Davinson Sanchez ile ilgili, "İyi bir ikili olduğumuzu düşünüyorum. Birbirimizin eksiğini çok iyi kapatıyoruz. Onun eksiklerini ben kapatıyorum, benim eksiklerimi o kapatıyor. İkimizin eksiği olduğu zaman Muslera kapatıyor. Ayrıca ikimiz de golcü stoperiz. Bu konuda da aramızda rekabet var." ifadelerini kullandı.

Ara transferde gelerek şampiyonluğa ciddi katkı veren Eren Elmalı'nın performansını öven Abdülkerim, "Eren transfer olmadan önce milli takımda da beraber oynamıştık. Eren, çok iyi bir sol bek. Tam oynamak isteyeceğim bek profili. Dışarıda da çok iyi anlaşıyoruz. Çok güzel bir karakter. Saha içinde de birbirimizi iyi anladığımız için güzel performans sergiliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Eren gibi ara transferde gelen Mario Lemina'nın takıma ciddi katkı verdiğini vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Lemina müthiş bir karakter, müthiş bir futbolcu. Çok seviyorum kendisini. Geldikten sonra bizde de çok rahatlama oldu. Çünkü bütün dönen topları Torreira ve Lemina ikilisi topluyor. Bizi çok rahatlatıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Abdülkerim Bardakcı, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile ilgili, "Dünyanın en iyi forvetlerinden biri. Çok iyi bir santrfor. Galatasaray'da oynaması bizim için bir şanstı." dedi.

Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var

'ÇOK İYİ BİR HOCA'

Abdülkerim, teknik direktör Okan Buruk ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Milli futbolcu, Süper Lig'de üç sezondur şampiyonluğa ulaştıkları tecrübeli teknik adamla ilgili, "Okan hoca çok iyi bir insan, çok iyi bir hoca. Üst seviye oynadığı için futbolcunun psikolojisinden çok iyi anlıyor. Ne zaman rahat bırakıp, ne zaman sıkacağını çok iyi biliyor. Bu da bize pozitif olarak yansıyor." diye konuştu.

'HAYALLERİMDEN BİRİ DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK'

Sarı-kırmızılı ekibin milli stoperi, hayallerinden birinin ay-yıldızlı formayla FIFA Dünya Kupası'nda oynamak olduğunu söyledi.

Sakatlığından dolayı A Milli Takım'ın ABD kampına davet edilmediğini dile getiren Abdülkerim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montella hocayla da konuştuk. Zaten Kayserispor ile yaptığımız şampiyonluk maçında alt adalemden sıkıntı yaşadım. Bir yırtık oluştu. Bunu da hocaya bildirdik. Kendisi beni arayarak, 'Geçen sezon Avrupa Şampiyonası oynandı. Çok yoruldunuz. Zaten sakatsın. O yüzden seni çağırmayacağım, dinlen.' dedi. Ben de inşallah dinleneceğim. Seneye eylül ayındaki kampa bomba gibi hazır olacağız."

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile mücadele edeceklerini hatırlatan Abdülkerim, "Dünya Kupası'nda oynamak hayallerimden biri. İnşallah hedefimize ulaşırız. Eylülde başlıyoruz. İnşallah grubu lider tamamlayarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırız. Çünkü çok kaliteli bir takımız. Çok yetenekli futbolcular var aramızda. Katılacağımızı ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var

İspanya forması giyen takım arkadaşı Alvaro Morata ile milli takımdaki rekabeti konuştuklarını anlatan Abdülkerim, "Morata ile konuşuyoruz. Kendisine, 'Eylülde karşılaşacağız. Orada görüşürüz.' dedim. İspanya çok iyi bir takım. Ancak biz de çok iyi bir kadroya sahibiz. İlk maçı Konya'da oynayacağız. Milli takım için orası çok iyi. Konya'da güzel şeyler olacağını düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

'KONYA'YA KIRGINLIĞIM VAR'

Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un taraftarlarının kendisine yönelik tepkilerine kırıldığını dile getirdi.

Galatasaray formasıyla eski takımı Konyaspor ile deplasmanda yaptıkları maçta tepki gören Abdülkerim, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçını Konya'da yapacağını hatırlattı.

Konya'daki tepkilere kırıldığını vurgulayan Abdülkerim, "Bunları hak ettiğimi düşünmüyorum. Bir gole sevindiğim için aileme küfür edilmesi hiç hoş olmadı. Birkaç kişinin başlattığı şeye diğer insanlar da katıldı. Ben Konya'yı seviyorum. Hatta futboldan sonra da orada yaşamayı düşünüyorum. Bir kırgınlığım var. Milli takımla maçımız inşallah güzel geçer." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdülkerim Bardakcı sitem etti: Bir kırgınlığım var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Flankes0107:
    sende kendini adam yerine koydun ya düşün ne kadar pis takımda oynadigini 0 6 Yanıtla
  • Hakan1421:
    3 yıldır saplayıp duruyoruz diyor kısaca 3 1 Yanıtla
  • 149614:
    Haram zedeler 1 3 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Ali koc acun mortingen olduğu müddetçe Galatasaray şampiyon olur tamammi tüp tava tencere yolladiniz penaltı krallarini dezic tatic kovic ne hayranlıkla izledik plaket törenini 0 0 Yanıtla
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