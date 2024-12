Ahmet Atıç'tan Hakem Eleştirisi

Spor

- Ahmet Atıç: "Her maç hakem hatalarıyla sabrımız zorlanıyor"

İSTANBUL - Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Başakşehir maçında hakem hatalarının karşılaşmanın önüne geçtiğini söyleyerek, "Her maç hakem hatalarıyla sabrımız zorlanıyor" dedi.

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Hatayspor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç basın mensuplarını açıklamalarda bulundu. Kendileri adına üzücü bir maç olduğunu söyleyen Atıç, "Biz takım olarak bir şeylerin değerlendirmesini yapabiliriz. Artık hakemin maçın önüne geçmesine tahammül edemiyoruz. Hatayspor olarak zaten dezavantajlı bir takımız. Her hafta deplasmanda maç oynayan, vatandaşımızın yüzünü güldürmeye çalışan bir mücadele içerisindeyiz. Her maç hakem hatalarıyla sabrımız zorlanıyor. Artık bu saatten sonra sabrımızın son demine geldiğimizi söylüyorum. Biz Hatay olarak çok acılar çektik, deprem yaşadık. Allah'tan gelene razıyız ama kuldan gelen depremleri kabul etmediğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bundan 1 ay önce Eyüpspor'la oynadığımız maçta attığımız gol sonrası VAR'a giden hakem, bugün 2. gol sonrası VAR'a gitmiyor. Ne zaman VAR'a gidiliyor, ne zaman gidilmiyor anlamadık. Hakem hatalarına sığınacak bir takım değiliz. Ancak artık sabrımızın son demine geldi. Acılı bir iliz, şehrimizi güldürmek için mücadele ediyoruz. Geçen hafta 9 tane sarı kart, Beşiktaş maçından sonra bu açıklamayı yapacaktık. Artık buna tahammülümüz kalmadı. Hatayspor ile ilgili hakem arkadaşların karar verirken daha dikkatli olmasını istiyoruz. Hakemin birçok pozisyonda yan tarafın etkisinde kaldığını gördük. Hakemler artık sadece maça baksınlar. Hatayspor ile ilgili karar verirken biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.