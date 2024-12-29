Beşiktaş, başkanını seçiyor: Oy verme işlemi başladı

Spor

Beşiktaş, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor. Kongrede siyah-beyazlıların başkanı olabilmek için Hasan Arat'ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor.

29 BİN ÜYE SANDIK BAŞINDA: OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının oluşturulmasının ardından adaylar konuşmalarını yaptı ve daha sonra oy verme işlemine geçildi. Olağanüstü kongrede, oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 29 bin üye sandık başına gitti. Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Sinan Erdem Spor Salonu'na 25 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 17.00'de sona erecek. Genel kurul üyeleri Yücel için mavi, Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

DİVAN BAŞKANI AHMET AKPINAR OLDU

Genel kurulda, kongre divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi. Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlık için yarışacağı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adaylarının konuşmalarına geçildi.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

İlk olarak adaylardan Serdal Adalı konuştu. Adalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ İÇİN HER ZAMAN GÖVDEMİ TAŞIN ALTINA KOYDUM"

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121. yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş'ın kapısında girdiğimde ne hissediyorsam bugün de aynı şeyleri hissediyorum. Beşiktaş için her zaman gövdemi taşın altına koydum, bugün de adayım."

"BEŞİKTAŞ ADINI KAYYUM İLE ANANLARIN CAMİADA YERİ YOKTUR"

"Beşiktaş tarihinde görülmediği üzere 100 milyon euro borçlandırılmıştır! Önümüzdeki 3 sene boyunca gelirler hoyratça israf edilmiştir, son bir yıldaki kötü gidişe neden olanlar, kaçmıştır, hodri meydan diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur! Beşiktaş adını kayyum ile ananların camiada yeri yoktur!"

"EŞBAŞKANLIK YAPTILAR"

"Her şeyi birlikte yaptılar ve eşbaşkanlık yaptılar. Siz Beşiktaş'ın adını sahte imza, komisyon ile andınız! Beşiktaş camiası, bunları unutmayacak. Camiamız merak etmesin, biz burada olduğumuz sürece Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse Beşiktaş ile ilgili böyle cümle kuramayacak!"

"Seçim öncesi yapılması gereken divan kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, neden gerçeği sakladılar? Beşiktaş'a verdikleri zararı saklıyorlardı, bu borç yükü ile karşımıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş genel kurul üyeleri, bu saygısızlığa hak ettiği cevabı bugün verecektir"

"BUNDAN SONRA KİMSE SİZİ KANDIRAMAYACAK"

"Camiama yapamayacağım hiçbir şey söylemedim. Bugün de söylediklerim, tarihe not düşsün! Bundan sonra kimse sizi kandıramayacak!"

"KASADAN BİR KURUŞ ÇIKMAYACAK"

"İkinci başkanlık döneminde bu tabloyu yaratan, bu tablonun karşısında duramayan aday Beşiktaş'a nasıl liderlik edecek! Yıllardır Beşiktaş ile uğraşan yapı ile nasıl uğraşacak! Algılarla, masallarla Beşiktaş'a başkan seçmenin sonuçlarını yaşadık! Beşiktaş'a ayağa kaldırmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz. Son bir senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden yakalayacağız. İstikrar adına 3.5 yıldır bir plan geliyoruz. Futbol takımını yeniden inşa etmek için tüm planlarımız hazır. Yapmamız gereken takviyeler ve adımlar hazır. Ara dönemdeki transferler, sponsor desteği ile kasamızdan bir kuruş çıkmadan yapılacak."

HÜSEYİN YÜCEL'İN AÇIKLAMALARI

Serdal Adalı'nın ardından kürsüye çıkan diğer bir aday Hüseyin Yücel'in sözleri ise şöyle;

"TEK BİR SORUYU YANITSIZ BIRAKMADIM"

"Bugün buradaki herkes, ciddi bir sorumluluk üstleniyor. Ama biliyorum ki güzel günler yarın kadar yakın. Seçim kararı aldığımdan bu yana tüm sorulara cevap verdim. Hiçbir Beşiktaşlı'nın tek sorusu dahi yanıtsız kalmamalıydı. Şimdi de kendime bu soruyu soruyorum; "Ben ne yaptım, ben de orada değil miydim?" Ben babadan Beşiktaşlıyım, Beşiktaş sevdam dün başlamadı, bugün de bitmeyecek!

"GERÇEKTEN BÖYLE Mİ?"

Beşiktaş'a hizmet etmenin şerefi, benim için tüm duyguların üzerinde olduğu için karşınıza çıktım. Bugün burada bu konuşmayı yapmak, benim için her şeyin üstündedir. Benim için hain, darbeci dediler! Çok üzüldüm ama karşılık vermedim. Biraz önce sayın Adalı, "Kalkışma" sözünü kullandı! Herhalde en demokratik darbeci ben oluyorum, göreve gelir gelmez seçim kararı alıyorum! Onlara soruyorum, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Bu sözleri hak ettim mi? Ben Beşiktaş'ı sevmekten, menfaatlerini korumaktan başka hiçbir şey yapmadım.

"HATALARIM OLMUŞTUR"

Hatasız mıyım, tabii ki hatalarım olmuştur. Ancak şundan eminim, benim Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz! Bu yüzden alnım açık, dimdik karşınızdayım!

"ARTIK YETER DİYORUM"

Artık yeter diyorum! Bugün burada olmayanların yükünü daha fazla taşımak istemiyorum! Sevgili genel kurul üyeleri, nasıl bir başkan hayal ediyorsunuz? Sürekli sinirli, bel altı vuran, Beşiktaş başkanına, "Sen kimsin?" diyen birini mi istiyorsunuz, yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet edecek cesaretli birini mi?

"KAÇMADIM, KORKMADIM"

Ben koltuk sevdalısı değilim, Beşiktaş sevdalısıyım. Her dönemde, "Son seçimim" deyip hırsına yenik düşen biri olarak karşınıza asla çıkmayacağım! Kaçmadım, korkmadım, kandırmadım!

"ŞOV İÇİN DÜŞMEDİM"

Bir yıldır mücadelenin sonunda elde edilen başarıya konmadım! Beşiktaş armasının peşine şov yapmak düşmedim. Rakibimin projelerini, bürokrasi sopasıyla baltalamadım! Kendi seçtiği, renkli bir takım taraftarının yönetim kurulu üyesi üzerinden yüklenmedim! Algı yapmak için uğraşmadım. Sosyal medya trollerim yok! Ben hep Beşiktaş için yandım, Beşiktaş için tutuştum!

"TEHDİTTE BULUNULMUŞ"

Bana para üzerinden laf söyleyenler, bu işler finansal güçle parasız bir şekilde olmuyor. Bir gelir eko sistemi oluşturdum. Beşiktaş için tüm gücümle uğraştım. 86.8 milyonun Beşiktaş kasasına girmesi için güç birliği yaptım. Sektöründe önce olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün, duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur!

"HAYAL DEĞİL GERÇEK"

Bu güçlü tablo, bazıları için hayal olabilir ama benim için gerçek. Bu gerçek Beşiktaş için çok önemli. Tebrik edeceklerine, nasıl vururuz diye düşündüler. Ben gerçekten anlamıyorum. Beşiktaş'a gelir getirecek projeyi engellemek hangi aklın ürünü? Sayın Adalı, güzel ağabeyim, eğri oturalım doğru konuşalım, sen neden karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap biz de alkışlayalım

BANKALAR BİRLİĞİ

Bankalar Birliği gibi bir derdimiz var. Bunun için planımız belli. 15 günlük sürede, biri de eski başkan olmak üzere, 6 isimle konuştuk. 12 milyon euro'nun sözünü aldık. 45 kişiyle de bu anlaşmayı tamamlayacağımıza inanıyorum

"PARA GÜVENLİ LİMANI TERCİH EDER"

Beşiktaş, faiz yükünü taşımadan, Bankalar Birliği'nden çıkacak. Nasıl mı eminim, para güvenli limanı tercih eder. Mevlana'nın güzel bir sözü var, "Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım." Sadece icraat yapacağım.

"ARMAMIZI ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ"

Göreve gelir gelmez futbol takımı için kolları sıvayacağız. Eksikleri çok iyi biliyoruz. Hoca konusunu, takviyeleri hemen çözüme kavuşturacağız. Gidecek oyuncular için planlarımız belli. Futbol icra kurulu oluşturduk. Bu sistemi anlattım. Ümraniye'nin havası tamamen değişecek. Bu sadece parayla olacak bir şey değil, aynı zamanda sportif akıl becerisidir. Amatör branşlarda da bu aklı kullanacağız. Bütün branşlarda armamızı zirveye taşımak için çalışacağız.

"BİRLİKTE KENETLENECEĞİZ"

Taraftarımızla birlikte kenetleneceğiz. Bilet fiyatları ile ilgili şikayetleri biliyorum. O konu bende, kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarımızla, oyuncularımızı birleştireceğiz. İnönü ruhunu inşallah tekrar yapacağız.

"YENİDEN YAPILANDIRIYORUZ"

İletişimde dönüşüm yapacağız. Beşiktaş, dijital medya oluşumu ile iletişim birimini yeniden yapılandırıyoruz. Çağın gerektirdiği dönüşümü Beşiktaş iletişimde yaşayacağız"

13 AYDA İKİNCİ OLAĞANÜSTÜ KONGRE

Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gidecek. 3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti. Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı. Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kongrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor.

HASAN ARAT'IN İSTİFA SÜRECİNDE YAŞANANLAR

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı.

Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'nin başına da dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel getirildi.

Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı.

Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

SON 4 BAŞKAN DAOLAĞANÜSTÜ KONGREYLE SEÇİLDİ

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi. Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.

HÜSEYİN YÜCEL İLK KEZ YARIŞIYOR

Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı veriyor. Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu. Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.

SERDAL ADALI 4. KEZ SEÇİME GİRİYOR

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışıyor. Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti. Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

YÜCEL VE ADALI'NIN LİSTELERİ

Siyah-beyazlı kulüpte başkan adaylarının yönetim kurulu listeleri şöyle;

HÜSEYİN YÜCEL

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

SERDAL ADALI

Asil: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Çağatay Abraş, A. Orhan Özalp, Mustafa Mollaoğlu, Uğur Fora, Kaan Kasacı, Merve Öztopaloğlu, Özkan Arseven, Toygun Batallı

Yedek: Esra Sayın, İbrahim Sağlam, Görkem Bilgi, Selahattin Solmaz, Turgut Koç

REKOR SÜLEYMAN SEBA'DA

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti. Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi. Beşiktaş, "Onursal Başkan" Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.

BEŞİKTAŞ'IN BAŞKANLARI

Siyah-beyazlı kulübünün 121 yıllık tarihinde başkanlık yapan isimler şöyle;