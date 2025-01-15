Burak Yılmaz: Bir gün Trabzonspor\'a mutlaka teknik direktör olurum (METİN EKLENDİ)

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TRABZONSPOR'UN eski golcüsü Teknik Direktör Burak Yılmaz, "Şenol hoca başımın üzerinde yeri vardır. Ama artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum. Bir gün Trabzon spor'a teknik direktör olur muyum? +Allah'ın izniyle mutlaka olurum diye düşünüyorum" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ocak ayı kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında, Trabzonspor'un eski futbolcusu Burak Yılmaz, Trabzon'a geldi. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlen söyleşide konuşan Yılmaz, salonu dolduran taraftarların sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de katıldığı söyleşi boyunca kariyerine ve Trabzonspor'daki anılarına değinen Burak Yılmaz, 2010-2011 sezonuna ilişkin sözleri büyük alkış aldı. Yılmaz, bir gün mutlaka Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmayı istediğini de söyledi.

TRABZON'DA İZ BIRAKAN FUTBOLCULARDAN

Söyleşide konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Burak Yılmaz'ın Trabzon'da iz bırakan futbolculardan birisi olduğunu söyledi. Genç, "Ama futbol denince Anadolu'da ilk önce akla gelen şehir ve Anadolu adına futbol devrimini yaratan bir şehir. İlk kez şampiyonluğu İstanbul'dan alıp Anadolu'ya getiren bir şehir. Böyle güzel, 7'den 70'e herkesin futbolla yatıp kalktığı bir şehirde güzel izler bırakan, şampiyonlukla taçlanan maçlarla güzel izler bırakan çok değerli futbolcularımız oldu. Hepsi birbirinden değerli. Bunlardan bir tanesi Burak Yılmaz kardeşimiz hocamız. İnşallah kendisinden büyük beklentilerimiz olan futbolumuza katkı sağlayacağına yürekten inandığımız kıymetli Burak hocamız şimdi burada" dedi.

'TRABZONSPOR BENİ TÜRK FUTBOLUNA ARMAĞAN ETMİŞTİR'

Burak Yılmaz, Trabzonspor'la yollarının kesiştiği dönem Şenol Güneş'in kendisini telefonla aradığını ifade ederek, "Şenol Güneş'i televizyonlardan izlerken ben de Eskişehirspor'da oynuyordum kadro dışı kalmıştım Fenerbahçe'den. O dönem 61 numaralı bir telefon aradı beni. Açtığımda Şenol Güneş bana 'Seni hangi takımdan isteyelim?' 'Ben de bilmiyorum' diye cevap verdim. Sonra 'Sen antrenmanlarına başla ben seni takımımıza alacağım' dedi. Trabzonspor beni tekrardan Türk futboluna armağan etmiştir. Allah Trabzonspor camiasından ve Şenol Hocamdan razı olsun. Beni tekrardan Türk futboluna armağan eden önemli bir futbolcu haline getiren Trabzonspor'dur. İyi ki de burada olmuşum. 4,5 sene boyunca yaşamadığım şey kalmamış, hiçbir gittiğim yerde benden hesap almamışlar. Balığa çıkmışım, yaylaya gitmişim. O yüzden buranın dinamiklerini, genlerini çok iyi biliyorum. Futbola bakış açısını çok iyi biliyorum" diye konuştu.

'2010-11 SÜRECİNDE TÜRK FUTBOLU 10 YIL GERİYE GİTMİŞTİR'

Burak Yılmaz, 2010-11 sürecine ilişkin bir soruya, "Bu bizim kader anımız, 2010-11 bizim kader anımız. Bu konuyu çok kısa geçmek istiyorum. Eğer başka bir platformda olsaydı enini boyunu uzun uzun konuşurdum. Ama buraya gelip sanki bu konuya çok vurgu yapmak sizlere yaranmaya çalışıyormuş gibi hissedecektim. Hiç kimse bizim bam telimize basmazsa bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemeyiz, saygımız sonsuzdur. Herkesin kalbinde, gönlünde en azından yastığa başını koyduğunda kimin şampiyon olduğunu herkes biliyor. Bu konuyla alakalı neden konuşmamamız lazım. Bu konu Trabzonspor'u da Fenerbahçe'yi de 10 sene geriye gitmiştir. Türk futbolu en az 10 sene geriye gitmiştir. Gerek Avrupa'da gerek UEFA'da gerek FİFA'da Türkiye'nin 'background'u düzelememiştir. O yüzden bu konunun çok üzerinde durmayalım. 2010-11 şampiyonunun kim olduğunu sayın başkanımız zaten her yerde söylüyor" şeklinde yanıt verdi.

'DOĞRUNUN YANINDA DİK, HAKSIZLIĞIN KARŞISINDA EĞİLMEYEN BİR YAPIYA SAHİBİM'

Kaybetmeyi hiçbir zaman sevmediğini ve sahada da hep böyle olduğunu söyleyen Burak Yılmaz şöyle konuştu:

"Sahanın içinde bundan sonra da böyle bir adam olacağım, ben buyum. Beni buralara getiren belki de sizlerin karşısına başarılı bir adam olarak getiren benim bu agresifliğim, yenilgiyi kabul etmemem, doğrunun karşısında dik durmam, haksızlığın karşısında eğilmemem olduğunu düşünüyorum. Ben kazanmak istiyorum, kaybetmek istemiyorum. Hiçbir maçı, hiçbir oyunu kaybetmek istemiyorum. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa da yaparım. Ben bağlı olduğum camianın hakkını korumakla mükellefim. Benim ekmek yediğim yere sahiplenmem gerekiyor. Yarın belki başka bir takımın karşısında yine Trabzonspor'a rakip olacağım yine kazanmak için her şeyi yapacağım. Belki yarın bir gün Trabzonspor'da çalışacağım"

'ALLAH'IN İZNİYLE BİR GÜN TRABZONSPOR'A MUTLAKA TEKNİK DİREKTÖR OLURUM"

Burak Yılmaz, Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını düşünüp düşünmediği konusundaki bir soruya cevap verirken artık kendisini yardımcı hoca değil teknik direktör olarak konumlandırdığını söyledi. Yılmaz "Trabzonspor'dan gelecek teklif benim için bir şereftir. Fakat ben geçen sene Kayserispor'a gittim ve kümede kaldık. Bu çok zor bir başarıydı. Ben orada alnımın akıyla başarılı bir süreç geçirdim ve zor bir süreçte Kayserispor'u kümede bıraktık. Ama ben artık teknik direktörüm. Bir ekibim var. Yola çıktığım dostlarım, kardeşlerim, ekibim, inandığım insanlar var. Tekrardan yardımcılığa dönmeyi doğru bulmuyorum çünkü doğru olmaz. Ben futbolu bırakmadan son 2 senedir zaten UEFA'dan bana lisans verildi. Onların eğitimini aldığım için artık kendimi bir teknik direktör olarak görüyorum. Şenol hoca başımın üzerinde yeri vardır. Ama artık yardımcılık yapmayı düşünmüyorum. Birgün Trabzonspor'a teknik direktör olur muyum, Allah'ın izniyle mutlaka olurum diye düşünüyorum" dedi

'FATİH TEKKE TÜRK FUTBOLUNDAKİ ZOK ÖZEL OYUNCULARDAN BİR TANESİYDİ'

'Trabzonspor'da en iyi golcü oyuncu kim' sorusuna da Burak Yılmaz "Haksızlık yapmıyorum ama Sörloth, Cornelius, Shota, Arçil say say bitmeyecek. Ama Fatih Tekke benim için biraz farklı. Burada sorsak yüzde 80 Fatih Tekke der diye düşünüyorum. Fatih Tekke Türk futbolundaki çok özel oyunculardan bir tanesiydi, benim için Fatih Tekke tek" dedi.

GENÇ TARAFTAR ÖZÜR DİLEDİ

Trabzon'a rakip takım yardımcı hocası olarak geldiği bir dönemde bir taraftarın kendisine 'Adam mısın Burak?' şeklinde hitap eden taraftar söyleşi sırasında Burak Yılmaz'dan özür diledi. Genç taraftar, "O günü kesinlikle olmaması gereken bir şeydi, o anki adrenalinle 'Adam mısın Burak' diye bağırdım. O olaydan sonra özür borcumu ödemek için bekledim. Şu anda çok heyecanlıyım, sizden çok çok özür dilerim. Keşke olmasaydı. Son olarak şunu söyleyeyim; adamsın Burak Yılmaz" diye konuştu.

Bu sözler üzerine Burak Yılmaz da "Canın sağ olsun, hakkım sana helaldir. İşte Trabzon böyle bir yer, böyle insanlar, böyle karakterli insanlar" karşılığını verdi.