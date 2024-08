Spor

Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu

Gökhan Kotan: Down Sendromlu bireyler başarı için spora devam etmeli

Cevdet Kotan: Hikayemiz 'baba benim arkadaşlarım olmayacak mı' sorusuyla başladı

Mikail KARAMAN-Samet ÖKSÜZ/ANKARA, - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 2024 Yılı Faaliyet Programında yer alan, Down Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Adana Mavi Su Spor Kulübü'nü 10-6 yenen Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü 2024 Yılı Türkiye Şampiyonu oldu. Takım kaptanı Gökhan Kotan, "Ben 9 yaşından bu yana basketbola devam ediyorum. Engelleri aşarak, arkadaşlarımla spor yaparak madalyalar kazandım. Down Sendromlu bireylerin hayatta başarı yakalaması için spora devam etmeleri gerekiyor" dedi.

Daha önce de Meis'ten Kaş'a 7 km yüzerek bir ilki gerçekleştiren Hakan Gökhan Kotan'ın kaptanlığını yaptığı Ankara Hayatın Artı Biri Spor Kulübü Down Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon olarak kupa kaldırdı. Kotan, Down Basketbol Türkiye Şampiyonası'ndaki başarının çok çalışarak ve büyük emekler sonucu geldiğini belirterek, "Antrenmanlarımız çok sıkı geçiyor ve kamp yaparken dış dünya ile ilişkimizi kesiyoruz. Bugüne kadar hep ilkleri başardım. Engelleri aşarak bu başarıları yakalıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte sporu aşkla yaparak bu başarıları elde ettik. Kendi hayatını konu alan kitap yazdım. Meis'ten Kaş'a yüzen ilk Down Sendromlu kişi benim. Basketboldan da çok keyif alıyorum ve şampiyon olduğumuz için takım arkadaşlarımla birlikte çok mutluyum. Engel tanımadan başarıp mutlu olmak beni hayata tutan en önemli etkenlerden biri" diye konuştu.

"DOWN SENDROMLU ARKADAŞLARIM SPOR YAPSIN

Takım arkadaşları ile arasındaki büyük uyumunun saygı ve sevgiden geçtiğini ifade eden Kotan, "Kendimi bir lider gibi hissediyorum ve takımımda lider konumundayım. Hayatın Artı Biri Spor Kulübü Down Basketbol takımı çatısı altındaki tüm Down Sendromlu arkadaşlarımı seviyorum. Turnuvalara kamplarda birlikte el ele vererek hazırlanıyoruz. Antrenmanlarda çeşitli zorlukların üstesinden de birlikte geliyoruz. 2005 yılından bu yana kenetlenerek bir takım, bir ekip olduk. Başarılarımıza tüm kupaları alarak devam edeceğiz. Ben 9 yaşından bu yana basketbola devam ediyorum. Engelleri aşarak, arkadaşlarımla spor yaparak madalyalar kazandım. Down Sendromlu bireylerin hayatta başarı yakalaması için spora devam etmeleri gerekiyor. Benim bu zamana kadar toplamda 180 tane madalyam var. Benim azmimi örnek alabilirler. Başarılarımın birçoğunu aileme borçluyum" dedi.

CEVDET KOTAN: BAŞARILAR UZUN YILLAR DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA SONUCU GELDİ

Gökhan Kotan'ın babası aynı zamanda Artı Biri Spor Kulübü kurucusu Cevdet Kotan, elde edilen başarıların uzun yıllar disiplinli çalışmalar sonucunda geldiğini belirterek, "Biz Gökhan ile birlikte 5 il 20 kreş, 15 okul değiştirdikten sonra 2005'te Ankara'ya geldik. Daha önce Manisa'da bir yaz sezonu Gökhan'la arkadaşlarını bir yüzme kursuna gönderdim. Orada hafif bir yüzme öğrendi ve ondan sonra Ankara'ya geldik. Gökhan 2012'de ilk milli yüzme takımına seçilen 4 Down Sendromlu bireylerden biri oldu. Bunun üzerine hep yüzmeye gidiyordu ve yüzmede gayet başarılıydı. 2012'de milli takımla birlikte Portekiz'e, İtalya'ya, Fransa'ya ve daha sonra da Makedonya'ya gitti. İstanbul Boğazı'nı 2019'da yüzerek 1 saat 18 dakikada geçti. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi belediye başkanı bizi açık suda Karadeniz Ereğlisi'ne yüzmeye davet etti. Oraya gitti, ilk 1,5 km yüzdü. Daha sonra da denizde yüzmeye başladı. Gökhan'ı her yaz kendi imkanlarımızla denize götürüp getiriyorduk. Çanakkale Boğazı'nı da yüzerek geçti. Bizim için büyük bir gurur" ifadelerinde bulundu.

"HİKAYEMİZ 'BABA BENİM ARKADAŞLARIM OLMAYACAK MI' SORUSUYLA BAŞLADI"

Cevdet Kotan, Gökhan Kotan'ın başarılarla dolu hikayesinin, kendisine 'baba benim arkadaşlarım olmayacak mı' sorusuyla başladığını belirterek, "Ben de 'tabii ki senin de arkadaşların olacak' dedim. Bireysel çalıştıkları için hep tek başına kalıyordu. Ben de 'ne yapabilirim' diye düşündüm. Takımı oyunlarının ön planda olduğu bir sporda kurmamız gerekiyordu. 'Acaba Down Sendromlu bireyler hangi spora daha yatkındır' diye bir araştırdım. Sporla ilgilenen bir arkadaşım vardı ve onunla yazışmalar gerçekleştirdik. İtalya, Portekiz, Fransa ve Finlandiya gibi ülkelerde Down Sendromlu bireyler basketbolla ilgileniyormuş. Biz de bir basketbol takımı kurmaya karar verdik. 'Hayatın Artı Biri Spor Kulübü'nü kurdum. Down Sendromlu bireylerin kromozom fazlalığı olduğu için kulübümüzün adını oradan gelen bir alıntı ile koyduk. En başta 20 kişiyle başladık ve şuanda takımda 4'ü milli takım oyuncusu olmakla birlikte 10 kişi var. Hepsi benim çocuğum. Ankara Üniversitesi rektöre de çok teşekkür ederim. Şimdi onların salonlarını kullanıyoruz. Bütün çocuklarımız sayesinde Basketbol bu sene Türkiye'de ilk gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda da kulübüm şampiyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Down Sendromlu çocukları olan ailelerin çocuklarını yetiştirirken sabırlı davranmaları gerektiğini ifade eden Kotan, "Bu aileler tabii ki çok zor bir evreden geçiyor. Hele annelerinin yaşadıkları kaosu üzerinden atmalar bayağı zaman alıyor. 'Eşler birbirinden boşanmış, çocuk arada kalmış' bu gibi şeylerin olmaması gerekiyor. Bu bireyler de bizim gibi bir insan. Eksikleri vardır veya çok geç öğreniyorlar, geç yürüyorlar. Bu durumlara sabır göstermeleri gerekiyor çünkü sabırla her şey çözülür diyebilirim. Her insanın yapacağı bir şey vardır. Bizimkilerin de en büyük yetenekleri, şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla spor. Bizim çocuklar biraz hantaldır, metabolizmaları yavaş çalışır, öğrenmek güçlükleri vardır. Çok net net anlarlar ama sana anlatamazlar o sıkıntıları olduğu için. Aman 'benim çocuğumdan bir şey olmaz' demesinler. Sorunların üzerine gidip azmederlerse daha güzel şeyler olacaktır" şeklinde konuştu.