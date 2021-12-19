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Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız - Son Dakika

Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız

19.12.2021 17:52

Fatih Terim, Başakşehir maçında Arda, Kerem, Berkan ve Necati Ateş'le polemik yaşayan hakem Zorbay Küçük'e ateş püskürdü. Terim, "İşi adli boyuta götüreceğiz. Yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız" sözlerine yer verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam oynanan Başakşehir maçının ardından bugün kulüp televizyonuna çıktı. Fatih Terim, hakem Zorbay Küçük hakkında çok sert sözler sarf etti.

Terim fena bombaladı: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız

İşte Fatih Terim'in açıklamalarından satır başları:

"KEREM HOCALARINA SÖYLÜYOR"

"Hakem, oyuncumuzu azarlama hakkını kendinde buluyor. Kerem devre arasında bunu hocalarıyla paylaşıyor soyunma odasında. İkinci yarı başlamadan önce Necati Hoca, hakeme bunu soruyor ve hakem böyle bir şey duymadığını söylüyor.

"BU OLAYI ADLİ BOYUTA TAŞIYACAĞIZ"

TFF, Kerem'e yalancı diyen hakemi, PFDK'ya sevk edecek mi, etmeyecek mi… Doğal olarak bunun da peşinde olacağız. İşi adli boyuta götüreceğimiz için, olaya çok vakıfım. Bu hareketleri, hakemin yanına kar bırakmayacağız.

"OYUNCUMUN BEYANI ESASTIR"

Hakem 'Ben öyle bir şey demedim' diyor. Daha sonra da diyor ki, 'Benim için kendi oyuncumun beyanı esastır'. Hakem ile oyuncular arasında geçen doğal diyaloglardır. 'Benim için oyuncumun cevabı esastır'dan sonra hakem 'Senin oyuncun yalancı' diye bir yanıt veriyor

"BİZ DİYOR MUYUZ?"

Biz diyor muyuz ki, tüm Galatasaraylılar sizin ne yaptığınızı bilmiyor mu? Bu atmosfer içinde hangi algı, hangi aradaki konuşma mevzu hakemi bu sözler konusuna getirmiştir acaba? Merak ediyorum.

"BURAYA DİKKAT"

Bu yalancı meselesinden sonra reaksiyonlar olunca, buraya çok dikkat lütfen, hakem ikinci yarıya çıkmadan hemen önce koridorlarda bizim oyuncularımıza ve çalışanlarımıza dönerek, burada Arda da var, 'Ben sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyorum' diyor.

"HAYAL KURARKEN UYKUNDAN UYANACAĞIN İŞLER YAPTI"

Senin hayalini dahi kurarken, uykundan uyanacağın işler yaptı Arda. Arda'nın o hareketi yaptığı hakemler bu sene sezon başında Randers maçını yönettiler.

"BAK ZORBAY KARDEŞ"

Bak Zorbay kardeş, çok genç bir hakemsin. Sen değil Arda Turan'a, bir Galatasaray oyuncusuna, hiçbir sporcuya böyle davranamazsın. Senin hayalini dahi kurarken uykundan uyanacağın işler yaptı Arda.

"ALTINDA KALIRSIN, SENİ UYARIYORUM"

Altında kalırsın. Temsilciler hemen maçtan sonra sana geldi. Sen bu sözü herhangi bir tahrik, sataşma üstünde söylediğinde, sen 'Hayır, hiçbir şey olmadı' diye cevapladın. Eğer sen bunu böyle cevaplarsan, seni bir Galatasaraylı olarak uyarıyorum.

"KALEM KALEM RAPOR EDİYORSUNUZ"

Diyaloglara müsabakadaki tüm temsilciler şahit. Beraber yürüyorlar. Biz her şeyi birebir yazacağız dedi temsilciler. Ben biraz değişik de sordum. Nasıl bizimkini kalem kalem, virgül nokta, her şeyi kayda alıp rapor ediyorsanız bunları da rapor edeceksiniz dedim.

"O YALANCI ÇOCUK"

O yalancı çocuk (Kerem), kendisine yerden yere atsa, feryat figan yerde bağırsa mı rakibe kırmızı kart çıkacak. O yalancı çocuk, dürüstçe, etkinin-tepkinin verdiği acı kadar reaksiyon gösterdi. Bu, rakibin yaptığı hareketi değiştirmez.

"SONUM ÖYLE Mİ OLUR DİYOR?"

Genel fotoğrafları çekelim. Halil Umut, ben 3. dakikada Başakşehir'den bir oyuncu atarsam, sonum son iki sezonda TFF'nin, normal şartlarda en fazla maç alan, en fazla görev alan hakemlerimizden biri olan Ali Palabıyık ve Abdulkadir Bitigen gibi mi olur diyor…

"HER HAFTA MAÇ ALIYORLAR"

Yaşar Kemal, Halil Umut, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan gibi her maçımızda aleyhimizde karar verenlerin hepsi ertesi hafta maç alıyorlar. Bu arada, bir futbol paydaşı ve Galatasaray teknik direktörü olarak soruyorum…

"HANİ YARIŞMA VAR YA"

Mete Kalkavan'ın çağırması lazım. Topla alakası hiç yok rakibin. Hatta biz bunu, biz bu fotoğrafı şöyle koymayı düşünüyoruz, bilin bakalım top nerede yarışması var ya, o yarışmaya girecek fotoğraf. Yüzde yüz kırmızı.

"BU SAÇMALIĞI UEFA YAPMAZ"

Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin hakemi en az 15-20 gün önceden belli olması gerekir. UEFA, Şampiyonlar Ligi hakemlerini maçtan 1 gün önce atamayacağına göre MHK, Galatasaray-Fenerbahçe maçına Halil Umut Meler'i nasıl verir? Bu saçmalığı UEFA yapmaz."

Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız

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Son Dakika Spor Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız - Son Dakika
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