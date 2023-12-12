Fenerbahçe, MKE Ankaragücü Başkanı\'nın hakeme saldırısına tepki gösterdi

Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rize spor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, yeşil zemine girerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Saldırının ardından sol gözü moraran Meler ve yardımcıları, polis eşliğinde soyuna odasının yolunu tutabildi.

Yaşanan olayın ardından futbol camiasının paydaşlarından tepki mesajları ardı ardına paylaşıldı. Kulüplerden yapılan açıklamalar şöyle:

GALATASARAY

"MKE Ankaragücü – Ç. Rizespor maçının hemen sonrasında yaşanan olaylardan dolayı tarif edilemez bir üzüntü içerisindeyiz. Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu olayın sorumlularını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, he- pimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz. Bu amaçla, geçmişte yaptığımız itidal çağrısını tekrar ediyor ve Kulüpler Birliği'nin 13 Aralık 2023 Çarşamba günü bu konuyu çözmek adına, tek gündem maddesiyle toplanmasını talep ediyoruz. Tüm futbol camiasına hatırlatmak isteriz ki; alınan hiçbir galibiyet ya da kazanılan hiçbir şampiyonluk, yaşanan en ufak acıdan daha kıymetli değildir."

BEŞİKTAŞ

"Adalet bir gün herkese lazım olacak! "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." 04.09.2022 Josef de Souza Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz."

FENERBAHÇE

"Yaşananlar kabul edilemez. Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

TRABZONSPOR

"Sporun Fair-Play kuralları içerisinde geçmesine yönelik mücadelemizi sürdürürken bu akşam yaşanan çirkin saldırı maalesef ülke futbolumuza büyük zarar vermiştir. Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınamaktan öte lanetliyoruz! Devletimizin, sporun ruhuna tamamen aykırı bu hadiseyle ilgili gereğini yapacağını inanıyoruz. Sayın Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

MKE ANKARAGÜCÜ

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu'nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz."

ÇAYKUR RİZESPOR

"Bugün oynadığımız Ankaragücü maçı sonrası yaşanan istenmeyen olayları şiddetle kınıyoruz. Maçın hakemi Halil Umut Meler başta olmak üzere tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

KONYASPOR

"MKE Ankaragücü ile Ç. Rizespor arasında oynanan maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunun altını çiziyor ve şiddetle kınıyoruz. Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

KASIMPAŞA

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

KAYSERİSPOR

"Trendyol Süper Ligin 15. hafta müsabakalarından olan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı ve üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Halkımızın tüm kesimleri tarafından izlenen bir müsabakada adaleti tesis etmek üzere görevlendirilmiş kamu görevlisine saldırıda bulunmanın bütün dayanaklardan yoksun olduğunu belirtmek isteriz. Sporun temel değerlerine zarar veren ve futbolun ruhunu yansıtmayan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, Halil Umut Meler'e ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ADANA DEMİRSPOR

"Sporda şiddeti kınıyoruz."

HATAYSPOR

"Bu akşam MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü gelişmeleri takip ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve bu üzücü olayı bizzat yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

GAZİANTEP FK

"MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşma sonucu yaşanılan olayları büyük bir üzüntüyle takip ettik. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz! Halil Umut Meler başta olmak üzere yardımcı hakemlere ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

FATİH KARAGÜMRÜK

"MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Geldiğimiz nokta kabul edilemez bir hal almıştır ve artık sahada oynanan oyun anlamını yitirmiştir. Halil Umut Meler'e ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

ALANYASPOR

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yöneten FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyor, hakem Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

PENDİKSPOR

"MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve kınıyoruz. Halil Umut Meler, yardımcı hakemler ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İSTANBULSPOR

"MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta yaşanan üzücü olayları büyük bir endişeyle takip ettik. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik yapılan saldırı, sporun ruhuna ve fair play prensiplerine tamamen aykırıdır. Gerçekleşen bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu menfur olayda gerekli kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor, Halil Umut Meler, yardımcıları ve değerli ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

SİVASSPOR

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olayların kabul edilemeyeceğini ifade etmek istiyoruz. Geçmiş olsun #HalilUmutMeler."

BAŞAKŞEHİR FK

"Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın bitiminde, maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Sporun ruhuna hiç yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda asla görmek istemiyoruz. Halil Umut Meler'e, ailesine ve tüm hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ANTALYASPOR

"MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Spor sahalarında her türlü şiddete karşı olduğumuzu belirterek TFF, MHK ve hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği ise yaşanan olayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bu akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız. Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız. Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

TEKNİK ADAM VE FUTBOLCULARDAN MELER'E DESTEK

Süper Lig'de forma giyen futbolcuların yanı sıra yurt dışında kariyerlerini sürdüren futbolcular ve teknik adamlar olayın ardından sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

OKAN BURUK

"Geçmiş olsun. Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, bundan sonraki süreçte tüm hakemlerimizin yanında olacağımızı belirtmek istiyorum."

RIZA ÇALIMBAY

"Sporun ruhuna aykırı olan her türlü şiddeti kınıyorum! Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İSMAİL KARTAL

"Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum . Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ABDULLAH AVCI

"Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, ailesine ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diliyorum ki futbolu güzelleştirmek için verdiğimiz uğraş ve misyon sonuç verecek, bu akşamki gibi karanlık ve üzücü futbol akşamları bir daha yaşanmayacak."

NURİ ŞAHİN

"Üzgünüm, çok üzgünüm. Çocuklar, ekran başında maçları izleyip, futbolcu olma hayalleri kuruyor. Anneler, babalar, gece-gündüz demeden çabalıyor, çocuklarının hayallerine ortak oluyor. Teknik ekipler, oyuncular, kulüp çalışanları gecelerini gündüzlerine katıyor. Taraftarlar belki de biriktirdikleri kaynaklarla tribünleri dolduruyor, deplasmanlara geliyor. Herkes gönül verdiği renkler başarılı olsun istiyor. Hepimiz Türk futbolu daha da kalkınsın, dünyada tüm rakipleriyle kıyasıya mücadele etsin diye çabalıyoruz. Burası dünyanın en güzel ülkesi. Bu ülkenin insanları dünyanın en misafirperver insanları. Hepimiz bu ülkede, bu toprakların "hak ettiği" gibi yaşamak zorundayız. Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kalbimin en derininden kınıyor, kendisine geçmiş olsun diyorum. Bu olayda bir futbol adamı olarak sonuna kadar kendisinin yanında olduğumun bilinmesini isterim."

ARDA TURAN

"Her fırsatta spor dostluk ve kardeşliktir diyoruz. Her fırsatta bu ülkenin çocuklarının hayallerini sporla gerçekleştirmesi için daha fazla imkan yaratılması gerektiğini söylüyoruz. Bizim nefrete değil sevgiye; kavgaya değil dostluğa ihtiyacımız var. Bu şiddete hep birlikte şimdi "Dur" demek zorundayız. Futbol çok güzel bir spor ama hiçbir güzellik insan hayatından daha önemli değil. Bugün yaşadığımız sahneleri kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

BURAK YILMAZ

"Özür dileriz Hocam"

UMUT NAYİR

"Hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı. Futbolun en savunmasız faktörünü el birliğiyle, günden güne baskılarınızla yok ettiniz. Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz. Yazıklar olsun. Utanıyorum bizi düşürdüğünüz bu halden."

FERDİ KADIOĞLU

"Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun."

MERİH DEMİRAL

"Yumruklanan, insan onuruna aykırı bir şekilde yerde tekmelenen yalnızca Halil Umut Meler değil Türk futboludur.. Çocuğunun babasını özlemle izlediği bir maç sonunda bunları görmesi unutulmaması gereken bir rezilliktir. Yeşil sahalar mutluluğun, birlikteliğin, spor ruhunun birleştiği ortak nokta olması gerekirken gelinen bu durumda yaşananlardan yalnızca utanç duyuyorum."

SEMİH GÜLER

"Sözün bittiği yerdeyiz. Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler. Yanındayız!"

İSMAİL YÜKSEK

"Halil Umut Meler hocaya yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu akşam yaşananlar Türk futbolu için çok üzücü. Geçmiş olsun..."

İRFAN CAN KAHVECİ

"Sözün bittiği yerdeyiz. Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler."

UĞURCAN ÇAKIR

"FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılanlar asla kabul edilemez. Halil hocaya ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Utanılacak, unutulmayacak bir futbol akşamı yaşadık."

YUSUF SARI

"Yanındayız! Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun, bu son olsun."

OZAN KABAK

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun. Yanındayız!"

BARIŞ ALPER YILMAZ

"Sözün bittiği yerdeyiz. Yaşananlar asla kabul edilemez ve gelecek adına endişe vericidir. Geçmiş olsun Halil Umut Meler."

TAYYİP TALHA SANUÇ

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun, bu son olsun."

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun."