Fenerbahçe\'nin ilk 11\'inde büyük sürpriz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Efecan, Hwang, Ogundu.
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca.
