Fenerbahçe\'nin ilk 11\'inde büyük sürpriz

18.01.2026 19:13
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, ilk 11'de yer almadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Maestro, Makouta, Ruan, Efecan, Hwang, Ogundu.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kerem, Musaba, Asensio, Talisca.

