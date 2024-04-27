Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla gruplarda şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.
Ligde 4 grupta da son hafta karşılaşmaları oynandı. 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 sezonu birincilikle tamamlayarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.
1. Grup'ta Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, 2. Grup'ta Hacettepe 1945, Amber Çay Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, 3. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül, 4. Grup'ta ise Siirt İl Özel İdaresi, İdaş Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
2. Lig'e yükselmek için play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada bitiren 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Çimentaş Elazığspor, 3 Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor, 4. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor play-off 3. turunda mücadele edecek.
3. Lig'de play-off 1. tur eşleşmeleri şöyle:
1. Grup:
Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor
52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor
2. Grup:
Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi
Turgutluspor-Efeler 09
3. Grup:
Silivrispor-Belediye Kütahyaspor
Bornova 1877 Sportif Faailyetler-Kuşadasıspor
4. Grup:
Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım
Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestelspor
Sonuçlar ve puan durumu
3. Lig'de son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup:
Aliağa-Kırıkkalegücü: 6-3
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor: 2-4
Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-0
Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor: 4-2
Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu: 1-1
Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor: 3-4
Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-1
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZ SPOR FUTBOL
|28
|22
|4
|2
|67
|18
|49
|70
|2.ALİAĞA FUTBOL
|28
|19
|9
|0
|60
|18
|42
|66
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|28
|15
|7
|6
|40
|25
|15
|52
|4.52 ORDUSPOR
|28
|14
|7
|7
|40
|28
|12
|49
|5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ
|28
|13
|8
|7
|37
|30
|7
|47
|6.EDİRNESPOR
|28
|13
|5
|10
|45
|28
|17
|44
|7.MARDİN 1969
|28
|12
|5
|11
|40
|34
|6
|41
|8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ
|28
|10
|8
|10
|41
|31
|10
|38
|9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|28
|10
|5
|13
|27
|44
|-17
|35
|10.ARTVİN HOPASPOR
|28
|9
|7
|12
|33
|29
|4
|34
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|28
|10
|4
|14
|34
|45
|-11
|34
|12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|28
|8
|5
|15
|31
|42
|-11
|29
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|28
|4
|10
|14
|25
|49
|-24
|22
|14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ
|28
|3
|4
|21
|21
|57
|-36
|13
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|28
|2
|4
|22
|20
|83
|-63
|10
2. Grup:
Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor: 3-2
Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor: 2-3
Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Amasyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor: (Amber Çay Eynesil Belediyespor sahaya çıkmadı)
Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka: (Sapanca Gençlikspor sahaya çıkmadı)
Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi: 0-1
Not: TFF, Elazığspor ve Karşıyaka'yı rakipleri sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 galip ilan edecek.
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROL SPOR
|28
|17
|9
|2
|54
|19
|35
|60
|2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|27
|15
|10
|2
|38
|20
|18
|55
|3.KARŞIYAKA
|27
|16
|4
|7
|54
|33
|21
|52
|4.TURGUTLUSPOR
|28
|14
|5
|9
|42
|35
|7
|47
|5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|28
|13
|8
|7
|41
|38
|3
|47
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|28
|11
|6
|11
|34
|33
|1
|39
|7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR
|28
|10
|4
|14
|29
|39
|-10
|34
|8.PAZARSPOR
|28
|9
|6
|13
|28
|33
|-5
|33
|9.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ
|28
|8
|9
|11
|26
|32
|-6
|33
|10.KEMERKENT BULVARSPOR
|28
|8
|9
|11
|26
|31
|-5
|33
|11.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|28
|8
|8
|12
|29
|35
|-6
|32
|12.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ
|28
|8
|7
|13
|28
|35
|-7
|31
|13.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ
|28
|8
|5
|15
|25
|32
|-7
|29
|14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR
|27
|8
|3
|16
|23
|46
|-23
|27
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|27
|6
|5
|16
|30
|46
|-16
|23
3. Grup:
Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0
Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor: 2-0
Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor: 0-1
Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1
Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-1
Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor: 1-1
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|28
|17
|9
|2
|51
|24
|27
|60
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|28
|16
|9
|3
|55
|21
|34
|57
|3.SİLİVRİSPOR
|28
|14
|9
|5
|38
|22
|16
|51
|4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|28
|15
|5
|8
|47
|33
|14
|50
|5.KUŞADASISPOR
|28
|12
|9
|7
|36
|28
|8
|45
|6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|28
|11
|11
|6
|40
|25
|15
|44
|7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR
|28
|10
|9
|9
|29
|30
|-1
|39
|8.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
|28
|10
|9
|9
|36
|35
|1
|39
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|28
|9
|10
|9
|24
|27
|-3
|37
|10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|28
|8
|5
|15
|29
|34
|-5
|29
|11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|28
|7
|7
|14
|25
|30
|-5
|28
|12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|28
|6
|10
|12
|18
|38
|-20
|28
|13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|28
|6
|7
|15
|18
|33
|-15
|25
|14.AKHİSARSPOR
|28
|5
|4
|19
|25
|67
|-42
|19
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL
|28
|5
|5
|18
|22
|46
|-24
|17
4. Grup:
Orduspor 1967-Siirt İl Özel İdaresi: 3-1
Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1
Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya: 1-1
23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954: 2-1
İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor: 1-2
Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ
|28
|20
|3
|5
|60
|27
|33
|63
|2.SEBAT GENÇLİK SPOR
|28
|15
|5
|8
|42
|27
|15
|50
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|28
|12
|11
|5
|41
|29
|12
|47
|4.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR
|28
|12
|9
|7
|32
|27
|5
|45
|5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|28
|11
|10
|7
|42
|33
|9
|43
|6.BURSA YILDIRIM SPOR
|28
|11
|9
|8
|39
|34
|5
|42
|7.ORDUSPOR 1967
|28
|11
|8
|9
|49
|33
|16
|41
|8.BALIKESİRSPOR
|28
|7
|12
|9
|28
|32
|-4
|33
|9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|28
|8
|7
|13
|34
|39
|-5
|31
|10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
|28
|6
|13
|9
|26
|37
|-11
|31
|11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ
|28
|8
|7
|13
|25
|42
|-17
|31
|12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR
|28
|8
|6
|14
|19
|31
|-12
|30
|13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR
|28
|7
|8
|13
|21
|32
|-11
|29
|14.İDAŞ ÇATALCASPOR
|28
|5
|11
|12
|27
|38
|-11
|26
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR
|28
|6
|7
|15
|26
|50
|-24
|25
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