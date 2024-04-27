Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig\'de görünüm

TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla gruplarda şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.

27.04.2024 18:35
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TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla gruplarda şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Ligde 4 grupta da son hafta karşılaşmaları oynandı. 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 sezonu birincilikle tamamlayarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

1. Grup'ta Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, 2. Grup'ta Hacettepe 1945, Amber Çay Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, 3. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül, 4. Grup'ta ise Siirt İl Özel İdaresi, İdaş Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

2. Lig'e yükselmek için play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada bitiren 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Çimentaş Elazığspor, 3 Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor, 4. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor play-off 3. turunda mücadele edecek.

3. Lig'de play-off 1. tur eşleşmeleri şöyle:

1. Grup:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor

52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor

2. Grup:

Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi

Turgutluspor-Efeler 09

3. Grup:

Silivrispor-Belediye Kütahyaspor

Bornova 1877 Sportif Faailyetler-Kuşadasıspor

4. Grup:

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım

Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestelspor

Sonuçlar ve puan durumu

3. Lig'de son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

Aliağa-Kırıkkalegücü: 6-3

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor: 2-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-0

Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor: 4-2

Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu: 1-1

Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor: 3-4

Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-1

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KEPEZ SPOR FUTBOL28224267184970
2.ALİAĞA FUTBOL28199060184266
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR28157640251552
4.52 ORDUSPOR28147740281249
5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ2813873730747
6.EDİRNESPOR281351045281744
7.MARDİN 196928125114034641
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ281081041311038
9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR28105132744-1735
10.ARTVİN HOPASPOR2897123329434
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR28104143445-1134
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ2885153142-1129
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER28410142549-2422
14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ2834212157-3613
15.TARSUS İDMAN YURDU2824222083-6310

2. Grup:

Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor: 3-2

Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor: 2-3

Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Amasyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor: (Amber Çay Eynesil Belediyespor sahaya çıkmadı)

Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka: (Sapanca Gençlikspor sahaya çıkmadı)

Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi: 0-1

Not: TFF, Elazığspor ve Karşıyaka'yı rakipleri sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 galip ilan edecek.

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.TPAO BATMAN PETROL SPOR28179254193560
2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR271510238201855
3.KARŞIYAKA27164754332152
4.TURGUTLUSPOR2814594235747
5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ2813874138347
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ28116113433139
7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR28104142939-1034
8.PAZARSPOR2896132833-533
9.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ2889112632-633
10.KEMERKENT BULVARSPOR2889112631-533
11.ERGENE VELİMEŞE SPOR2888122935-632
12.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ2887132835-731
13.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ2885152532-729
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR2783162346-2327
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR2765163046-1623

3. Grup:

Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor: 2-0

Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor: 0-1

Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-1

Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor: 1-1

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR28179251242760
2.MERKÜR JET ERBAASPOR28169355213457
3.SİLİVRİSPOR28149538221651
4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR28155847331450
5.KUŞADASISPOR2812973628845
6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR281111640251544
7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR2810992930-139
8.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ2810993635139
9.FATSA BELEDİYESPOR2891092427-337
10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ2885152934-529
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR2877142530-528
12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR28610121838-2028
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ2867151833-1525
14.AKHİSARSPOR2854192567-4219
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL2855182246-2417
NOT: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.

4. Grup:

Orduspor 1967-Siirt İl Özel İdaresi: 3-1

Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya: 1-1

23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954: 2-1

İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor: 1-2

Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.BITEXEN ADANA 1954 FUTBOL KULÜBÜ28203560273363
2.SEBAT GENÇLİK SPOR28155842271550
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR281211541291247
4.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR2812973227545
5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR28111074233943
6.BURSA YILDIRIM SPOR2811983934542
7.ORDUSPOR 196728118949331641
8.BALIKESİRSPOR2871292832-433
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER2887133439-531
10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ2861392637-1131
11.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ2887132542-1731
12.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR2886141931-1230
13.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR2878132132-1129
14.İDAŞ ÇATALCASPOR28511122738-1126
15.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR2867152650-2425

Kaynak: AA

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