Göztepe 100. Yılını Gururla Kutluyor

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil: 100'üncü yılımızı gururla kutluyoruz

Onur ATIŞ/ İZMİR, - İZMİR'in köklü kulüplerinden Göztepe 100'üncü kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşamaya başlarken, Onursal Başkan Mehmet Sepil Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Büyük bir gurur yaşadığını belirten Sepil, "100'üncü yıl hepimizin beklediği çok önemli bir yıl. 100'üncü yılımızda ilk önemli başarımız geçen sezon futbol takımımızın tekrar Süper Lig'e yükselmesiydi. Bu sene de bana göre gayet başarılı bir sezon geçirdik. İlk yarı müthiş bir performans gösterdik, ikinci yarı performansımızın düştü. Takım yapılandırmasını gayet başarılı gerçekleştiriyoruz. Herkes şunu biliyor; Göztepe'nin oynamak istediği bir futbol tarzı var. Bundan sonraki yapılandırmamızda bu tarza devam edeceğiz.100'üncü yılımızda kadın voleybol takımımız Sultanlar Ligi'ne çıktı, erkek basketbol takımımız 1'inci Lig'e yükseldi. Bireysel birçok branşta, olimpik branşlarda çok ciddi Avrupa ve dünya çapında Göztepe sporcusu yüzlerce madalyalar kazandı" dedi.

100'üncü yılın istedikleri gibi geçtiğini belirten Mehmet Sepil, "Futbol takımımız keşke Avrupa kupalarına gitseydi. Ekolu oluşturabilme imkanına kavuştuk. Avrupa beklentilerini gelecek seneye erteledik. Göztepe'de tesisleşmemizi ve altyapımızı bitirmek zorundayız. Hem futbolda hem diğer branşlarda 100'üncü yılımızı tamamlıyoruz. 101'inci yılımızda birçok projemizin hayata geçirmiş olacağız" diye konuştu. Akademi projesini uygulayacaklarını belirten Sepil, "Ankersen'in de dediği gibi akademi konusunda alanlarla ilgili anlaşmalarımızı çeşitli bakanlıklarla yaptık. Bunun gerçekleşmesini yıllar, aylar sonra değil haftalar sonra göreceğiz. Urla civarında birbirine yakın tesislerde akademiyi hayata sokacağız. Bu bizim için çok önemli. Bunu başarırsak futbol akademisi direkt A takıma bağlı olacak. Akademimiz sportif direktörümüz Ivan Mance ve teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'a bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

U19 TAKIMI OLUŞTURULACAK

Göztepe'ye futbol anlayışı getirdiklerini anlatan Onursal Başkan Mehmet Sepil, "Bu ekolü tamamlamak adına altyapıyı getirmeliyiz. Onun için de aynı şekildeki futbol anlayışını koruyacak U19 takımı oluşturacak. U19 takımı direkt A takım ile hareket edecek. Şu ana kadar olan modellere göre biz sadece Türk futbolcuların içinde olduğun akademi planlamıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden özellikle Afrika'dan getireceğimiz oyuncularımızı monte edeceğiz. U19 takımı için A takımın maçlarını takip eden yeni bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeye göre 3 yabancı oyuncunun yanı sıra 2 de A takımda olan 2003 doğumlu veya altındaki oyuncuları da koyabileceğiz. U19 takımında 5 yabancı ile oynama imkanı verildi. Bunun büyük bir imkan olduğunu düşünüyoruz. Yeni kuracağımız U19 takımı sadece ligle sınırlı kalmayacak. Yurt dışında da birçok turnuvada mücadele edecek" şeklinde konuştu.

'STADIMIZ ÇOK AMAÇLI OLACAK'

Gürsel Aksel Stadı'nın altındaki ticari alanlarla ilgili bilgilendirmelerde bulunan Mehmet Sepil şu ifadeleri kullandı:

"Ticari alanlar henüz aktive aktive olamadı. Ancak bu durum bizimle ilgili değil, spor yasasının uygulamasıyla ilgili. Bu konuda bunu yapamayan tek takım biz değiliz. Trabzonspor'un stadında da geniş alanları var. Bu sürecin de sonuna geldik. Bunun ilk uygulanması Trabzon'da başlanıyor. Cumhurbaşkanımız da açıkladı bu sürecin yakında başlayacağını. Gürsel Aksel Stadı'nın altını sadece ticari alanlar olarak görmemek lazım, oradaki çok ciddi alanları amatör branşları için açacağız. Onu da spor bakanlığı ile görüşüyoruz. Bakanlıkla anlaşma yaparak oradaki çok ciddi alanı spor alanı olarak açacağız."

'ARTIK ÇOÇUKLAR VELİLERİNİ GÖZTEPELİ YAPIYOR'

Kulübün 'Şehrinin takımı' projesini hayata geçirdiğini aktaran Sepil, "Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük. Bakanlıkla ciddi bir çalışma yaptık. Bu sezon 15 binden fazla ilkokul öğrencisini maçlara getirdik. Sadece futbolda değil voleybolda da bunu yaptık. Biz ailelerin, kadınların ve çocukların içinde olduğu spor müsabakaları istiyoruz. Gürsel Aksel Stadı en çok kadın ve çocuk taraftarı ağırlayan stat konumunda. Biz sadece futbolda değil tüm branşlarda gençlerimizi görmek istiyoruz. Futbol okul sayımız 88'e çıkardık. İzmir dışında birçok şehirde spor okulları açıldı. Amacımız yeni nesilleri Göztepe ile tanıştırmak. Bir laf vardı, 'Eskiden anneler babalar çocuklarını Göztepeli yapardı, şimdi çocuklar anne ve babalarını Göztepeli yapıyor. Futbol ve olimpik branşlarda sporcu sayımız binlerce artık. Göztepe armasını İzmir'le, bölgeyle ve ülkeyle birleştireceğiz" diye konuştu.

'SPOR YÖNETİCİLERİ YETİŞTİRECEĞİZ'

Spor yönetici yetiştirmek için de adımlar attıklarını ifade eden Mehmet Sepil, "Futbolda ve olimpik branşlarda çok fazla başarı olmadığı için özellikle İzmir'de spor yöneticisi de yetişmiyor. Ama biz akademi kuracaksak kendi yöneticimizi yetiştirme konusunda ısrarcıyız. Elbette dışarıdan ya da İstanbul'dan tecrübeli yöneticilerden de faydalanacağız. Ancak Türkiye'de ilk defa Göztepe üniversite işbirliği ile sertifika programı yapacağız. Tüm branşlar için spor yöneticisi yetiştirmek için adımlar atıyoruz. Her branşta her konuda yönetici yetiştirme faaliyetine gireceğiz. Bu bizim en büyük hayalimizde bunu da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

'YÖNETİM DE AVRUPA HEDEFİ KOYDU'

Futbol konusuna geri dönen Mehmet Sepil, "100'üncü yılımızda esasen Avrupa hedefini teknik direktörümüz Stanimir Stoilov koydu. Elbette bu sezon için bu hedefe ulaşamadık. Sezonun ikinci yarısında düşüşler yaşadık. Biz geçen sene yönetim toplantısında ilk 10'u hedeflemiştik. Ama hocamız çıtayı yükseltti çok da doğru yaptı. Yeni sezon için yönetim kurulunda şunu tartıştık, sadece hocamız değil bizler de Avrupa hedefinin peşine düştük. Bu sezon Avrupa kupalarına gidebilecek, bu hedefi zorlayacak bir kadrolaşmaya hedefledik. Voleybolda ve basketbolda üst liglerdeyiz. Buralarda Göztepe'nin doğru ve iyi temsil edilmesini sağlayacağız. Yeni branşlara da gireceğiz. İzmir'de atletizm de faal olan kulüp yok. Göztepe atletizmi de kuracağız. Yelken de hikaye zor oldu, tesislerimizden ayrılmak zorunda kaldı. Yeni tesislerimizin görülmesi lazım. Bizim ilk blok projemizdi. Kendisini sürdürülebilir bir branş haline getirdik" dedik.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR KULÜP OLACAĞIZ'

Göztepe Spor Kulübü'nün her zaman sürdürülebilir bir camia olması için çalıştıklarını belirten Mehmet Sepil, "Türk futbolunun en büyük kanayan yarası ne kulüplerin içinde bulunduğu zor durum. Puan silme cezaları alan, UEFA'dan yasaklar alan kulüpler var. Biz ekonomik olarak sürdürülebilir bir Göztepe oluşturuyoruz. Ben 12 yıldır bunu söylüyorum. Bugün Mehmet Sepil var, yarın başkası var. Bunları düşünmemeliyiz. Göztepe'nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için önemli adımlar attık" cümlelerine yer verdi.

'TARAFTARIMIZ AVRUPA'DA TANINIYOR'

Göztepe taraftarının herkesin dilinde olduğunu belirten Mehmet Sepil, "Beni yurt dışında görenler, seyahatlerimde tanıdıklarım inanılmaz bir taraftarımızın olduğunu söylüyor. İnanılmaz bir taraftarımız var, bu zaten hep böyleydi. Yeni stadımızda da daha da birleştik. Taraftarımız artık bizim ne yapmak istediğimizi anladı. Biz bu sezon 11 maç kanamadık. Türk futbolunda 11 maç kazanamayan bir takımın ne futbolcusuna ne teknik kadrosunun moralinin bozmadı tam tersi destekledi ve son ana kadar arkasında durdu. Göztepe böyle bir taraftar kitlesine sahip. Çünkü hep birlikte hareket ettik. Şanssızlıklar da yaşadık, sakatlıklar da olduk. Oradan çıktık. Bu senenin en büyük kazancı, Avrupa'ya gidemedik ama taraftarımızla bütünleştik. Göztepe en iyi taraftar konusunda Avrupa'nın sayılı kulüplerindendir. Her maçımız dolduruyorlar. Gelecek sene bu ilgi artacak. Onlar bizim en büyük gücümüz" dedi.

İNCİRALTI TESİSLERİ İÇİN MÜJDE GELDİ

İnciraltı'ndaki tesis projesiyle ilgili müjdeler de veren Sepil sözlerini şu şekilde tamamladı:

"İncinaltı'ndaki tesis projemize nihayet başlıyoruz. Önümüzdeki günlerde İnciraltı'nda salon dışında olimpik yüzme havuzu, tenis kortları okçuluk ve birçok olimpik branşın tesisleşmesine başlayacağız. Spor okullarıyla ilgili stadımızda çok ciddi alan ayırdık. Güzelbahçe'de yüzme ve jimnastik ile ilgili projelerimiz var. Futbolda altyapıda hem Balçova hem Narlıdere'de projelerimiz var. Narlıdere'deki Ali Artuner Sahası'nı devraldık. Orada da tamamen U takımlarımız çalışacak. Tesisleşme anlamında bir tek salonumuz kaldı. İstediğimiz 5-6 bin şimdilik mümkün olmadığı için bize tahsis edilmesi düşünülen alanlar var. 101'inci yılımızda solan hariç tesisleşme anlamındaki projelerimizi hayata geçireceğiz."

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,