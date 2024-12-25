Kocaelispor\'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir: Başarılı olamayacağım yere gitmem

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KOCAELİSPOR Yönetimi yeni teknik direktörleri İsmet Taşdemir için imza töreni düzenledi. Kocaeli Stadyumu'ndaki törende konuşan Taşdemir, şampiyonluk için ekibiyle sonuna kadar savaş vereceklerini belirterek, "Ben şimdi bu takıma geldiysem bu takımı biliyorum. Başarılı olamayacağım yere gitmemeye çalışıyorum. Kadro derinliğine bakıyorum. Başkanımızla görüştük, yapabileceklerimize bakıyoruz. Allah muhafaza ters bir şey olursa sezon sonu 2 tarafın da bedelsiz feshetme hakkı var. Biz, bunları düşünmüyoruz. Biz sadece şu anda başkanımızın da, yönetim kurulumuzun da benim de tek düşüncemiz Kocaelispor'u nasıl şampiyon yapabiliriz" dedi.

Kocaelispor'a mayıs ayında teknik direktör olan Ertuğrul Sağlam, 20 Aralık'ta görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kulüp, daha sonra sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Sağlam ile sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşılarak feshedildiğini duyurdu. Yeni bir teknik direktör arayışına giren kulüp, Teknik Direktör İsmet Daşdemir ile 1 buçuk yıllığına anlaştı. Kocaeli Stadyumu'nda Taşdemir için imza töreni düzenlendi. Törene Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör İsmet Taşdemir, kulübün Teknik Asbaşkanı Osman Çakır ve yöneticiler katıldı.

'ERTUĞRUL SAĞLAM'A BAŞARILAR DİLİYORUZ'

Hedeflerinde en ufak değişiklik olmadığını söyleyen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "2024-2025 sezonunda şampiyonluk parolasıyla yola çıktığımız ligde Kocaelispor olarak hedeflerimizden en ufak bir sapma, en ufak bir değişiklik yok. Aynı hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Her ne kadar kendi istifa etmiş olsa da Ertuğrul hocamızın kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı Kocaelispor olarak teşekkür ediyoruz. Kendisine de bu süreçten sonra da başarılar diliyoruz" dedi.

'İNŞALLAH 16 YIL SONRA SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ'

İsmet Taşdemir'i neden istediklerini anlatan Durul, "İsmet Hoca, uzun yıllar futbolculuk hayatından sonra U-21 Milli Takımı'nda 12 kez milli olmuş, ülkemizi milli formayla temsil etmiş, futbolculuk hayatından sonra da hocalık serüveninde de birçok takımda çalışmış, son 7 yılda 4 tane önemli başarısı olmuş, 3 tanesini şampiyonlukla noktalamış bir tanesinde de Süper Lig'e ramak kala final maçında Pendikspor'a kaybettiler ve Pendikspor şampiyon oldu. Dolayısıyla 7 yıla 4 tane büyük başarı sığdırmış, Kocaelispor'un da geçmişten bugüne kadar olan sürecinde de başarı odaklı bir takım olduğu hep söylüyorum. Bizim şehrimizin, bizim taraftarımızın genlerinde ne yaparsanız yapın mutlak başarı var. Başarı içgüdüsü var. İçgüdüsel olarak artık genimize yerleşmiş. Dolayısıyla böyle güçlü bir şehir, taraftarı, takımı, camiası güçlü şehir. Bu yüzden böyle bir camianın hocasının da iyi profili, güçlü profili olması gerekiyor. Biz inanıyoruz ki Kocaelisporumuza da bundan sonraki süreçte tecrübesini, bilgisini aktaracaktır ve inşallah hep birlikte de camia, şehir olarak da finalde şampiyonluğa ulaşıp inşallah 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkacağız" şeklinde konuştu.

'HEPİMİZİN HAYAL ETTİKLERİNİ YAŞAMAK İÇİN BURADAYIZ'

Kocaelispor'u en yakınlardan bilen birisi olduğunu söyleyen Teknik Direktör İsmet Taşdemir ise şunları söyledi:

"Çok mutlu olacağım bir yerdeyim; öyle hissediyorum. Çünkü futbol camiasının içinde olduğumdan beri Kocaelispor ve Kocaelispor'un gerçeğini en yakınlardan bilenlerden biriyim. Futbol oynadığım dönemde de hocalık yaptığım dönemde de. Dolayısıyla bugün burada bu forma için terleyeceğim, ter akıtacağım için inanın bana çok mutluyum. Bununla beraber öyle bir yere geldik ki bence her futbolcunun, her hocanın başarılı olup iz bırakmak istediği bir yer, bir camia. Tarihe geçmek isteyeceği bir camia. Dolayısıyla biz de bunun için geldik; bunun için buradayız. Herkesin, hepimizin hayal ettiklerini yaşamak için buradayız. Bunun için de ekibimle beraber sonuna kadar savaşımızı vereceğiz. Bu sadece hocanın iyi olması, sadece oyuncu grubunun iyi olması, sadece yönetimin çok iyi olup çok iyi işler yapması ya da çok iyi bir taraftara sahip olmak çok büyük bir basına sahip olmak değil; burada bunların hepsi var; burada sadece benim gördüğüm bu birlikteliğin harmanlanması ve herkesin birlik olması lazım. Bu şehre yeni geldiğiniz için, bizler de bu şehirdeki herkesin istediği tek bir şey var Süper Lig'e adım atmak. Bunun oluşabilmesi için şu anda lider bir takım, bunun sezon sonunu getirebilmemiz için hepimizin birlik olması lazım. Zor günler, kötü dönemler yaşayacağız. Bunların hepsi hayatta var. Hiçbir zaman hayat güllük gülistanlık değil. Bu zor günlerde eğer ki birbirimizin arkasında dağ gibi durabilirsek o zaman biz bu işin sonunu rahatlıkla getirebiliriz ama biz durmayıp eğer ki kötüyle alakalı bir yer ararsak o zaman biz bütün olamayız, bütün olamadığımız zaman da biz başarılı olamayız."

'HEPİMİZİN HAYAL ETTİĞİNİ YAŞAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Takımın yapısına da değinen Taşdemir, "Ben çok mutluyum; bu camia adına savaşacağım için çok mutluyum. Bu camianın arkamda olduğunu bilmekten dolayı çok mutluyum ve nasip olur da şampiyonluğu göğüslediğimizde bu camianın tarihine altın harflerle bulunabileceğim için, o ihtimal olduğu için çok mutluyum. Dolayısıyla bu ihtimali hayata geçirebilmek için ben ve ekip arkadaşlarım oyuncularımızla beraber elimizden gelen bütün mücadeleyi verip sezon sonu hepimizin hayal ettiğini yaşamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadro itibariyle geldiğimiz noktada lider takıma geldik. Artıları olabilir, eksiler olabilir ki var. Her takımım var. Sadece bugün lider olması sezon sonu da kesinlikle bu takım şampiyon olgusunu bir kere yıkmamız lazım. Eksiklerimiz var, eksik yerlerimiz, eksik oyunumuz var ama artılarımız da var. Yani her şeyi barındıran bir takım. Oyuncuların evet büyük bir bölümünü tanıyorum. Geçmişte benim çalıştığım bir iki oyuncu var. Ertuğrul hoca, sonuçta lider bir takım bıraktı bize. Ben buradan bu zamana kadarki emekleri için teşekkür ediyorum. Kendisinden bir bayrak devraldığımızı düşünüyorum. Bu bayrağı da en iyi şekilde sezon sonunda bir üst lige taşıyarak bu bayrağı iyi bir şekilde taşınmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın tekrar altını çizmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU ZORLU LİGE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANMAK İÇİN ÇOK KISA BİR SÜRE VAR'

Takıma transfer yapılıp yapılmayacağı ile ilgili de konuşan Taşdemir, "Belki olacaktır ama takımı bir görelim; çalışalım; bakalım eksik yönleri nedir? Bizim belirlediklerimizin dışında var mı bir şeyler görelim. Ondan sonra başkanımızla, yönetimimizle ihtiyacımız olan yerlere dokunmaya da çalışırız ama dediğim gibi lider bir takım devraldık. Lider takımı devraldığınızda oyun iyi olabilir, kötü olabilir; fark etmez. Sonuçta lider. ikincii yarı her zaman çok daha zordur. İlk yarılarda takımlar yeni takım kuruldu, adapte oldu, olamadı. Birazcık daha suni geçebilir ama liglerin esas zorluğu ikinci yarıdadır. Düşmeme sıkıntısı, Play-off sıkıntısı, şampiyonluk sıkıntısı. Dolayısıyla devre arasında hamle yapacak çok daha farklı oyuncular alma potansiyeli olan çok takım var. Dolayısıyla ikinci yarı bizi çok zorlu bir lig bekliyor; biz de bu zorlu lige en iyi şekilde hazırlanmak için çok kısa bir süre var. Onu da en iyi şekilde değerlendirip devre arası bize lazım olan, ihtiyacımız olan yerlere takviyeler yaparak takımımızı daha güçlü bir hale getirmenin derdindeyiz" dedi.

'SEZON SONU 2 TARAFIN DA BEDELSİZ FESHETME HAKKI VAR'

Taşdemir, "Ben şimdi bu takıma geldiysem bu takımı biliyorum. Başarılı olamayacağım yere gitmemeye çalışıyorum. Kadro derinliğine bakıyorum. Başkanımızla görüştük, yapabileceklerimize bakıyoruz. Allah muhafaza ters bir şey olursa sezon sonu 2 tarafın da bedelsiz feshetme hakkı var. Biz, bunları düşünmüyoruz. Biz sadece şu anda başkanımızın da, yönetim kurulumuzun da benim de tek düşüncemiz Kocaelispor'u nasıl şampiyon yapabiliriz" diye konuştu.