Meclis'e girebilmek için yarışan sporculardan milletvekili olan ve olamayan isimler belli oldu - Son Dakika
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Meclis'e girebilmek için yarışan sporculardan milletvekili olan ve olamayan isimler belli oldu

15.05.2023 15:11

Seçimlerde siyasi partilerin listelerinden spor dünyasının ünlü isimleri milletvekili olabilmek için kıyasıya mücadele etti. İşte eski futbolcular Alpay Özalan ve Gökhan Zan'dan teknik direktör Ünal Karaman'a kadar Meclis'e giren ve giremeyen isimler.

Spor dünyasının önemli figürlerini bünyelerine katan siyasi partiler, seçimlerde bu isimlere listelerinden yer verdi. Milletvekili adayı olarak gösterilenlerden kimi Meclis'e girerken, kimi ise yeterli oyu alamadı.

ALPAY ÖZALAN YENİDEN MECLİS'TE

AK Parti İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olan eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'nin İzmir'den 8 vekil çıkarmasıyla yeniden Meclis'e girdi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

ÜNAL KARAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Teknik direktör ve eski futbolcu Ünal KaramanİYİ Parti, Konya 1. sıradan aday göstermişti. İYİ Parti'nin Konya'dan 1 milletvekili çıkarmasıyla Karaman, Meclis'e girmeye hak kazandı.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

SAFFET SANCAKLI MEMLEKETİNDE KAZANDI

MHP'nin Kocaeli 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Saffet Sancaklı, yarışı kazanarak bir dönem daha milletvekili olmaya hak kazandı.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

HATAY'IN SESİ OLAN GÖKHAN ZAN, MECLİS'E GİDEMİYOR

Deprem felaketinin olduğu dönemde Hatay'dan yardım çağrıları ve canlı yayınlar yaparak bölgenin sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan'ı İYİ Parti, Hatay'da 2. sıradan milletvekili adayı olarak göstermişti. Zan, milletvekili seçilmedi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

ESKİ HAKEM MÜFTÜOĞLU BAŞARAMADI

AK Parti'nin Antalya 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. Antalya'da 488 bin 223 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkarabildi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

GENÇ ADAY, MİLLETVEKİLİ OLAMADI

20 yaşındaki Milli yüzücü Umut Arman Sonay, AK Parti İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olmuştu. Sonay vekil seçilemedi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler

SANDIKTAN İREM YAMAN ÇIKMADI

İYİ Partili Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, ittifak çerçevesinde CHP'den aday gösterilmişti. Ankara 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen Yamak, milletvekili seçilmedi.

Meclis'e girebilmek için yarıştılar! İşte spor dünyasından milletvekili olan ve olamayan isimler
YORUMLAR (2)
  • Engin Terzioğlu: Ne oldu zorunamı gitti Cevap Yaz 13 6 Yayından Kaldır
  • Murat: İzmir'de ne kadar çok ak partili var çok ilginç gerçekten Cevap Yaz 353 267 Yayından Kaldır
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İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi İYİ Parti'den aday olan teknik direktör Ünal Karaman milletvekili seçildi

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Son Dakika Spor Meclis'e girebilmek için yarışan sporculardan milletvekili olan ve olamayan isimler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meclis'e girebilmek için yarışan sporculardan milletvekili olan ve olamayan isimler belli oldu - Son Dakika
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