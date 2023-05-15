Meclis'e girebilmek için yarışan sporculardan milletvekili olan ve olamayan isimler belli oldu

Beraber yol yürüdükleri parti seçimin en büyük kaybedeni oldu

Spor dünyasının önemli figürlerini bünyelerine katan siyasi partiler, seçimlerde bu isimlere listelerinden yer verdi. Milletvekili adayı olarak gösterilenlerden kimi Meclis'e girerken, kimi ise yeterli oyu alamadı.

ALPAY ÖZALAN YENİDEN MECLİS'TE

AK Parti İzmir 2. Bölge 2. sıradan milletvekili adayı olan eski futbolcu Alpay Özalan, AK Parti'nin İzmir'den 8 vekil çıkarmasıyla yeniden Meclis'e girdi.

ÜNAL KARAMAN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Teknik direktör ve eski futbolcu Ünal Karaman'ı İYİ Parti, Konya 1. sıradan aday göstermişti. İYİ Parti'nin Konya'dan 1 milletvekili çıkarmasıyla Karaman, Meclis'e girmeye hak kazandı.

SAFFET SANCAKLI MEMLEKETİNDE KAZANDI

MHP'nin Kocaeli 1. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Saffet Sancaklı, yarışı kazanarak bir dönem daha milletvekili olmaya hak kazandı.

HATAY'IN SESİ OLAN GÖKHAN ZAN, MECLİS'E GİDEMİYOR

Deprem felaketinin olduğu dönemde Hatay'dan yardım çağrıları ve canlı yayınlar yaparak bölgenin sesi olan eski futbolcu Gökhan Zan'ı İYİ Parti, Hatay'da 2. sıradan milletvekili adayı olarak göstermişti. Zan, milletvekili seçilmedi.

ESKİ HAKEM MÜFTÜOĞLU BAŞARAMADI

AK Parti'nin Antalya 7. sıradan aday gösterdiği eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, Meclis'e giremedi. Antalya'da 488 bin 223 oy alan AK Parti 6 milletvekili çıkarabildi.

GENÇ ADAY, MİLLETVEKİLİ OLAMADI

20 yaşındaki Milli yüzücü Umut Arman Sonay, AK Parti İstanbul 1. Bölge 18. sıradan aday olmuştu. Sonay vekil seçilemedi.

SANDIKTAN İREM YAMAN ÇIKMADI

İYİ Partili Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, ittifak çerçevesinde CHP'den aday gösterilmişti. Ankara 2. Bölge 4. sıradan aday gösterilen Yamak, milletvekili seçilmedi.