Okan Buruk: Önemli bir sezona başlıyoruz

Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk , "Burada çok büyük bir çalışma ve emek var. Uzun zamandır bu emeği veriyoruz. 2 sene onları çok mutlu ettik. Takıma destek olmak, güvenmek gerekiyor. O yüzden hep beraber cuma günü yeni bir sayfa yazmak için rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız. Bize güvensinler, biz onların güvenlerini son 2 senede boşa çıkarmadık. Oyuncularım çok motive. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz" dedi. Fernando Muslera ise, "Vücudumun pili bitmedikçe de ben mücadele etmeye devam edeceğim. Uzun bir sezon. Sezon içinde birçok şey olabilir. Ben yüzde yüzümle her zaman hazır olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaptan Fernando Muslera antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldukları Süper Kupa maçı hakkında konuşan Okan Buruk, "2 takım da hazır değildi. İlk resmi maçımızdı. Şimdi lig başlıyor ve aradan 1 hafta geçti. Bizim için transfer dönemi senenin zor kısmı diyoruz ama 5 oyuncu milli takımdaydı. Bu oyuncuları, döndükten 10 gün sonra maça çıkardık. Bu oyuncular 12 aya yakın antrenman yaptılar ve maç oynadılar. Onun üstüne sadece 2 hafta dinlenip tekrar başladılar. Onların adaptasyon sorunları, bizim sezon başı daha yüksek tempoda çalışmamız sebebiyle yüzde yüz hazır olmuyorsunuz. Sezon başını en düşük kayıpla geçmek gerekiyor. Şu anda daha da hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Buradan bir ders çıkaracağız ve bu dersi erkenden çıkarmamız önemli. Bence bu hafta içi çalışmalarımız ve toplantılar çok olumlu geçti. Cuma günkü maça, lige başlamaya çok hazırız. Tekrar hatırlatayım biz son 2 senenin şampiyonuyuz. Burada en az sorunsuz ve en güçlü kadroya sahibiz. Geçen senenin en az gol yiyen kalecisi bizde, defansı bizde, en çok gol atan ve asist yapanı bizde. Bunun üzerine önemli transferler yaptık. Geçen sezondan daha da güçlü olacağız. Kendimize güveniyoruz. Cuma günü taraftarlarımızla yürüyüşümüz başlıyor, zaferlerle dolu bir yıl bizi bekliyor. 2 senedir ben buradayım ve 2 senede de sezon başı hep böyle kaos yaratılmaya çalışılıyor. Bu kaosun içinden çıkıp lige olumlu şekilde başlamak istiyoruz. Ben özellikle büyük Galatasaray taraftarına tekrar buradan seslenmek istiyorum. Takımlarına, hocalarına, yöneticilerine ve başkanlarına güvensinler. Burada çok büyük bir çalışma ve emek var. Uzun zamandır bu emeği veriyoruz. 2 sene onları çok mutlu ettik. Takıma destek olmak, güvenmek gerekiyor. O yüzden hep beraber cuma günü yeni bir sayfa yazmak için rekorlarla dolu yeni bir yıl için tekrar buluşacağız. Bize güvensinler, biz onların güvenlerini son 2 senede boşa çıkarmadık. Oyuncularım çok motive. Hem lig hem de Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir sezona başlıyoruz" şeklinde konuştu.

"HEM KEREM HEM DE KÖHN BİZİMLE DEVAM EDECEKLER"

Kerem Aktürkoğlu ve Derrick Köhn'ün takımda kalacağını söyleyen Buruk, "Transfer döneminde hep teklifler olacak. Bizim de başka takımlarla görüştüğümüz teklifler oluyor. Transfer sezonu bitene kadar bunları hep yaşayacağız. Hem Kerem hem de Köhn bizim oyuncumuz ve bizimle devam edecekler. Tabii bir gelişme olursa burada en doğru kararı verecek olan kulübümüz. Şu an oyuncularımız bizimle, cuma günü çok önemli bir maça çıkacağız. Ben teknik adam olarak bu maçlara odaklanmak istiyorum. Transfer dönemi benim için hep zorlu geçiyor. Transfer dönemi bittikten sonra, kadro netleştikten sonra performanslar daha yukarı gidiyor. O yüzden bir an önce lige odaklanmamız gerekiyor. Teklifler gelecek, bizden teklifler gidecek ama şu anda oyuncularımız bizimle" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bazı teknik açıklamalar yapıyoruz ama bunları da yarısını kesip öbür yarısını alıp farklı şekilde yorumluyorlar. Teknik açıklamaları belki de daha az yapmak lazım çünkü yaptığınız teknik açıklamalarda oyuncu adını geçirdiğiniz anda farklı bir şey anlıyorlar. Bunu maçtan sonraki gün Zaha ile konuştuk. Ona da takım içinden arkadaşı 'hoca seninle ilgili eleştiri yaptı' demiş. Ona anlattım ne olduğunu. Oyuncu, oyunun heyecanıyla girene kadar başka bir şey düşünebilir. Maçtan sonraki açıklamada da bunu da söylemiştim. Eleştirici bir şey olmadığını ona da söyledim. O da 'haklısınız, ben yanlış anladım siz kusura bakmayın' dedi. Oyuncularımı çok seviyor, çok değer veriyorum."

"OYUNCULARIN UFAK TEPKİLERİ OLABİLİR"

Oyuncuların maçtan çıkarken tepkilerinin olabileceğini aktaran Buruk, "Biz oyuncularımızın saygısına ve sevgisine her zaman inanıyoruz. Oyuncularımızın maçtan çıkarken ufak tefek tepkileri olabilir. Bu reaksiyon sadece birine kızmak, takıma kızmak, hocaya kızmak değildir. Bazen oyuncu kendisine kızıp tepki de verebilir. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde, her hocaya karşı her kulüpte olabiliyor. Burada oyuncuların iyi niyetine güvenmek gerekiyor. Oyuncular insan sonuçta. Biz zaten soyunma odasında oyuncularımızı çıkardıktan sonra onları neden çıkardığımızı, ne düşündüğümüzü de açıklıyoruz. Maç öncesi ya da sonrası. Bu tür şeyler tabii olacak, bazı oyuncu çıktığında hiç mutsuz olmaz bazısı ise olur. Bazen mutsuz olmak da gerekir oyundan çıktığında. En doğru şekilde burada oyuncularımızla karşılıklı sevgi saygı değişmez. O yüzden saha içerisinde ne oluyorsa soyunma odasında da bu tür şeyler oluyor. Bunların farklı şekilde yansıtılmasını da doğru bulmuyorum" sözlerini sarf etti.

Okan Buruk, açıklamalarını şu ifadelerle noktaladı:

"Transfer dönemi bitene kadar gidenler de olabilir, biz de oyuncu alabiliriz. Buna hazır olmamız gerekiyor. Kadromuzu her mevkide en az 2 oyuncunun olduğu geniş bir kadro olarak tutmak istiyoruz. Burada yaptığımız takviyeler her zaman bizim için önemli. 3 önemli transfer yaptık ama daha oyuncu alabiliriz. Transfer devam ettiği sürece, ihtiyacımız olduğu sürece. Bu süreçte de o ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Takım 2 senenin şampiyonu ve içimizde çok önemli oyuncular var, çok önemli kadroya sahibiz."

FERNANDO MUSLERA: CUMARTESİ ÖNEMLİ MAÇLARIMIZDAN BİRİNİ KAYBETTİK

Kendilerinden çok fazla beklenti olduğunu aktaran Fernando Muslera, "Yeni bir sezon, hazırlıklarımızı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Çok fazla beklenti var. Birçok amacımız var. Cumartesi önemli maçlarımızdan birini kaybettik. Fakat biz tekrardan başladık ve cuma günkü maç için odaklanmış bir şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

"ŞÜPHESİZ KÖTÜ BİR SONUÇTU"

Nasıl başlandığı değil nasıl bitirildiğinin önemli olduğunu söyleyen Muslera, "Şüphesiz kötü bir sonuçtu. Beklemediğimiz bir sonuç olduğunu dememiz gerekiyordu. Beşiktaş da iyi hazırlanmıştı, onları da tebrik etmek gerekiyor. Taraftarlar için kaybedilmiş bir derbiydi. Onların da beklemediği bir sonuçtu bu. Tabii nasıl başladığınız değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Son 2 senede de gösterdiğimiz gibi bu sezon da kendimizi göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SOYUNMA ODASINDA NELER OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUM"

Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Kupa maçının devre arasında soyunma odasında tepki gösterdiği iddiasıyla ilgili ise, "13 yıldır buradayım. Soyunma odasında neler olduğunu çok iyi biliyorum. Sizler maalesef bilemezsiniz. 5 dakika önce soyunma odasında ne konuşulduğunu bilemezsiniz. Futbolda her zaman haberler oluşturuluyor. Bunun normal olduğunu ve değişmeyeceğini biliyorum" sözlerini sarf etti.

Fernando Muslera sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çok şükür Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanma gibi bir şerefe layık görüldük ve bu şekilde bir şey yaşayabiliyoruz. Beşiktaş sonucundan sonra şu anda ilk odaklandığımız şey tabii ki de lig maçı. Hatayspor'a karşı, büyük bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi için de yine büyük bir takıma, daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takıma karşı mücadele edeceğimizi biliyoruz. Ona göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz."

"NE KADAR REKOR VARSA KIRDIK"

Galatasaray'da kırılabilecek rekorları kırdıklarını belirten tecrübeli kaleci, "Mutlu oluyoruz tabii. 2011 Ağustos'tan beri çok büyük isimler, çok büyük oyuncular geldi. Bunların her biri ligin kalitesini geliştiriyor. Daha büyük mücadeleler olmasını sağlıyor. Geçen sezon Fenerbahçe de Galatasaray da rekorlar kırdı. Galatasaray'da kırılabilecek ne kadar rekor varsa kırdık. Bu tarz isimlerin lige geliyor olması, mücadelenin kalitesinin artıyor olması mutluluk verici" sözlerini dile getirdi.

"VÜCUDUMUN PİLİ BİTMEDİKÇE MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Sürekli hazır olmak için elinden geleni yapacağını söyleyen Muslera, "Motivasyonum her zaman mücadeleyle ve amaçlarla geliyor. Vücudumun pili bitmedikçe de ben mücadele etmeye devam edeceğim. Uzun bir sezon. Sezon içinde birçok şey olabilir. Ben yüzde yüzümle her zaman hazır olmak için elimden geleni yapacağım" diyerek sözlerini noktaladı.