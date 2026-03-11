Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu - Son Dakika
Osimhen'i ağlatan duygu dolu koreografi dünya basınında gündem oldu

11.03.2026 17:32
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği karşılaşmanın öncesinde sarı-kırmızılı tribünlerin Victor Osimhen için yaptığı koreografi, yıldız ismi epey duygulandırmıştı. Bu koreografi tüm dünyada yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın öncesinde saha içerisinde oldukça duygusal anlar yaşandı. Sarı-kırmızılı tribünler, Victor Osimhen için özel bir koreografi yaparken, yıldız oyuncu oldukça duygulandı. Bu eşsiz anlar tüm dünyada geniş yankı uyandırdı.

"BU SEVGİYİ ANLAMAK ÇOK KOLAY"

GUARDIAN: "Eski Napoli forveti, ev sahibi taraftarların büyük favorisiydi; bunu maç öncesi annesini onurlandıran bir pankart ile gösterdiler. Annesi, Osimhen henüz çocukken vefat etmişti. Neden bu kadar sevildiğini anlamak çok kolay. Dünyada çok az santrfor onun kadar komple bir yetenek setine sahip."

"YÜZÜ KAMERALARA YANSIDI"

talkSPORT: "Nijeryalı yıldız, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına hazırlanırken Rams Park'ta dev bir pankart açıldı. Pankartta Osimhen, annesi ve çocukları yan yana yer alıyordu; annesi gülümseyerek onlara bakıyordu ve üzerinde şu yazı vardı: "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir." Annesi Christiana, Osimhen sadece 3 yaşındayken vefat etti. Pankartı gören Osimhen'in yüzü hemen kameralara yansıdı. Yüzünde gözyaşları görünüyordu."

"KAHRAMANLARINI ONURLANDIRDILAR"

AS: "Bu inanılmaz saygı duruşu, kahramanlarını onurlandıran taraftarların jesti Osimhen'in gözlerini doldurdu. Ancak gözyaşlarını silip maçın hemen başında etki yarattı. Juventus'a karşı play-off ikinci maçında uzatmalarda attığı golün ardından, bu sefer Liverpool karşısında Mario Lemina'ya asist yaparak Galatasaray'ı öne geçirdi."

"DUYGULARINA HAKİM OLAMADI"

SPORT BIBLE: "Salı gecesi Rams Park'ta maçın başlamasına dakikalar kala Galatasaray taraftarları, Osimhen ve vefat eden annesinin portresinin yer aldığı dev bir pankart açtı. Pankartta şu motto yer alıyordu: "We are family and family is everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir). 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, takım arkadaşları Mario Lemina ve Gabriel Sara ile yan yana dizilirken duygularına hakim olamadı; orta saha oyuncusu Lucas Torreira tarafından teselli edildiği ve rakip oyuncularla el sıkışmadan önce gözyaşları içinde olduğu görüldü."

"GÖZYAŞLARINA BOĞULDU'

PEOPLES GAZZETTE: "Galatasaray'ın Salı günü Liverpool ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde, taraftarların oyuncunun, kızının ve merhum annesinin resimlerini taşıyan bir pankart sergilemesi üzerine Victor Osimhen gözyaşlarına boğuldu.'

"GÖZYAŞLARINI SİLERKEN GÖRÜLDÜ'

AFRICA TOP SPORTS: "Türk devinin taraftarları, maç öncesi dev bir pankart açarak Nijerya Milli Takımı forvetine saygı gösterdi. Bu jest, taraftarların forvete duyduğu derin hayranlığı vurguluyordu; Osimhen bu sezon Galatasaray'ın hücum hattında kilit rol oynuyor. Stadyumdaki birçok taraftar için bu maç öncesi duygusal an, futbolun oyuncular ve taraftarlar arasında güçlü bağlar kurma gücünü hatırlattı. Osimhen'in tepkisi, bu jestin onun için ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyordu. Bu güçlü jest, Osimhen'in kalbini derinden etkiledi. Tribünlere bakarken görünür şekilde duygulanan Osimhen, gözyaşlarını silerken görüldü; Galatasaray taraftarlarının gösterdiği sevgi ve takdir karşısında tamamen etkilenmişti."

"GÖZYAŞLARINI TUTAMADI"

FOOT AFRICA: "Victor Osimhen, İstanbul'da Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında duygusal bir gece geçirdi. Maç başlamadan önce Türk taraftarlar, Victor Osimhen ve vefat etmiş annesine ithaf ettikleri pankart ile saygı gösterdi. Pankartta şu mesaj yer alıyordu: "We are family, and family is everything." (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir.) Nijeryalı forvet, bu jest karşısında derin duygulara kapıldı ve gözyaşlarını tutamadı."

"EN DİKKAT ÇEKİCİ AN"

DAILY TRUST: "Karşılaşmanın en dikkat çekici anı, maç başlamadan önce ev sahibi taraftarların Victor Osimhen ve vefat etmiş annesine ithaf ettiği büyük pankart (tifo) oldu. Osimhen, bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu ve taraftarlara teşekkür etmek için yanlarına gitti."

