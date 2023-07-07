Arda Güler, resmen Real Madrid'de! İşte tarihi imza töreninden kareler

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, toplam 30 milyon euro bedelle Real Madrid'e transfer oldu. Türk futbolunun en pahalı satışı olan 18 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez'in de katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

"BUGÜN HAYATIMIN EN ÖZEL GÜNÜ"

Arda Güler basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bugün benim hayatımın en özel günü. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Real Madrid'in efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak çok büyük bir gurur." dedi.

Arda Güler'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"TÜM YETENEKLERİMİ BURADA GÖSTERMEK İSTİYORUM"

Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Real Madrid dünyanın en büyük kulübü, burada olmak benim için çok önemli. Çok gururluyum. Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum.

MESUT ÖZİL İLE KONUŞTUM

Birçok önemli oyuncumuz var ama ben rekabete hazırım, severim. Oynamak için geldim. Kazanmak istiyorum, bunun için her şeyi yapmak ve kendimi Real Madrid'de göstermek istiyorum. Kiralık gitmeyeceğim. Real Madrid'de kalacağım. Mesut Özil, Real Madrid'in en büyük kulüp olduğunu bahsetti. Bana bu süreçte çok yardımcı oldu ve kulübü bana çok güzel şekilde anlattı. Real Madrid tarihinde çok önemli oyuncular var. Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil... Bunlar hep benim aklımdaydı. Bu oyuncular gibi özel olmak isterdim. Şimdi ben de bu kulübün tarihinde yer almak istiyorum.

"REAL MADRID'E OYNAMAK İÇİN GELDİM"

Ancelotti beni aradı ve Real Madrid'e gelmek gerektiğini, çok istediğini söyledi. Benim için çok büyük bir gururdu. Birkaç kere aradı beni. Hangi pozisyonda oynayacağımı, düşüncelerini bana anlattı. Aynı şeyi tekrar söyleyeceğim. Birçok kulüp beni istedi. Ben Real Madrid'i seçtim. Real Madrid'e oynamak için geldim. Başka bir takıma gitmek istemiyorum. Ben Real Madrid'de kazanmak istiyorum. Planım bu.

"FENERBAHÇE TARAFTARINI ÇOK SEVİYORUM"

Fenerbahçe'den ayrılmak duygusal açıdan benim için hiç kolay değildi, çok zordu. Dünyanın en büyük kulüpleri sizi istiyorsa ve kulübünüze para kazandıracaksanız, elinizden bir şey gelmiyor. Fenerbahçe taraftarının kırgınlığını anlayabiliyorum. Fenerbahçe taraftarını çok seviyorum. Umarım beni anlarlar. Çünkü, dünyanın en büyük kulübünde oynayacağım. Ben Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe benim kulübüm. Fenerbahçe, benim transferimden maddi bir kazanç sağladı.

"ARDA GÜLER'İ ARAMIZDA GÖRMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ"

Başkan Perez basın toplantısında Arda Güler için, "Bu önemli günde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca taraftarı olan Real Madrid kadrosunu güçlendirmek için yeni bir oyuncuya 'Merhaba' diyoruz. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Çünkü Real Madrid'de başarılı olmak isteyen genç bir oyuncuyu aramıza katıyoruz. Bugün Arda Güler'i Real Madrid'in yeni oyuncusu olarak aramızda görmekten çok mutluyuz. Hoş geldin Arda Güler. Sevgili Arda yeteneğin ve çaban seni buraya getirdi. Bu formayı seçtiğin için teşekkür ederim. Henüz 18 yaşında olmana rağmen büyük başarılara imza attın." ifadelerini kullandı.

Perez'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"ARDA, SEN TÜRKİYE'NİN GURURUSUN"

"18 yaşında olmana rağmen hayalini gerçekleştirebildin. Bu yaşın rağmen birçok başarı elde ettin. Biz hayalini gerçekleştirmene yardımcı oluyoruz. Senin yeteneklerinle beraber gücümüze güç katacağız. Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanmanın yolunu bulacağız. Burada büyüyeceksin. Sadece futbol olarak değil, kişilik olarakda büyüyeceksin. Real Madrid'de kendini dünyaya tanıtacaksın. Birlikte başaracağız. Senin Real Madrid kariyerini taçlandıracağız. Asla şunu unutma; seni daima ailen destekleyecek, onlar için de çok duygusal bir gün. Çocukları, hayalini gerçekleştirdi. Arda, sen Türkiye'nin de gururusun.

"KARİYERİNİ BİRLİKTE YUKARI ÇIKARACAĞIZ"

Dünyanın en büyük kulübünde oynamanın nasıl bir sorumluluk olduğunu göreceksin. Aynı şekilde Fenerbahçe'de de büyük sorumluluk aldın. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katıldın. 16 yaşında Fenerbahçe a takımında oynadın, Avrupa'da oynadın. Türkiye Kupası'nı kazandın, en iyi oyuncu seçildin. Fenerbahçe ile 51 maçta oynadın. Türk Milli Takımı'na seçildin. 17 yaşında inanılmaz bir başarı gösterdin. Türkiye de seninle gurur duyuyor Arda. Kariyerini birlikte yukarı çıkaracağız. Bernabeu'da seni her şekilde destekleyecek bir taraftar bulacaksın.

"REAL MADRID'E HOŞ GELDİN ARDA"

Asla unutma ki Real Madrid'e bir kere gelenlerin kalbinde hep Real Madrid kalır. Milyonlarca Madridista, seni artık ailenin bir parçası olarak görüyor. Her zaman destekleneceksin. Bu sana çok büyük bir sorumluluk getirecek. Herkesin hedefindeki kişisin. Hayatın buna göre şekillenecek. Tüm çocuklar, seni izleyecekler. Evine hoş geldin. Real Madrid'e hoş geldin Arda."

ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Real Madrid'in Arda Güler için düzenlediği imza töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç yıldızın annesi Serap Güler, oğlunun klibinin toplantı odasında izletildiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

24 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Valdebebas'ta Real Madrid'in Spor Şehri'nde başkan Florentino Perez ile sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formasıyla poz verdi.

30 MİLYON EURO BEDELLE TRANSFER OLDU

Arda Güler'in transferi için Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." ifadeleri kullanılmıştı.