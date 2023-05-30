Son Dakika: Aslan şampiyonluk için sahada! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Aslan şampiyonluk için sahada! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: Aslan şampiyonluk için sahada! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

30.05.2023 18:59

Son dakika: Galatasaray'ın Ankaragücü deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu. Ankaragücü'nün ilk 11'i: Gökhan Akkan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe. Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Galatasaray, MKE Ankaragücü ile şampiyonluk maçına çıkıyor. Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılamayı Hakem Volkan Bayarslan'ın yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Alper Ulusoy.

FENERBAHÇE KAYBEDERSE ŞAMPİYON YİNE ASLAN

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

ŞAMPİYONLUK DERBİYE DE KALABİLİR

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

OKAN BURUK'UN İKİNCİ ZAFERİ OLACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluk yaşamıştı.

İlk 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Mujakic, Arda Kızıldağ, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Taylan Antalyalı, Ghayas Zahid, Milson, Ali Sowe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Torreira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

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Son Dakika Spor Son Dakika: Aslan şampiyonluk için sahada! MKE Ankaragücü-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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