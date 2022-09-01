Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi.

BİNAYA 5 MERMİ İSABET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı belirtilirken binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümün hedef alındığı ifade edilirken kurşunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilirken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.