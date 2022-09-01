Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı - Son Dakika
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Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı

01.09.2022 18:38

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Silahlı saldırının TFF'deki yönetim kurulu toplantısı esnasında gerçekleştiği ortaya çıktı. Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açılan binaya 5 kurşun isabet ettiği ve bunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçtiği öğrenildi. Saldırıda yaralanan ya da ölen olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi. Yönetim kurulu toplantısının yapıldığı sırada gerçekleştirilen saldırının ardından ölen ya da yaralanan olmazken, kamera kayıtlarının incelendiği belirtildi.

BİNAYA 5 MERMİ İSABET ETTİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının yapıldığı anlarda Riva Tesisleri'ne silahlı saldırı düzenlendi. Rivas Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından ateş açıldığı belirtilirken binaya 5 merminin isabet ettiği öğrenildi. Toplantının yapılacağı ve başkanlık katının bulunduğu bölümün hedef alındığı ifade edilirken kurşunlardan birinin Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden belirtildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Olay yerine hemen gelen güvenlik güçleri Riva'daki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Saldırganların olay yerinden araçla uzaklaştığı belirtilirken yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Hamit Altıntop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı - Son Dakika


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