Sporda 2023 böyle geçti: Şubat

Sporda 2023 yılının şubat ayında, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının durdurulması ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirilmesi ön plana çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre şubat ayında sporda yaşanan önemli gelişmeler şöyle:

1 ŞUBAT

Endonezya'da düzenlenen ISSF Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nda milli sporcular Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Selimzade, erkekler 10 metre havalı tabanca takım müsabakalarında altın madalya elde etti.

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) efsane isimlerinden Tom Brady, 23 yıllık kariyerini sonlandırdı.

Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Lale Orta, yemin töreninin ardından göreve başladı.

2 ŞUBAT

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne İtalyan Alberto Giuliani getirildi.

4 ŞUBAT

Milli atlet Anthony Smith, ABD'de düzenlenen yarışta 200 metrede salon 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırarken, büyüklerde ise rekoru egale etti.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya'ya üstünlük kurarak Davis Kupası Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ilk gününde sırıkla atlama branşında Buse Arıkazan, Türkiye rekoru kırdı.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda şampiyon oldu.

5 ŞUBAT

2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten final maçında ev sahibi Cezayir'e penaltılarla 5-4 üstünlük kuran Senegal, şampiyon oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yendi.

Bursa'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları'nın ikinci gününde milli atlet Sinan Ören, 300 metrede Türkiye rekoru kırdı.

6 ŞUBAT

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ülkedeki tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve birçok ili etkileyen deprem nedeniyle 7-8 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçların ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle yurt içindeki tüm ulusal ve uluslararası faaliyetlerin ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini duyurdu.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile 7DAYS Avrupa Kupası'nda Frutti Extra Bursaspor'un bu haftaki maçları Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle ertelendi.

7 ŞUBAT

TFF, deprem felaketinin ardından 7-12 Şubat tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakaların ertelendiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle liglerde bu hafta oynanacak tüm karşılaşmaların ertelendiğini açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın vefat ettiği bildirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın vefat ettiğini bildirdi.

8 ŞUBAT

Belçika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe İtalyan Domenico Tedesco getirildi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, milli sporculardan Sefa Bayraktar'ın Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tenis Federasyonu, Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü sporcuları Yağız ve Yağmur ile babaları Uğur ve anneleri Gökçe Uçurum'un, Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat ettiklerini bildirdi.

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi, 18 Şubat'a kadar uzatıldı.

9 ŞUBAT

İtalyan kayakçı Elena Fanchini, kanser nedeniyle 37 yaşında vefat etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto Süper Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

10 ŞUBAT

UEFA, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gelecek haftaki maçlarda saygı duruşu yapılmasını kararlaştırdı.

11 ŞUBAT

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme kararı aldığını açıkladı.

12 ŞUBAT

TFF, 6 Şubat Pazartesi günü yaşanan felaket nedeniyle depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana olmak üzere 10 ilde merkezi bulunan ve 2022-2023 sezonunda profesyonel liglerde çekilme talebinde bulunan kulüplerin başvurularının kabul edildiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı aldığını duyurdu.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesinin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kansas City Chiefs zafere ulaştı.

İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbolu bıraktığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Hatay Bölgesi Ulusal Hakemi Nimet Akbulut'un eşi ve çocuklarıyla "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Dallas Açık'ta şampiyonluğa ulaşan Wu Yibing, ATP turunda zafere ulaşan ilk Çinli tenisçi unvanını elde etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın vefat ettiğini duyurdu.

14 ŞUBAT

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle TFF 2. Lig'de mücadele eden Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'un yanı sıra TFF 3. Lig ekipleri Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor, Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor'un ligden çekilme taleplerinin onaylandığını açıkladı.

15 ŞUBAT

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde vefat ettiğini duyurdu.

16 ŞUBAT

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonuna "Cemal Kütahya Sezonu" isminin verildiğini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre'nin Basel takımını 1-0 yendi.

18 ŞUBAT

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türk voleyboluna oyuncu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden Muhammet Görken'in vefat ettiğini duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalan Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun menajeri, oyuncunun cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında vefat etti.

20 ŞUBAT

72. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında Giannis'in takımı, LeBron'un takımını 184-175 yendi.

Sırp tenisçi Novak Djokovic, erkekler dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 377'ye çıkararak Alman raket Steffi Graf'a ait rekoru egale etti.

21 ŞUBAT

Atakaş Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan takımın sportif direktörü Taner Savut'un vefat ettiğini duyurdu.

23 ŞUBAT

Fransa'nın Paris Saint Germain takımında forma giyen Sergio Ramos, İspanya Milli Takımı'ndaki kariyerini sonlandırdı.

24 ŞUBAT

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor, deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 yenilerek elendi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya'nın Sevilla takımıyla eşleşti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaşanan deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.

25 ŞUBAT

Milli eskrimci Nisanur Erbil, Estonya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

26 ŞUBAT

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı.

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın efsane isimlerinden Ziya Şengül, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,22 metre ile kendisine ait erkekler sırıkla atlama dünya rekorunu kırdı.

27 ŞUBAT

Sırp tenisçi Novak Djokovic, dünya sıralamasının zirvesinde yer aldığı hafta sayısını 378'ye çıkararak Alman kadın raket Steffi Graf'a ait rekoru kırdı. Böylece Djokovic, teniste dünya sıralamasında zirvede en uzun kalan sporcu oldu.

28 ŞUBAT

Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.