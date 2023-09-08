TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri - Son Dakika

TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri

Son Güncelleme: 08.09.2023 17:45

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından 18. haftasına kadar olan maç programını ve 3. haftada ertelenen karşılaşmaların tarihlerini açıkladı.

TFF, Trendyol Süper Lig'de 5. haftadan 18. haftaya kadar olan maçların programını ve Avrupa maçları nedeniyle 3. hafta ertelenen karşılaşmaların tarihini açıkladı.

14 HAFTALIK PROGRAM BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Derbi tarihleri belli olurken, 3. haftada ertelenen maçların tarihleri de duyuruldu.

Derbi maçlarının programı;

5. HAFTA

17 Eylül Pazar

  • 20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

9. HAFTA

21 Ekim Cumartesi

  • 19.00 Galatasaray-Beşiktaş

11. HAFTA

4 Kasım Cumartesi

  • 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

15. HAFTA

9 Aralık Cumartesi

  • 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

18. HAFTA

24 Aralık Pazar

  • 19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının tarihleri ise şöyle;

26 Eylül Salı

  • 20.30 İstanbulspor-Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

  • 20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

28 Eylül Perşembe

  • 20.00 Fenerbahçe-Başakşehir
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri - Son Dakika
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