TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri

İstanbul\'da metro istasyonunda yangın paniği! Dumanlar bir anda her yeri kapladı

TFF, Trendyol Süper Lig'de 5. haftadan 18. haftaya kadar olan maçların programını ve Avrupa maçları nedeniyle 3. hafta ertelenen karşılaşmaların tarihini açıkladı.

14 HAFTALIK PROGRAM BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Derbi tarihleri belli olurken, 3. haftada ertelenen maçların tarihleri de duyuruldu.

Derbi maçlarının programı;

5. HAFTA

17 Eylül Pazar

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş

9. HAFTA

21 Ekim Cumartesi

19.00 Galatasaray-Beşiktaş

11. HAFTA

4 Kasım Cumartesi

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor

15. HAFTA

9 Aralık Cumartesi

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

18. HAFTA

24 Aralık Pazar

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının tarihleri ise şöyle;

26 Eylül Salı

20.30 İstanbulspor-Galatasaray

27 Eylül Çarşamba

20.00 Adana Demirspor-Beşiktaş

28 Eylül Perşembe