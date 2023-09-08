TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte ertelenen maçlar ve derbi tarihleri

TFF, Trendyol Süper Lig'de 5. haftadan 18. haftaya kadar olan maçların programını ve Avrupa maçları nedeniyle 3. hafta ertelenen karşılaşmaların tarihini açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 5-18. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Derbi tarihleri belli olurken, 3. haftada ertelenen maçların tarihleri de duyuruldu.
Derbi maçlarının programı;
17 Eylül Pazar
21 Ekim Cumartesi
4 Kasım Cumartesi
9 Aralık Cumartesi
24 Aralık Pazar
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçlarının tarihleri ise şöyle;
26 Eylül Salı
27 Eylül Çarşamba
28 Eylül Perşembe
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