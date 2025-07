Tilbe Şenyürek: Dünya Kupası\'na Gideceğiz

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Tilbe Şenyürek, FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ardından, " Dünya Kupası'na gideceğimize eminim. Oraya bizim daha hazır, stresi daha iyi yönetebilen bir Milli Takım olarak gideceğimize ben eminim" dedi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasını ikinci sırada bitirerek 8 yıl sonra çeyrek finale çıkma başarısı gösteren A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yıldızlaşan isimlerinden Tilbe Şenyürek, turnuvayı ve kendi performansını Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın grup aşamasının ilk maçında Ay-yıldızlı takımın, Fransa yenilgisinin ardından önce İsviçre'yi sonrasında ise Yunanistan'ı yenerek 8 yıl sonra turnuvada çeyrek finale çıktığı süreci anlatan Tilbe, Fransa maçını Milli Takım olarak rakibi ellerinden kaçırdıkları, son anlarında biraz heyecana yenik düştükleri bir maç olarak niteledi.

Turnuva ilk maçlarının Fransa açısından da kendileri açısından da zor olduğunu ve baz alınmaması gerektiğini belirten Tilbe, "Sonrasında da gerçek karakterimizi gösterdik ikinci ve üçüncü maçta. O yüzden elimizden kaçan bir Fransa maçı var ama hiç ona takılmadan dediğiniz gibi İsviçre ve Yunanistan maçına daha büyük bir motivasyonla çıktık. Çünkü bunlar bizim hedef maçlarımızdı zaten giderken de. İsviçre maçında biraz daha üstüne koyduk. Yunanistan maçında çok güzel bir çeyrek final biletini aldık müthiş bir enerjiyle. Sanırım ilk defa bu kadar kalabalık bir tribüne oynandı, Kadınlar Eurobasket'te bir maç. Hem Yunanistan'la olması hem Yunanistan'da olması maçın bir de sonunda bizim galip gelmemiz müthiş bir atmosferdi. Dediğiniz gibi 8 yıl sonra çeyrek final oynama başarısını gösterdiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ NASIL İLGİ GÖRÜYORSA YUNANİSTAN-TÜRKİYE MAÇI DA ÖYLE BİR İLGİ GÖRÜYOR'

Yunanistan'ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan şampiyonada, Türkiye'nin Yunanistan'ı 83-72 mağlup ederek çeyrek finale çıktığı grubun son maçında 10 bin 503 seyircisi sayısına ulaşılması ve 2000 yılından bu yana FIBA Kadınlar EuroBasket maçlarındaki en yüksek seyirci rakamına ulaşılmasını değerlendiren yıldız basketbolcu şunları söyledi:

"Bu maç 2 ülke için bence basketboldan öte bir maçtı. Hem basketbol dışında da bir tarihi var. Bir yandan komşu ülkeyiz ve bence çok fazla gelen Türk vatandaş da vardı. Yani aynı maçı biz Türkiye'de oynuyor olsaydık eminim yine full tribünlere, çok kalabalık bir tribüne oynayacaktık. Çünkü basketboldan ziyade 2 ülkenin birazcık derbi tadında geçiyor, bir araya gelişi. Çünkü daha önce oynadığımız maçlarda da nasıl Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ilgi görüyorsa Yunanistan-Türkiye maçı da öyle bir ilgi görüyor. Ama Yunanistan'da bu kadar taraftar gelmesi, yani birçok sebebi var dediğiniz gibi Olympiakos ve Panathinaikos, hem burada oynayan Panathinaikos'ta bizim Türk oyuncularımız, Başantrenör Ergin Ataman'ın olması, kadın basketbol takımında Seren Erdem'in olması daha fazla insanı çekiyor. Hem onlar Türk orda bizi temsil ediyorlar hem de Türkiye Milli Takımı buraya geliyor. Bu da başka bir sebebi o yüzden müthiş bir atmosferdi. Bence daha çok basketboldan ziyade dediğim gibi mücadelenin en çok motive olanın, en çok enerjisini sahaya yansıtan takımın kazanacağı bir maçtı. Yani nitekim biz kazandık çünkü müthiş bir enerjiyle çıktık, maça. İlk dakikadan bence son dakikaya kadar hiç geri adım atmadan aynı konsantrasyonda. Hepimizin yüz ifadesi, ısınma şekli, yani biz haftalardır aylardır hatta, bu maça hazırlanıyorduk çünkü hedef maçımızdı. İsviçre biraz daha bizden seviye olarak geride diyebilirim, buralarda çok fazla oynamamış bir ülke ama Yunanistan'a karşı zaman zaman aldığımız ve çok kırıcı kalp kırıcı mağlubiyetler var, 2017'de dördüncülük beşincilik maçı, çok farklı kaybettiğimiz bir maç var, bu da başka bir sebebi, yani Yunanistan'a karşı bir sürü sebep sayabilirsiniz. Bunların hepsini düşündük ve cebimize koyduk, Böyle motive olarak sahaya çıktık. İlk dakikadan son dakikaya müthiş bir enerji yansıttık. Bu da galibiyeti getirdi ve çeyrek final biletini aldırdı bize. Çok değerli bu kadar insanın, kadın basketboluna olan ilgisi bizi orada temsil eden Türklerin de bunda payının olması bence müthiş bir başarı. Tüm ülkemizin başarısı yani Yunanistan'da oynadık ama ülkemizin de bunda büyük bir katkısı var. Bizi temsil eden Cedi Osman'ın, Ömer Yurtseven'in Ergin Ataman'ın ve Seren Erdem'in de bunda katkısı var. O yüzden çok değerliydi hem de galibiyet aldığımız için asla unutamayacağım maçlardan biriydi. Nitekim de zaten tarihe geçti yıllar sonra böyle tribünlere oynanan kadın basketbol maçı olarak."

'BAŞKA BİR DÜNYADA GİBİYİM'

FIBA Kadınlar EuroBasket'te gruptaki Yunanistan maçında 19 sayı ve 5 ribaundla takımın yıldızı olarak MVP seçilen Tilbe Şenyürek, "2017'de 4'üncülük-5'incilik maçında çok fazla süre alamadığı maçta Yunanistan'a çok farklı kaybettiklerini hatırlatarak, "Ben onu hala hatırlıyorum takımın bir parçasıydım. Daha çok ablalarım oynuyordu ama ağır bir yenilgi almıştık. Ondan sonra sanırım sadece hazırlık maçlarında karşılaştık. Dediğim gibi hep böyle ufak ufak sebepler oyuncuyu motive ediyor. Hem negatif anlamda hem pozitif anlamda bir sebebi buydu. Grup çekildiğinde hem de üçüncü maçı ev sahibine karşı oynayacağımız söylendiğinde 'Evet dedim bu bizim çeyrek final maçımız' Çünkü İsviçre'yi kazanacağımıza çok emindim. Dediğim gibi seviye olarak daha iyi bir ülke Türkiye. Daha iyi bir Milli Takım durumundayız. Fransa'yı elimizden kaçırdık ama bizim çeyrek final hep planladığımız gibi Yunanistan maçıydı. ve şimdi yıllardır buraya gelen tecrübeli abla olarak, 2014'ten beri ben A Milli Takım forması giyiyorum. Motivasyonum; 'Takıma ne kadar katkı sağlayabilirim, takımı çeyrek finale götürmek için elimden geleni ne kadar yapabilirim?' diye kura çekildiğinden beri. Bu da bizim hedef maçımızdı. Çok uzun süredir hatta benimle dalga geçen arkadaşlarım oldu. Kura çekildiği zaman Artemis Spanou; benim pozisyonumda rakipteki oyuncu. Kendisini yıllardır tanırım, yakın arkadaşım. Dedim 'sana odaklanıyorum' Ben şimdiden kura çekildiğinden beri. Çünkü daha önceden kendinizi hazırlamamız gerekiyor. Ben aylardır kendime çeyrek final bileti bu maçtı çünkü. Kendimi bu maça hazırladım. Nitekim insanların gördüğü de zaten ısınmadan itibaren sonra ben de maçı izledim. Başka bir dünyada gibiyim, insanlarla konuşmuyorum. Boşluğa bakıyorum ama orada başka şeyler düşünüyorum. Böyle suratım kaç yıldır oynuyorum ama ilk defa sanırım o şekildeydi. İnsanlar da bunu söyledi. Ben de izleyince fark ettim. Yani uzun süredir ben bu maça motive olmuştum" o maçtaki motivasyon kaynağını aktardı" ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞINIZA MAÇ KAZANAMAZSINIZ, MVP OLAMAZSINIZ'

Tek başına maç kazanılıp, MVP olunamayacağına dikkat çeken Tilbe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun süredir ben motive oluyordum maça ve bunu başarabildiğim için çok mutluyum tabi ki arkadaşlarımın çok büyük katkısı var. Yani tek başınıza maç kazanamazsınız. MVP olamazsınız. Şut yüzdem çok yüksekti, işte üçte üç ile üçlük attım orta mesafeler vesaire ama bu pasları veren çok değerli guardlarımız, değerli takım arkadaşlarım var. O yüzden onların da emeği çok büyük. Hatta maç sonunda hepimiz MVP'yiz dedim ve MVP ödülünü birlikte aldık. Çünkü tek başınıza yapamazsınız. Bütün arkadaşlarımın çok büyük emeği var ama ben uzun süredir bu maça hazırlanıyordum, çok mutluyum ve çok gururluyum. Hiç unutamayacağım bir anı oldu. Bu maç bu şekilde en iyi performanslarımdan biriydi Milli Takım'da. İnşallah daha iyi olur ama hiç unutamayacağım güzel bir galibiyet, ülke olarak da unutamayacağımız, 8 yıl sonra aldığımız çeyrek final bileti."

'EUROBASKET GİBİ ORGANİZASYONLAR, BASKETBOLDAN ÖTE TECRÜBE İSTİYOR'

Çeyrek finalde uzatmalarda kaybedilen İtalya maçında tecrübenin ve bu tür turnuvalarda üst seviyelerde oynamış olmanın fark yarattığına değinen yıldız basketbolcu, "İtalya, Fransa bir sürü takım sayabiliriz. Bu ülkeler bizim açımızdan maalesef ki buralarda ilk dörtlerde, bu tür organizasyonlarda daha çok bulunmuş, daha çok tecrübe kazanmış ülkeler ve oyuncular. Takımda hem genç hem tecrübeli bir sürü oyuncu var ama geriye dönüp baktığımız zaman biz bu rakipteki, İtalya'daki, diğer takımlardaki oyuncular kadar, ne kadar süre almışız, ne kadar sorumluluk almışız, ne kadar forma giyme şansı bulmuşuz liglerimizde de, Milli Takım'da da ' Çok yetenekli bir takımız. Hep söylüyorum diğer takımdaki oyuncularla birebir maç yaptığımızda hepsini yenebilecek seviyede benim bütün takım arkadaşlarım. Hepimiz ama Eurobasket gibi organizasyonlar, basketboldan öte tecrübe istiyor, sakinlik istiyor. Buraları oynayabilmenin ağırlığını, o stresini kaldırabilecek mantalitede insanlar istiyor. Dediğim gibi biz bence herkesten çok yetenekli, çok daha azimli oyuncu kadrosuna sahibiz ama kendimiz söylüyoruz. 8 yıl sonra ilk defa çeyrek final oynama başarısını gösterdik. Rakibimize baktığımız zaman kaç defa çeyrek final oynadı' Arka arkaya oynuyorlar. Arka arkaya ilk dörtlere giriyorlar; Fransa, Sırbistan, İtalya, Yunanistan. Bunlar bizden daha çok yukarılara oynayan, daha fazla çeyrek final oynamış, daha fazla ilk dörde girmiş takımlar. Biz tekrardan ayağa kalktık. Tekrardan çeyrek final oynayabilme başarısını gösterdik. Bu çok büyük bir başarı değil ama 8 yıl süren bir sessizliğin arkasından bence büyük bir başarı. Bununla gurur duyulması gerekiyor. Yetinmek asla bize göre değil, bununla yetinmeyeceğiz" diye konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NA GİDECEĞİMİZE EMİNİM'

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 7'nci sırada tamamlayarak 2026 Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazanan Milli Takım'ın başarılı oyuncusu, Dünya Kupası'na gideceklerinden emin olduğunu dile getirdi. Milli basketbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz buradan alacağımız tecrübeleri cebimize alıp daha iyi hazırlanacağız, Dünya Kupası elemelerine inşallah. Şimdi 3+2 kuralıyla Türkiye Ligi'nde daha fazla süre alacak Türk arkadaşlarım. Hepimiz oynayabileceğimiz takımlardayız. Ben öyle görüyorum bütün arkadaşlarımı. Hem ligden hem bu şampiyonadan tecrübelerin hepsini cebimize alıp zaten enerjimiz müthişti. Dünya Şampiyonası elemelerine ve Dünya Kupası'na gideceğimize eminim. Oraya biz daha hazır, stresi daha iyi yönetebilen bir Milli Takım olarak gideceğimize ben eminim."

'BENİM PSİKOLOĞUM PELİN BİLGİÇ'

Milli Takım'da kendisini motive eden bazı faktörler bulunduğunu ifade eden Tilbe, "Hiç oynamayan oyuncuların bile katkısı o kadar büyük ki yani benim hiç süre almayan neredeyse psikolog diye isimlendirdiğim Pelin Bilgiç bütün kamp boyunca bana motivasyon verdi. Böyle çok sinirlenebileceğim anlarda, gerginlik çıkma potansiyeli olan maçın kırılma anlarında benchte olsun, soyunma odasında hep o beni sakinleştirdi. Dedi ki; 'Ben hep senin yanına oturacağım, toplantılarda her yerde sana vuracağım ayağımla, elini tutacağım, seni sakinleştireceğim. O yüzden takım sporu yapmayan, bu organizasyonları, bu ortamı bilmeyen insanların bunu anlayabilmesi, çok anlatmaya çalışıyoruz ama çok zor. O stresi yönetebilmek ne kadar tecrübeli olursanız olun çok zor ama yönetmeye çalışırken sadece saha içinde değil benchteki, teknik ekipteki maç 40 dakika değil sadece biz o 40 dakikaya gelene kadar binlerce dakika, yüzlerce dakika buna hazırlanıyoruz ve o yüzlerce dakikanın içinde sizi o asisti yapmaya, o şuta atmaya hazırlayan o kadar fazla etken ve insan var ki. Aklıma gelen şu an Pelin'di. Pelin bana inanılmaz yardımcı oldu ve bütün turnuva boyunca hatta kendisine de söyledim tekrar buradan onu onore etmek isterim arkadaşımı. Teşekkür ediyorum çünkü gerçekten her zaman sakin kalamıyorsunuz. Yani Pelin benim söylediğim ama başkalarının da başka motivasyonları var. Stafftan olan var, sağlık ekibinden çok değerli insanlar var sürekli sohbet ettiğimiz. Hiç süre almayan ya da süre alan hiç fark etmiyor zaten. O yüzden biz 12 kişiyiz ya da kamp döneminde 20 kişiyiz. Staffta bu kadar fazla insan var. Çünkü herkes başkasıyla aynı dili konuşuyor, herkes başka bir şeyden anlıyor. Kimi saha içinde antrenör ona kızdığı zaman motive oluyor. Kimi kızdığı zaman motive olamıyor. Daha sakin bir antrenman şeklini seviyor ya da konuşma tarzını. Burada işte hem stafftan hem oyunculardan herkes birbirine yardımcı oluyor. Sadece oynayanlar değil bu arka planda çok fazla gizli kahraman var malzemecisinden oyuncusuna kadar" şeklinde konuştu.