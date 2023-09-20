UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu başladı! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu başladı! İşte gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde 2023-24 sezonu başladı! İşte gecenin sonuçları
Son Güncelleme: 20.09.2023 08:24

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Barcelona, Antwerp'i 5-0 mağlup ederken, Lewandowski Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu. Manchester City, Kızılyıldız'ı 3-1 yendi. Paris Saint-Germain ise Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında maçlar oynandı. H Grubu mücadelesinde Barcelona, sahasında ağırladığı Antwerp'i Joao Felix (2), Jelle Bataille (kendi kalesine), Robert Lewandowski ve Gavi'nin golleriyle 5-0 mağlup etti. İspanyol ekibinin Polonyalı yıldızı Lewandowski, Avrupa kupalarında 100 gole ulaşan 3. oyuncu oldu. Portekizli Cristiano Ronaldo kariyerinde 145, Arjantinli Lionel Messi ise 132 gol atmıştı.

MANCHESTER CITY VE PSG GALİBİYETLE BAŞLADI

Son şampiyon Manchester City, ilk yarısını 1-0 geride kapadığı maçta Kızılyıldız'ı Julian Alvarez (2) ve Rodri'nin golleriyle 3-1 yendi. F Grubu'ndaki karşılaşmada ise Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Borussia Dortmund'u Kylian Mbappe (penaltı) ve Achraf Hakimi'nin golleriyle 2-0 yenerek "Devler Ligi"ne galibiyetle başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

F Grubu

  • Milan (İtalya) - Newcastle United (İngiltere): 0-0
  • Paris Saint-Germain (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-0

G Grubu

H Grubu

Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa'nın devlerinden müthiş başlangıç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Manchester, Barcelona, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu başladı! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu başladı! İşte gecenin sonuçları - Son Dakika
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