Gaz Çıkarmak: Normal ve Sağlıklı Bir Durum - Son Dakika
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Gaz Çıkarmak: Normal ve Sağlıklı Bir Durum

Gaz Çıkarmak: Normal ve Sağlıklı Bir Durum
15.07.2025 12:29
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Günde 5-15 kez gaz çıkarmak normal, gaz yapan yiyecekler sağlığa işaret edebilir.

Gaz çıkarmak son derece normal. Bir kişi günde ortalama 5 ila 15 kez arasında gaz çıkarır.

Aslında, herhangi bir gün çok fazla gazın olmasının verdiği rahatsızlık ve utanç hissini bir kenara bırakırsak, gaz çıkarmak sağlıklı olduğunuzun bir işareti bile olabilir.

Çünkü gaz yapan yiyecekler genellikle kalp dostu, lif açısından zengin, karmaşık karbonhidratlardır.

Vücudunuz bu karbonhidratları sindiremez ama bağırsaklarınızdaki bakteriler bunları parçalayabilir.

Peki hangi yiyecekler gaz yapar, hangileri gazın kötü kokmasına neden olur ve ne zaman doktora başvurmak gerekir?

1. Yağlı yiyecekler

Yağlı yiyecekler sindirimi yavaşlatır, bu da midede uzun süre kalan yiyeceklerin fermantasyona uğramasına ve kötü kokmasına neden olabilir.

Yağlı etler ayrıca sülfür içeren metiyonin adlı amino asit bakımından zengindir.

Bağırsak bakterileriniz bu sülfürü hidrojen sülfide dönüştürür (o meşhur çürük yumurta kokusu) ve sadece etin değil diğer yiyeceklerden oluşan gazın da kokusunu güçlendirir.

2. Baklagiller

Fasulye ve mercimek hem lif açısından zengindir hem de vücudumuzun iyi sindiremediği rafinoz adlı karmaşık bir şeker içerir.

Bu şekerler bağırsaklara ulaşır ve burada bakteriler tarafından enerji kaynağı olarak kullanılır; bu da hidrojen, metan ve hatta kokulu sülfür gazlarının oluşmasına neden olur.

3. Yumurta

Yaygın inanışın aksine, yumurta çoğu insanda gaz yapmaz.

Ama sülfür yüklü metiyonin içerir. Bu yüzden yumurtayı, gaz yapan fasulye ya da yağlı etlerle birlikte yemezseniz daha iyi olur.

Eğer yumurta sizi şişiriyor ve gaz yapıyorsa, yumurtaya karşı bir intoleransınız ya da alerjiniz olabilir.

4. Soğan

Soğan, enginar, sarımsak ve pırasa gibi yiyecekler fruktan adı verilen ve gaz ile şişkinliğe yol açabilen karbonhidratlar içerir.

5. Süt ve süt ürünleri

İnek ve keçi sütünden elde edilen süt ürünleri laktoz içerir.

Bu şeker, gaz birikimine neden olabilir. Dahası, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i bir dereceye kadar laktoz intoleransına sahip.

Bu nedenle süt ürünleri birçok kişide şişkinlik ve gaz yapabilir.

6. Buğday ve tam tahıllar

Yulaf ve buğday ürünlerinde gaz yapan fruktanlar ve lif bulunur.

Bu yüzden ekmek, makarna ve tam tahıllar gaz yapabilir.

Ayrıca buğday, arpa ve çavdar gibi bazı tam tahıllar glüten içerir. Glüten intoleransınız varsa bu yiyecekleri tükettikten sonra gaz ve şişkinlik yaşayabilirsiniz.

7. Brokoli, karnabahar ve lahana

Lahana, brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, kara lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler lif bakımından çok zengindir.

Ancak bu lif miktarı vücudunuz için fazla olabilir. Yine de bağırsak bakterileriniz bu lifleri enerjiye dönüştürmeyi sever; bu da gaz oluşumuna neden olur.

Ayrıca bu sebzelerin çoğu sülfür içerir, dolayısıyla oluşan gazın kokusunu tahmin edebilirsiniz.

8. Meyveler

Elma, mango ve armut gibi birçok meyve, fruktoz adlı doğal şeker bakımından zengindir.

Bazı elma ve armutlar ayrıca bol miktarda lif içerir. Bazı kişiler fruktozu sindirmekte zorlanır ve bu tatlı meyveleri tükettiklerinde şekerleri tam olarak parçalayamadıkları için gaz oluşur.

Ancak fruktoz intoleransı, laktoz intoleransı kadar yaygın değildir.

Gaz çıkarmak durdurulabilir mi?

Meyve, sebze ve baklagiller gaz yapabilir ama bu yiyecekleri tüketmek, gazı engellemekten çok daha önemli.

Lifli yiyecekleri daha önce pek yemediyseniz, bunları diyetinize birden fazla miktarda eklemek sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle lif tüketiminizi yavaş yavaş artırın.

Yeterince su içmek, kabızlık riskini azaltır ve bu da gaz oluşumunu engeller. Çünkü bağırsakta kalan dışkı fermantasyona uğrayarak daha fazla ve kötü kokulu gaz üretebilir.

Her öğünde bir şeyler içmeye çalışın ve gün boyunca su tüketimini ihmal etmeyin.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) gaz ve şişkinliği gidermek için nane çayı içilmesini de öneriyor.

Gazlı içecekler doğrudan gaz içerdiği için fazla tüketildiğinde hem geğirme hem de gaz çıkarmayı artırır.

Aynı şey sakız çiğneme veya çorba gibi şeyleri hızlıca yeme için de geçerli. Yutulan hava bir yerden çıkmak zorunda.

Endişelenmeli misiniz?

Çoğu durumda gaz endişe verici olmaz.

Gazın birçok zararsız nedeni vardır ve bunlar genellikle herhangi bir tedavi ya da müdahale gerektirmez.

Ancak bazı durumlarda aşırı gaz, daha ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir.

Bu nedenle endişeleniyorsanız bir doktora danışmanızda fayda var.

Ayrıca kötü kokulu gaz bazı ilaçların yan etkisi olarak da görülebilir.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gaz Çıkarmak: Normal ve Sağlıklı Bir Durum - Son Dakika

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