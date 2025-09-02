Evlilik yıl dönümünde kabusu yaşadı, 2 bacağını birden kaybetti

Kahramanmaraş'ta yaşayan Kadir ile İrem Karatutlu (25), 26 Temmuz 2024'te evlendi. Aynı zamanda motor tutkunu olan çift, 26 Temmuz'da evliliklerinin birinci yıl dönümünü arkadaşlarıyla birlikte kutlamak için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen motosiklet festivaline gitti.

DÖNÜŞ YOLUNDA TIR ÇARPTI

Karatutlu çifti ve arkadaşları festivalde eğlendikten sonra Kahramanmaraş'a dönerken motosikletleri arızalandı. Motosikletlerini emniyet şeridine çekip arızayı gidermeye çalışan çiftin yanlarına yardım etmek için bir çekici durdu. Kısa süre sonra da şoförünün kontrolünü yitirdiği bir tır, yol kenarındaki çekici ve araçlar ile birlikte eski Kahramanmaraş Barosu Başkanı Mehmet Karaaslan ve 1 çocuk annesi İrem Karatutlu'ya çarptı.

KAZADA 2 BACAĞINI BİRDEN KAYBETTİ

Kazada tırın altında kalan İrem Karatutlu, iki bacağını diz altından kaybetti. 3 haftada 4 farklı hastanede tedavi gören Karatutlu, tedavisi tamamlandıktan sonra evine döndü. İrem Karatutlu'nun 3 hafta süren zorlu tedavi sürecinde en büyük destekçisi ise eşi oldu.

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA BACAKLARIM TIRIN ALTINDA KALMIŞTI"

Aynı zamanda fitness eğitmeni olan İrem Karatutlu, iki bacağını birden en mutlu gününde kaybettiğini söyledi. Yaşadığı anları anlatan Karatutlu, her şeyin bir anda olduğunu ve gözünü açtığında kendisini tırın altında bulduğunu belirterek, "O gün evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümümüz için motosiklet festivaline gitmiştik. Dönüş yolundaydık. Emniyet şeridine park etmiştik motorlarımızı. Emniyet şeridine park ettikten sonra yardım için bir çekici geldi yanımıza. Kısa süre sonra bir ses duydum ve tırın geldiğini gördüm. Yaklaşık 600 metre kadar beni sürükledi. Gözümü açtığımda bacaklarım tırın altında kalmıştı. 3 hafta süren tedavimin ardından taburcu olup evime geldim. Evlilik yıl dönümüm unutamayacağım bir an oldu ve cehenneme döndü" diye konuştu. İrem Karatutlu, 8 yıldır eğitmenliği yaptığını, bundan sonra hayatına protezlerle devam edeceğini ifade etti.

"EŞİMİN 2 AYAĞININ KOPTUĞUNU GÖRÜNCE MAHVOLDUM"

Kadir Karatutlu ise evlilik yıl dönümünde meydana gelen kazada eşinin bacaklarını kaybettiği için çok üzüntülü olduğunu vurgulayarak, "O gün, eşimle evlilik yıl dönümümüzdü. Evlilik yıl dönümünü kutlamak için eşimi festivale götürdüm. Orada eğlendik, Kahramanmaraş'a dönüş yolunda bir arıza nedeniyle motorları emniyet şeridine çektik. Bir tırın üzerimizde doğru geldiğini gördüm ve ben kendimi yola atarak bağırdım. Tır ise adeta kar küreme aracı gibi önüne çıkan her şeyi alıp 500-600 metre sürükledi ve eşim kurtulamadı. Eşimin yaşadığını görünce mutlu oldum ama iki ayağının koptuğunu görünce mahvoldum. Evlilik yıl dönümümüz maalesef acıyla bitti" dedi.