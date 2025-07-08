Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan, 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği ve 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına ikinci günde devam ediliyor. İkinci gün sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Duruşmada Grand Kartal Oteli muhasebe personeli sanık Cemal Özer savunma yaptı. Özer hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"İTFAİYE BENİ 10 DAKİKA SONRA KURTARDI"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre Özer'in çelişkili ifadeleri duruşmada gerilimi artırdı. Sanık kürsüsüne gelen Özer şunları söyledi:

Mağdur Avukatı: Otelde yangın güvenlik ekipmanlarıyla ilgileniyor musunuz?

Sanık Cemal Özer: Hayır, ilgilenmiyorum.

Mağdur Avukatı: İtfaiye sizi kaç dakika sonra kurtardı?

Sanık Cemal Özer: Yaklaşık 10 dakika sonra.

"ELEKTRİKLER 04.30'DA KESİLDİ"

Mağdur Avukatı: Elektrikler ne zaman kesildi?

Sanık Cemal Özer: Geldi, gitti. En son saat 04.30 civarında tamamen kesildi.

Mağdur Avukatı: Dün Bayram Ütkü, elektriği itfaiyeden sonra kestik dedi. Bu bilgiyle çelişiyor.

Sanık Cemal Özer: Elektrikler gelip gidiyordu. Sonra tamamen kesildi.

"YANGINI GÖRDÜM AMA KİMSEYİ UYANDIRMADIM"

Mağdur Avukatı: Yan odada insanlar vardı. Kimseyi uyandırmayı düşünmediniz mi?

Sanık Cemal Özer: Koridorda duman vardı. Bir süre sonra çıktı. Kapının altına havlu koydum. Kimse 'yangın var' diye bağırmadı.

Mağdur Avukatı: 03.30'da uyandığınızı söylüyorsunuz. Bu saat net mi?

Sanık Cemal Özer: Evet, net.

Mağdur Avukatı: Bizim tespitlerimize göre yangın, sizin uyandığınız saatten kısa bir süre sonra başlamış. Yani bir saat odada beklediniz, kimseye haber vermediniz. Doğru mu?

Sanık Cemal Özer: Koridora bile çıkamadım.

"YANGINI MÜDÜRÜME HABER VERDİM"

Mağdur Avukatı: O sırada telefonunuz yanınızdaydı. Emir Bey'le grup yazışması yaptınız mı?

Sanık Cemal Özer: Hayır, yazışmadım.

Mağdur Avukatı: O gece GSM üzerinden (Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü) Kadir Özdemir ile telefon görüşmesi yapmışsınız. 40 saniyelik bir arama var.

Sanık Cemal Özer: Evet, aradım. 30 saniye konuştum. Yangını haber verdim. O da durumu sordu.

"EĞİTİMİM YOKTU AMA ACİL DURUM PLANINDA GÖREVLENDİRİLDİM"

Mağdur Avukatı: Acil durum planında görevlendirildiğinizi ne zaman öğrendiniz?

Sanık Cemal Özer: Panodaki listeden öğrendim.

Mağdur Avukatı: Eğitiminiz olmadığını söylediniz. Bu görevlendirmeye itiraz ettiniz mi?

Sanık Cemal Özer: Hayır, itiraz etmedim.

Mağdur Avukatı: Eğitiminiz var mıydı?

Sanık Cemal Özer: Hayır, yoktu.

Mağdur Avukatı: Görev dağılımı her zaman yapılır mıydı?

Sanık Cemal Özer: Evet, yıllık olarak yapılır.

"EMİR ARAS BİZE 'BAŞIMIZA İŞ AÇTINIZ' DİYE KIZDI"

Sanık Cemal Özer: İtfaiyenin denetime geldiği gün, müdürümüz 'Bugün itfaiyeden gelebilirler, refakat edin' dedi. İtfaiye geldi, birlikte 6. kata çıktık. İtfaiye eri dijital metreyle koridoru ölçtü, sonra diğer alanlarda inceleme yaptı. Hazır olan formu doldurdu, ben de raporu imzaladım. Muhasebe yardımcısına bildirdim. Sonra durumu Emir Aras'a söyledik. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Bey'i orada gördük, ona da söyledik. Emir Bey'e eksiklikleri tek tek anlattık. Raporu inceledi ve 'Tamam, ben Kadir Özdemir ile konuşurum' dedi. Ama sonra bize kızdı ve 'Başımıza iş açtınız' dedi.

RAPORDA YAZAN EKSİKLİKLER ŞÖYLE:

– Koridorlar mevzuata uygun değil

– Acil çıkış kapısı yok

– Davlumbaz uygun değil

– Acil çıkış ışıklandırması yok

"ACİL MÜDAHALE EKİBİNDE İMZA BANA AİT DEĞİL"

Mahkeme Başkanı: Bu eksiklikler tespit edildikten sonra ne yaptınız?

Sanık Cemal Özer: Raporu bilgisayarda temize geçtim, Emir Bey'e gösterdim. Gazelle Otel Müdürü Ahmet Bey'e de gösterdim. Eksikliklere baktı ve 'Tamam' dedi. Sonrasında Emir Bey ile tekrar görüştük, o da yine bize kızdı."

Mahkeme Başkanı: Ahmet Demir sizinle birlikte Emir Aras'a geldi mi?

Sanık Cemal Özer: Hayır, gelmedi.

Mahkeme Başkanı: Peki, o sırada Ahmet Demir neredeydi?

Sanık Cemal Özer: Grand Kartal Otel'deydi.

Mahkeme Başkanı: Raporu gördü mü?

Sanık Cemal Özer: Evet, gördü ve okudu.

Mahkeme Başkanı: Yangın sırasında neredeydiniz?

Sanık Cemal Özer: Oteldeydim, itfaiye beni kurtardı.

Mahkeme Başkanı: Otel personeline yangın eğitimi verildi mi?

Sanık Cemal Özer: Benim dönemimde hiç verilmedi.

Mahkeme Başkanı: Yangın uyarı sistemi kapatıldı mı?

Sanık Cemal Özer: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Yangın tüpü var mıydı?

Sanık Cemal Özer: Vardı.

Mahkeme Başkanı: Çalışıyor muydu?

Sanık Cemal Özer: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Acil müdahale ekibi listesinde adınız var. Doğru mu?

Sanık Cemal Özer: Bilmiyorum.

Mahkeme Başkanı: Dosyada acil müdahale ekibine ait imza sizin mi?

Sanık Cemal Özer: Hayır, benim değil.

"ŞİRKETİN DAMADI DURUŞMA BOYUNCA UYUYOR"

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'deki yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası Avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa, açıklamalarda bulundu. Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü aynı zamanda da otel sahibi Halit Ergül'ün damadı olan Emir Aras'ın duruşma boyunca uyuduğunu ifade eden Avukat Hasarpa, "Alp Mercan'ın ablasıyım. Yangında kardeşim ve en yakın arkadaşı Yiğit Gencebay, kurtuldukları halde sırf insanları kurtarmak için tekrar içeri girdiler ve biz onlardan kalanlara ancak 10'uncu katta ulaştık. Davaya avukatı olarak katılıyorum ben, her ikisinin de. Bundan büyük bir onur duyuyorum. Bir avukat olarak aslında oldukça gergin bir ortam içerisi. Oldukça duygusal bir ortam. Herkes oldukça usulüne uygun davranmaya çalışıyor. Aile birliği için oldukça zor. Çünkü karşımızda uyuyan bir Emir Aras var. Otel yöneticisi var. Şirketin aynı zamanda damadı var. Duruşma boyunca uyuyor. Gerçekten insanların sinirlerini hoplatan bir durum oluyor" dedi.

Yangında hayatını kaybeden Alp Mercan'ın ablası avukat Nihan Ece Mercan Hasarpa

"OTEL SAHİPLERİNİN DİNLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

Avukat Hasarpa, otel sahiplerinin dinlenmesini beklendiğini söyleyerek, "Duruşmada bolca eksiklikler de var ama biz şu anda aslında olaya odaklandık ve bir şekilde çözüm almaya çalışıyoruz. Adalet sürecinin vaktinde ve makul süre içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bağımsız bir şekilde işlemesini istiyoruz ama bununla birlikte bu gece de 1'e kadar süreceğini düşünüyorum. Bugün asıl birazcık zor olacak. Çünkü ailenin dinlenmesini bugün için bekliyoruz. Otel sahipleri ve yönetiminin dinlenmesi bugün gerçekleşecek beklentimiz bu yönde" diye konuştu.

Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras

"RUHSATLA İLGİLİ BENİM SORUMLULUĞUM YOK"

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılanan ve hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen sanık Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, sanık kürsüsüne gelerek savunma yaptı. 2010-2016 yılları arasında İl Özel İdaresi Ruhsat Denetleme Müdürü olarak çalıştığı için tutuklu olduğunu ifade eden Mehmet Özel, şunları söyledi:

"Ruhsat ve Denetleme Müdürü olarak 2010-2016 yılları arasında çalıştım. 2016 yılında görevden ayrıldım. Otelin ruhsat veriliş tarihi 2007 yılıdır. O tarihte ben görevde değildim. Benim sorumluluğum yok ruhsatla ilgili. Grand Kartal Otel turizm alanıdır, 2002 yılında işletme ruhsatını aldı. 2007 yılında Özel İdare'den ruhsatını almıştır. İl Özel İdaresi'nin denetim yetkisi yoktur. Yangınla ilgili denetim yapılacağına ilişkin hüküm yoktur. İtfaiyeden rapor alınmışsa iş yeri ruhsatı düzenlenir. Bir kereye mahsus alınır. Yangın konusunda itfaiye denetimi yapar. İl Özel İdaresi'nin yetkisi yoktur ve yangın için uzman personeli yoktur. Tüm oteller de turizm işletme belgesi alıyor ve Turizm Bakanlığı tarafından denetleniyor. Yönetmelikle ilgili belgeleri denetliyoruz, biz oteli denetlemiyoruz. Otelleri ilgili bakanlıklar denetliyor. Ben eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü olduğum için buradayım. Grand Kartal Otel yangını ile ilgili hiçbir suçum yoktur. Burayı Turizm Bakanlığı denetler. Turizm alanı dışındaki tesislere denetim yapılırken buraya da yetki aşımı olarak bakılmıştır. Oteldeki müstecirler var onları denetlemek için çıkılmıştır. Yetkinliklerine göre yapılan denetimlerdir bunlar. Yangın raporu bir kereye mahsus olarak verilir. Yangın raporu dosyada mevcuttu. Yangın raporunda 'tekrar alınmaz' der."

Seben İlçe Özel İdare Müdürü tutuklu sanık Mehmet Özel

1998'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK GÜN 9 SANIK SAVUNMA YAPTI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden alt yapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması dün başladı. Duruşmanın ilk gününde; Gazelle Otel Resort Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir, uygunluk değerlendirme şirketi olan FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi'nin çalışanı tutuksuz sanık Aleyna B., aynı şirketin yetkilisi tutuksuz sanık Ali A., teknik personeller tutuksuz sanık Bayram Ü., tutuklu Tahsin Pekcan, tutuklu Hüseyin Özer ile Bolu İl Özer İdaresi Genel Sekreteri tutuklu Sırrı Köstereli, Genel Sekreter Yardımcısı tutuklu Bünyamin Bal ve İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü tutuklu Yeliz Erdoğan, savunma yaptı.

İKİNCİ GÜNDE DE YOĞUN İLGİ

İlk günü saat 00.08'de sona eren duruşmanın görülmesine bu sabah 09.15'te yeniden başladı. Hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri ve oteldeki yangından sağ kurtulanlar ile çok sayıda vatandaş, duruşmanın görüldüğü salona ikinci günde de akın etti. Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.