Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yeni dönemin ilk toplantısını yaptı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in teleferik kazası kurtarma çalışmalarını takip etmek üzere olay yerinde olması nedeniyle meclisi, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti İbradı Meclis üyesi Kemal Çiftçioğlu açtı. Toplantıda, Başkanlık Divanı, encümen, birlik ve komisyon üyeleri belirlendi. Kurtarma operasyonunun sona ermesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelen Başkan Böcek de mecliste 5 yıl boyunca Antalya adına önemli çalışmalara imza atacaklarını belirterek, meclis üyelerine başarılar diledi.
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yeni üyeleri ile yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. 16 gündem maddesini görüşmek üzere toplanan meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Meclis toplantısında, Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti ve İyi Parti grup sözcüleri birlik beraberlik mesajı vererek, meclise 5 yıllık görev süresi boyunca başarılar diledi.
MECLİS BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ
Mecliste ilk olarak Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görev yapacak olan Divan Katibi, Meclis Başkan Vekilleri, encümen üyeleri ve komisyon üyeleri seçimi yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Divan Katipliğine Cumhuriyet Halk Partisi'nden Taylan Şanlı ve Müge Gezginci Ünsal seçilirken, Meclis Başkan Vekilleri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayram Ali Çeltik ve Utku Hasan Eminoğlu oldu. Seçimin ardından en yaşlı üye sıfatıyla meclisi açan Kemal Çiftçioğlu yerini Bayram Ali Çeltik'e devretti.
BAŞKAN BÖCEK, KAZA İLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Teleferik kazasıyla ilgili son kazazedenin de kurtarılmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, meclise gelerek toplantıya başkanlık etti. Meclis üyelerini selamlayan Başkan Böcek, kurtarma çalışmalarıyla ilgili meclise şu bilgileri verdi:
"Dün 17.28'de bir kaza yaşadık. Öncelikle bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı 10 vatandaşımıza Büyükşehir Belediye Meclisimiz adına acil şifalar diliyorum. Saat 17.28 itibariyle İtfaiye Daire Başkanımız aradı hemen olay yerine ulaştık, kriz masası oluşturduk. İlk açıklamayı yaptık. Hiç uyumadık. Kriz masasında Sayın Valimiz, AFAD başkanımız olmak üzere milletvekillerimiz vardı. CHP Genel Başkan Yardımcımız vardı, tüm kurum kuruluşlar vardı. İçişleri Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu'na teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle 174 vatandaşımızı kurtardık. Antalya Büyükşehir İtfaiyemiz başta İstanbul, Ankara Denizli, Muğla, Balıkesir Belediyemizin ekipleri geldi. Muğla Belediye Başkanımız kendisi gelip, çalışmalara katıldı."
MECLİSE BAŞARILAR DİLEDİ
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin seçimlerin ardından gerçekleştirdiği ilk toplantının hayırlı olmasını dileyen Başkan Böcek şöyle konuştu:
"Antalya'mızda seçimler yapıldı. Muhtarlarımız seçildi, 19 ilçe belediye başkanımız seçildi Antalyalılara bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum Antalya'da demokrasi kazandı. Bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önce bize oy verenlere teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen bütün vatandaşlarımızın emrinde olacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Bu meclisi sizlerle beraber hep birlikte yöneteceğiz. Herkesi kendi belediye başkanımız, kendi partili belediye başkanımız gibi göreceğim. Sizlerle beraber Antalya'da beş yılı azimle, gururla birlikte devam ettireceğiz. Hiçbir kimseyi ötekileştirmeden, siyaset yapmadan beraberce çalışacağız. Seçimlerimizin tekrar sizlere, Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Başarılar diliyorum."
İHTİSAS KOMİSYONLARI BELİRLENDİ
Yapılan gizli oylamayla 1 yıl süreyle görev yapacak encümen üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adnan Kabaağaç, Büşra Özdemir, Mustafa Bilici, Nazmi Gündüz, Zafer Tan'dan oluştu. Mecliste ayrıca 1 yıl süreyle görev yapacak olan ve 5 kişiden oluşmasına karar verilen komisyon üyeleri de seçildi. Buna göre komisyonlarda görev alacak isimler şu şekilde belirlendi:
Plan ve Bütçe Komisyonu:
Ahmet Aydın (CHP), Osman Sert (CHP), Erkan Çelik (CHP), Mehmet Balık (CHP), Kemal Sancaktar (AKP)
İmar ve Bayındırlık Komisyonu:
Mithat Aras (CHP), Sıdıka Gökyar Kızılca (CHP), Hasan Can Kamburoğlu (CHP), Burak Çeker (CHP), Hasan Cumhur Göncü (AKP)
Çevre ve Sağlık Komisyonu:
Celal Koç (CHP), Refik Emre Altekin (CHP), Gülsüm Özer (CHP), Müge Gezginci Ünsal (CHP), Murat Menzilcioğlu (AKP)
Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor Komisyonu:
Nilüfer Deveci (CHP), Metin Yaraşçı (CHP), Önder Kurnaz (CHP), Hasan Akkoyun (CHP), Tuğba Er (AKP)
Ulaşım Komisyonu:
Rıza Maden (CHP), Süleyman Tursun (CHP), Erdal Yayıcı (CHP), İsmail Şentürk (CHP), Levent Konur (AKP)
BİRLİKLERDE GÖREV ALACAK ÜYELER SEÇİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi ayrıca Akdeniz Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Sağlıklı Kentler Birliği, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, ANTAB ve Akdeniz Belediyeler Birliği'nde görev alacak üyeleri de belirledi. Tarihi Kentler Birliği üyeleri Mehmet Tufan (CHP), Sadık Dizdaroğlu (CHP), Güler Ercan (CHP) olurken, Sağlıklı Kentler Birliği üyeleri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nihat Karayel, Koray Küçüksarı ve Nilüfer Deveci olarak belirlendi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyeliğine ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hasan Aydın, İsmail Şentürk, Ergüven Yılmaz ve Erkan Demirci seçildi.
ANTAB'A 11 ASİL ÜYE SEÇİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in doğal üyesi olduğu ANTAB için 11 asil üye ve 5 yedek üye gizli oy ile belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Aşkın Yenier, Mithat Aras, Müge Gezginci Ünsal, Hasan Can Kamburoğlu, Nazmi Gündüz, Semih Top, Mehmet Ali Çobanoğlu, Rıza Maden, Refik Emre Altekin, Koray Küçüksarı ve Hasan Aydın ANTAB'a asil üye olarak seçildi.
AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÜYELERİ BELİRLENDİ
Akdeniz Belediyeler Birliği'nde görev alacak 12 üye; Cumhuriyet Halk Partisi'nden Büşra Özdemir, Şükrü Koçak, Yücel Yücesan, Mahmut Köse, Ulaş Özgen, Mehmet Kula, Sadık Dizdaroğlu, Rüştü Peker, Erdoğan Erdoğan, Mustafa Bilici, Recep Karatop, Yusuf Kumbul'dan oluştu. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2023 yılı Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Denetim Komisyonu Raporu da oybirliğiyle kabul edildi.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Yeni Döneme Başladı - Son Dakika
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