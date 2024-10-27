Bulgaristan Yeniden Seçime Gidiyor... Bulgaristan Türkleri, Türkiye'de Sandık Başına Gitti - Son Dakika
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Bulgaristan Yeniden Seçime Gidiyor... Bulgaristan Türkleri, Türkiye'de Sandık Başına Gitti

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Bulgaristan’da hükümet kurulamaması nedeniyle oy verme hakkına sahip yurttaşlar bugün sandık başına gitti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Artık insanlar şunu diyor, ‘8’inci seçim ne zaman?’ Dolayısıyla buradan aslında Bulgaristan'ın tüm siyasi partilerine geçen seçimlerde de verdiğimiz bir mesaj var. Bulgaristan'ın tüm etnik kimlikleriyle, Bulgarıyla, Türküyle, Pomakıyla, azınlığıyla, Müslümanıyla, Hristiyanlığıyla bu Bulgaristan'ı temsil edecek meclisi oluşturup sonrasında da yani milletin oluşturduğu bir meclisi bir araya getirecek iradeyi göstersinler” dedi.

27.10.2024 13:40  Güncelleme: 13:49
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Haber: Zehra Değirmenci - Sibel Kahraman

(BURSA) - Bulgaristan'da hükümet kurulamaması nedeniyle oy verme hakkına sahip yurttaşlar bugün sandık başına gitti. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Artık insanlar şunu diyor, '8'inci seçim ne zaman?' Dolayısıyla buradan aslında Bulgaristan'ın tüm siyasi partilerine geçen seçimlerde de verdiğimiz bir mesaj var. Bulgaristan'ın tüm etnik kimlikleriyle, Bulgarıyla, Türküyle, Pomakıyla, azınlığıyla, Müslümanıyla, Hristiyanlığıyla bu Bulgaristan'ı temsil edecek meclisi oluşturup sonrasında da yani milletin oluşturduğu bir meclisi bir araya getirecek iradeyi göstersinler" dedi.

2021 – 2024 arası 6 kez erken seçime giden Bulgaristan'da kurulan koalisyon hükümetinin istifa etmesi ile bir kez daha erken genel seçim kararı alınmıştı. Karar sonrası Bulgaristan bugün 7'nci kez erken seçime gitti.

Bulgaristan Türkü yurttaşların yoğun olarak yaşadığı Bursa'da da bugün sandıklar kurulurken, yurttaşlar erken saatlerde sandık başına gelmeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Oyunu Ali Durmaz Ortaokulu'nda kullanan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, seçimlere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bulgaristan'da 3'üncü yılda 7'nci seçim. Bir türlü Bulgaristan'da siyasi bir iktidar oluşumu oluşturacak şartlar ve sayılar oluşmuyor. Artık insanlarımızın bu doğrultuda düşünmesiyle ilgili seçim öncesi birçok telkinde bulunduk. Ama bu seçim Bulgaristan Türkleri için çok daha önemli bir seçim. Bugün Bulgaristan Türkleri siyasi bir tercih yapacak. Bu tercih de 35 yıldır Türk merkezi yönetimi ve başkanı Türk olan ve Türklerin iradesinde olan siyasi birlikteliğe ya evet diyecek ya da bir yol ayrımı oluşacak. Bu anlamda önemli. Bu konuda ben de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız da Cumhuriyet Halk Parti'nin 22 ilde açılan sandıklar ve seçime özellikle katılma, Bulgaristan demokrasisine katılma konusunda tüm yönlendirmeleri yaptık. Ama şöyle bir gerçek var, insanlar da gerçekten bıktı, yoruldu gelip sandıkta oy kullanmaktan. Çünkü Bursa'da belli bölgelerde sandık açılıyor. Yaklaşık 42 sandık var. Ancak insanların farklı yerlerden gelip oy kullanmaları gerekiyor. Keza İstanbul ve İzmir öyle. Bu en yoğun şehirler.

"Arzumuz güçlü ve demokratik bir Bulgaristan"

Türkiye'de 300 bin Bulgaristan vatandaşlığını sahip Türk vatandaşı çifte vatandaş var. Ancak onların katılımı gün geçtikçe azalıyor. Yani burada hedef 100 bine yaklaşmak ama gerçekten de bir yorgunluk var. Sonuçta bir şey olmuyor. Artık insanlar şunu diyor, '8'inci seçim ne zaman?' Dolayısıyla buradan aslında Bulgaristan'ın tüm siyasi partilerine geçen seçimlerde de verdiğimiz bir mesaj var. Bulgaristan'ın tüm etnik kimlikleriyle, Bulgarıyla, Türküyle, Pomakıyla, azınlığıyla, Müslümanıyla, Hristiyanlığıyla bu Bulgaristan'ı temsil edecek meclisi oluşturup sonrasında da yani milletin oluşturduğu bir meclisi bir araya getirecek iradeyi göstersinler. Çünkü üç yıldır da Bulgaristan'ı atanan geçici hükümetler yönetiyor. Cumhurbaşkanı'nın belirlediği farklı dengelerin belirlediği. Dolayısıyla bu da Bulgaristan'ın demokratik anlamda ileriye taşımıyor. Bugün bunları da görüyoruz.

Dolayısıyla hepimizin arzusu komşumuz, akrabamız, kan bağımız ve doğal bağımız olan, çünkü bugün bu Bursa'da Bulgaristan kökenli belki 1 milyon insan var, 400 bin doğumlu insan var. Bakıldığında ortak geçmişimizin olduğu, ortak insan bağımızın olduğu ve ortak geleceği de birlikte inşa edeceğimiz hem en yakın komşumuz ve bu kadar da Bulgaristan vatandaşının olduğu bir ülke Türkiye. Dolayısıyla bütün arzumuz güçlü bir Bulgaristan, demokratik bir Bulgaristan ve doğru temsiliyet tabii ki. Bu manada herkes geliyor, görüyorsunuz insanlar buraya katılıyorlar.  Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, kamumuz seçimin sağlıklı olması için tüm şartları da buradaki konsolosluğumuz veya Bulgaristan Merkez Seçim Kurulu'nun yönlendirdiği görevlilerle birlikte her şeye her konuda yardımcı oluyoruz. Her seçim olduğu gibi bu seçim de öyle olacak. İnşallah inanıyorum ki ben sandıktan, Bulgaristan Türklerinin birlik ve beraberliği ama aynı zamanda da Bulgaristan'da kalıcı bir hükümeti inşa edecek bir matematik çıksın, en büyük arzumuz. Sonuçta Bulgaristan Türkleri'nin sayısı belli. Bu seçimlerde karşı karşıya gelen tüm arkadaşlara da tüm Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarına da diyorum ki yarın yine bir arada olacağız. Dolayısıyla siyasetin böyle bir tarafı var. O yüzden birbirimize karşı sandıkta da söylemde de eylemde de unutmayalım dün beraberdik. Bugün farklı düşünüyor olabiliriz. Ama yarın yine beraber olacağız diyorum."

"Artık bıkkınlık var"

Seçimler hakkında değerlendirmede bulunan Bulgaristan Türkü bir seçmen ise şöyle konuştu:

"Başarılar olsun diyorum. İyi olan kazansın. Ahmet Doğan kazansın. Bursa'da seçimlerimiz çok güzel geçiyor. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Akşam 8'e göreceğiz kim kazanacak. Artık bir bıkkınlık var. İnsanları sandığa zor getiriyoruz. Ama yine de vatandaşımız duyarlı, gelmeye çalışıyorlar. Öğlen gibi yoğunluk oluyor. Herkes şikayet etse de yine gelip oyunu kullanıyor. Yine mi seçim deseler de oyunu kullanıyorlar."

Bulgaristan Yeniden Seçime Gidiyor... Bulgaristan Türkleri, Türkiye\'de Sandık Başına Gitti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bulgaristan Yeniden Seçime Gidiyor... Bulgaristan Türkleri, Türkiye'de Sandık Başına Gitti - Son Dakika

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