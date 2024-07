CHP\'li Murat Çan, Samsun\'un Salıpazarı İlçesinde 2B Sorunu Yaşayan Fındık Üreticisini Dinledi

Yerel

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN)- CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ve Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Çiftçiler, 2B arazisi sorunu nedeniyle fındık üretimini ve bahçelerindeki fındıkların bakımlarını yapamadıklarını ifade etti. Çan, "Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın isteği üzerine ve olması gerektiği şekliyle Meclis'te konuyu araştırma önergeleri ve kanun teklifleriyle gündeme getireceğiz" dedi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ile Salıpazarı ilçesi Konakören Mahallesi'nde 2B sorunu nedeniyle sorun yaşayan fındık üreticileriyle bir araya geldi.

Eski Konakören Muhtarı Salim Acar, Konakören, Cevizli, köylülerin 2B arazi ve tapu sorunlarının çözülmesini istediğini belirterek, "2018 yılı sonuna doğru orman sınırlamalarını yaptık biz. Samsun mühendislerle beraberinde ve bundan sonra tapu gelecek dediler. Tapu hala gelmedi. 2B arazileri diye bir şey var, bu hala sonuçlanamadı. Onun için ben sayın vekilimden, sayın büyüklerimden özellikle arz ediyorum" dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ şöyle dedi:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanıyım. Konakören köyüne ilk defa geliyorum. Aslında buraların çok yabancısı sayılmam. Ben de Alibeyli'den ova çocuğuyum. Ancak Salıpazarı'nın aslında yıllardan beri gerek sel sorunlarıyla ilgili olsun, daha önceden yayınlanmıştır. 2019 yılından beri Zafer Başkanımla ilçenin sorunlarını yakından takip eden birisiyim. Aynı zamanda Samsun Çevre Platformu Sözcüğü de yaptım. Gerek ilçe başkanım, ilçe örgütümüz ve biz sizlere yardımcı olmamız gereken her ne konu olursa olsun 7/24 emrinize amadeyiz. Bunu bilmenizi istiyorum, sayın vekilimizle zaten sürekli istişare halindeyiz. Vekilimiz CHP'nin değil, sizlerin vekili, milletin vekili, Samsun'un vekili. O bilinçle hareket ettiğini hepimiz görüyoruz, biliyoruz. 7/24 sahada. O nedenle bize ileteceğiniz her şeyi, her çözebileceğiniz bir şey varsa biz çözmeye gayret ediyoruz. O nedenle her zaman iletişime açık olduğumuzu bilmenizi istiyorum.

"İl başkanları olarak ortak bir metin üzerinde çalışıyoruz"

Şimdi sayacağım iller Giresun, Ordu, Samsun, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Trabzon, Kocaeli, Bartın, Kastamonu, Artvin, Tokat, Bolu, Sinop, Rize, Gümüşhane il başkanları olarak ortak bir metin üzerinde çalışıyoruz. Sayın vekilimin söylediği gibi 2012 yılında 150 lira olan dekar başına destekleme fiyatı bugün 170 liraya gelmiş. Yani 2012'den bu yana siz zaten şeyleri söylediniz. Sayın Genel Başkanımızın belirttiği gibi de fındık birim fiyatında 160 civarında bir şekilde açıklanması gerektiği konusunda bir çalışma var. Bu saydığım il başkanları olarak ortak bir örgütlenmeyle hem basın açıklamalarıyla hem de sahadaki çalışmalarla fındık üreticisinin hak ettiği değeri almasının mücadelesini sayın vekillerimiz mecliste biz de sahada sizlerle birlikte veriyor olacağız."

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, "Çiftçilerimizin fındık üretici çiftçilerimizin sorunları çok fazla 2B arazileri bunların en başında geliyor. Tüm Salıpazarı'nda bu sıkıntılar yaşanıyor. Bugün burada Konakören köyünde toplanıyoruz. Sayın vekilimiz de geldi sağ olsun. Yine kendisiyle birçok çiftçilerimizin sorunları hakkında sürekli görüşüyoruz, haricinde doğrudan gelir desteği, yine devlet destekli yatırımlardan yüksek rampa arazili çiftçi fındık arsası olan çiftçilerimiz hiçbir şeyden faydalanmıyor. Bunları da dile getireceğiz inşallah, çiftçilerimize faydalı olmaya çalışacağız" dedi.

"Atadan, dededen kullanılan bu arazileri şu anda ormana tahsis edildiği için kullanamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sizlerin sorunları için konuşmaya geldik"

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan şunları söyledi:

"Bugün burada hakikaten Samsun'da sorun konusunda problemleri zirveye çıkmış bir ilçenin, bir mahallenin sorunlarıyla ilgili görüşmeye geldik. Fındıkla başlayayım, fındığı dalda kahverengi kokarcaya emanet edenler, harmanda yabancı tüccarlara, yabancılara emanet edenler Konakören'in, Salıpazarı'nın sorununu anlayamayanlar. Bundan bir hafta kadar önce Salıpazarı'nın belli başlı sorunları için Muhtarlar Derneği Başkanımızla görüştük, sizlerle görüştük. Özellikle TEDAŞ'ın, YEDAŞ'ın bir şubesinin olmaması, her baharda, her yazda Salıpazarı'nda taşan selin Çarşamba'ya ve Terme'ye verdiği zararları konuştuk. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bugün her şeyden önemli yaklaşık 45 yıldır kendi tapulu arazilerinin bir kısmı, kendine tapulu arazilerini, bir kısmı ise devletin arazileri olarak, atadan, dededen kullanılan bu arazileri şu anda ormana tahsis edildiği için, orman vasfı kapsamına alındığı için kullanamayan, kullanamama tehlikesiyle karşı karşıya bulunan sizlerin sorunları için konuşmaya geldik.

"Sorunları çözeceğiz"

Ben burada birkaç cümle etmek istiyorum. Kafasına göre, keyfine göre, ranta göre, parasına göre orman vasıflı arazileri villalar için imara açanlar, insanlara tahsis edenler burada kıt kanaat imkanlarla ekonomiye katkı sunmak için endüstriyel tarım ürünü olan fındığı, Türk ekonomisine kazandırmak için canla başla uğraşan sizler, bugün kendi kullandığınız arazilerin ürünlerini toplamakta sıkıntı yaşamakla yüz yüzesiniz. Bu sorun çözülecektir, çözülmelidir. Yine söylüyorum, İstanbul'da 180 bin metrekarelik araziyi, orman arazisini keyfe göre, ranta göre, kişiye göre insanlara tahsis edenler bugün burada sizleri bundan mağdur etmeye, mahrum etmeye kalkıyorlar, bunları çözeceğiz.

Buraya 2B arazileri ve tapulu arazilerinde tarımsal üretim yapamayan vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemeye geldik. Ama hem gördüğümüz tablo hala kırk yıl önce kırk beş yıl önce eleştirilen dönemin iktidarları zamanında yapılan elektrik tesisatı üzerinden vatandaş hizmet görmeye çalışmakta. Bir iyileştirme yok. Kurumsal bir karşılığı yok. Bizim müdahalemiz de ya da bizim şikayetimiz de inşallah yapılacak. Yolun hali gelirken içler acısıydı. 2024'ün Türkiye'sinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yılında tankerle Samsun Büyükşehir Belediyesi su taşıyor bu bölgeye. Maalesef sular akıyor, bizim belediyelerimiz bakıyor. Bu sorunları burada daha net bir şekilde gördük. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın isteği üzerine ve olması gerektiği şekliyle mecliste konuyu araştırma önergeleri ve kanun teklifleriyle gündeme getireceğiz.

"Buralar bize atalarımızdan kaldı"

Konakören Mahallesi sakinlerinden Ali Keskin şu şekilde konuştu:

"Samsun Salıpazarı Konakören köyünden Yaşar oğlu Ali Keskin 1950'ye, birinci ayın biri. 37 kayıtlarımız olduğu halde 1937 kayıtlarımız olduğu halde Osmanlı tapumuz olduğu halde bizleri fındık bahçemizden mahrum etti bu devlet bu hükümet. Ormancı başımıza Cumhurbaşkanı kesildi. Konakören'de bu tarlaya giremesin dedi. 1937 kayıtları varken Osmanlı'nın evi hala içerisinde mevcut iken bizi mahrum etmeye çalışıyor. Fındıklığa giremezsin, jandarmaya hemen telefon ediyorlar. 'Jandarma geliyor fındıklıktan çık' diyor. Birinci sene aynı yerden mahkeme gördüm. İkinci sene aynı yerden mahkeme gördüm. Orman işletmesi avukat tutmuş. '17- 18 milyonu ödeyeceksin' diyorlar bana, mahkeme masrafı buraya 6 milyon ödeyeceksin diyorlar bana, buramızın bir kısmı tapulu, bir kısmı tapusuz. Kardeşim 500 yıllık yer bu, Osmanlı tarihinden dedeme intikal etmiş, dedemden de babama intikal etmiş. ve babamdan da bize intikal etmiş bu arazilerimiz bizim, bizim önceleri buraya makbuz kesiliyordu. Bu makbuzlar da mevcut olduğu halde bizi tanımıyor adamlar. Eski Osmanlı tapusunu tanımıyor vatandaş."

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ise "Az önceki amcamın anlattığı gibi Sayın vekilim biz Konakören muhtarımızla beraber Samsun'a Orman İşletme Şefliği ve Orman Bakanlığı'nı aradığımız zamanı Konakören'in 2B arazisinin oluşabilmesi için Meclis'ten yeni bir yasa verilmesi lazım, yeni bir yasa çıkması lazımmış. 2B çalışması olduğu için bu 2B çalışma olan yerlerde tekrardan bir yasa değişmesi lazım. Değiştikten sonra, Meclis'te görüşülen kararından sonra buna Konakören'le ilgili sayın muhtarımıza bu şekilde aydınlattılar. Sizin burada amcamın dediği gibi bu konuda yasa konusunda içeri mecliste bir teklif verip bunun üzerinizde durursanız çok iyi olur."