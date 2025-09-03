Çin'den gövde gösterisi! Zafer Günü'nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı - Son Dakika
Çin'den gövde gösterisi! Zafer Günü'nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı

Çin\'den gövde gösterisi! Zafer Günü\'nü görkemli askeri geçit töreniyle kutladı
03.09.2025 10:39
Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya karşısında kazandığı zaferinin 80'inci yılı dolayısıyla Pekin'de görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi. 20'den fazla dünya liderin katıldığı törene Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Çin'in her yıl düzenlediği ve siyasi bir mesaj niteliği taşıyan Zafer Geçidi'nde bu yıl da büyük bir teknolojik ve askeri gövde gösterisine sahne oldu.

Çin, İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı kazanılan zaferi görkemli bir törenle kutladı. Çin'in başkenti Pekin'de 3 Eylül Zafer Günü dolayısıyla askeri geçit töreni gerçekleştirildi. Savaşın sona ermesinin 80'inci yıldönümüne ithafen 80 pare top atışı ile başlayan törende, Japon kuvvetlerine karşı direnişin ilk yıllarında bestelenen "Gönüllülerin Marşı" okundu.

Çin'in her yıl düzenlediği ve siyasi bir mesaj niteliği taşıyan Zafer Geçidi, bu yıl da büyük bir teknolojik gövde gösterisine sahne oldu. 10 binden fazla askeri personelin katıldığı törende, özellikle elektronik ve hipersonik harp teknolojileri ön plana çıktı.

KITALARARASI NÜKLEER FÜZE SERGİLENDİ

İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Çin-Japon Savaşı'nın sona ermesini simgeleyen geçit töreninde, DF-5C stratejik kıtalararası nükleer füzesi ile göz dağı verilirken, yüzlerce yerli üretim uçak, tank, füze ve diğer kara silahları dahil olmak üzere en son teknolojiye sahip askeri teçhizat da sergilendi.

TÜRKİYE'Yİ HAKAN FİDAN TEMSİL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan, Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri ile temaslarda bulundu. 20'den fazla ülkenin katıldığı Çin'in 'Zafer Geçidi Töreni'ne ise Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Fidan'a törende eşlik etti.

TÖRENE 20'Yİ AŞKIN LİDER KATILDI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ev sahipliğinde gerçekleşen törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Myanmar askeri yönetiminin lideri Min Aung Hlaing, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da aralarında bulunduğu 20'yi aşkın lider katıldı.

"ÇİN DURDURULAMAZ, KORKUTULAMAZ"

Törende bir konuşma yapan Şi, Çin'in zaferinin 80'inci yıldönümünü anmak için bir araya geldiklerini belirterek, Çin halkını tarihi ve Japonya'ya karşı verilen savaşa katılanları hatırlamaya çağırdı. Çin'in Japonya'ya karşı verdiği savaşa "önemli katkılarda bulunan ülkelere içtenlikle teşekkür ettiğini" belirten Şi, "Tarih bize insanlığın birlikte yükselip birlikte düştüğünü hatırlatıyor. Çin durdurulamaz ve Çin halkı zorbalar tarafından korkutulamaz. Her zaman ilerlemeye devam eder" ifadelerini kullandı.

SON TEKNOLOJİ SİLAHLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Mevcut dönemi Çin için "yeni bir yolculuk" ve "yeni bir dönem" olarak tanımlayan Şi, "Çin'e özgü sosyalizm yolunda kararlılıkla ilerlemeliyiz" dedi. Şi, tüm etnik gruplardan Çin halkını Çin Komünist Partisi liderliğinde birleşmeye çağırdı. Şi'nin konuşmasının ardından, aralarında insansız hava araçları ve hipersonik füzelerin de bulunduğu Çin'in son teknoloji silahları görücüye çıktı.

"PUTİN VE KİM'E SELAMLARIMI İLETİN"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin Japonya işgalinden kurtulması için Çin'e büyük bir destek verdiğini hatırlatarak, "Asıl soru şu: Çin Devlet Başkanı Şi, Çin'in özgürlüğünü çok dostane olmayan bir yabancı işgalciden kurtarmasına yardımcı olmak için ABD'nin verdiği muazzam desteği ve döktüğü kanları anacak mı, anmayacak mı?" diye sordu.

Çin'in zaferi ile sonuçlanan süreçte birçok Amerikalının hayatını kaybettiğini kaydeden Trump, "Umarım onların cesaretleri ve fedakarlıkları hak ettikleri şekilde onurlandırılır ve hatırlanır!" dedi. Çin'in Zafer Günü'nü kutlayan Trump, Şi'ye yönelik "ABD'ye karşı birlik olurken, Vladimir Putin'e ve Kim Jong Un'a en sıcak selamlarımı iletin" ifadelerini kullandı.

Şİ, PUTİN VE KİM'DEN 66 YIL SONRA BİR İLK

Çin, Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin düzenlenen törende 66 yıl sonra ilk kez bir araya gelmesi, Batı dünyasına karşı birlik mesajı olarak yorumlandı. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung, Çin'in kurucusu Mao Zedong ve eski Sovyetler Birliği Başbakanı Nikita Kruşçev son olarak 1959'da yapılan benzer bir törene katılmıştı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hakan Fidan, Diplomasi, Etkinlik, Politika, Japonya, Türkiye, Gündem, Güncel, Yerel, Dünya, Japon, pekin

