İstanbul'da 30 Ağustos İçin Trafik Düzeni

30.08.2025 07:14
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı 05.45'ten itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da 30-31 Ağustos'ta düzenlenen 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak.

2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapalı olacak.

Kapatılacak yollar şöyle:

30 AĞUSTOS

Bisiklet Parkuru için; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar)

Koşu Parkuru için; Küçüksu- Körfez Caddesi arası çift yönlü.

31 AĞUSTOS

Bisiklet Parkuru için; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar.

Koşu Parkuru için; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05: 45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir:

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
  • D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
  • Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
  • Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
  • Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
  • Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
  • Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım" ifadelerine yer verildi.
  • Alternatif yollar ise, "Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 Karayolu, O-3 Hal Yolu
Kaynak: İHA

