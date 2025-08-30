İstanbul\'da 30 Ağustos İçin Trafik Düzeni

İstanbul'da 30-31 Ağustos'ta düzenlenen 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası ve 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri nedeniyle saat 05.00 ile 18.30 saatleri arasında birçok yol araç trafiğine kapatılacak.

2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 05.00 ile 10.30 arasında, 31 Ağustos Pazar günü ise 05.00 ile 10.45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönü trafiğe kapalı olacak.

Kapatılacak yollar şöyle:

30 AĞUSTOS

Bisiklet Parkuru için; Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu, Mihrişah Valide Caddesi, Atatürk Caddesi, Göksu Caddesi, E80 Otoyolu (İSKİ Elmalı Su Arıtma Tesisi önüne kadar), E80 Otoyolu FSM Köprüsü (Mustafa Kemal Kültür Merkezi önüne kadar)

Koşu Parkuru için; Küçüksu- Körfez Caddesi arası çift yönlü.

31 AĞUSTOS

Bisiklet Parkuru için; Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık-Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu-Kavacık normal seyirde olacak), TEM Otoyolu güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık Kavşağı arası Avrupa-Asya yönü kapalı olacak, diğer yön normal seyirde olacak, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güney yönü (Avrupa-Asya) kapalı, diğer yön (Asya-Avrupa) normal seyirde olacak, E80 Otoyolu Erkan Ömerbeyoğlu Parkı önüne kadar, E80 Rams Park önüne kadar.

Koşu Parkuru için; Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05: 45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir: