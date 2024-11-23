Samsun'da Tropikal Bahçe Kurdu - Son Dakika
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Samsun'da Tropikal Bahçe Kurdu

Samsun\'da Tropikal Bahçe Kurdu

Emekli öğretmen Hakkı Albayrak, 50 ülkeden topladığı 200 çeşit meyve ile bahçe oluşturdu.

23.11.2024 09:31
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Samsun'da yaşayan bir emekli öğretmen, 50 farklı ülkeden topladığı 200 çeşit meyve ile tropikal bahçe oluşturdu. 'Olmaz' denileni yapan öğretmen, bahçesindeki avokado ağacının hasadını gerçekleştirdi.

Yurt dışında görev yaptığı yerlerde gördüğü meyve ve sebzeler dikkatini çeken 72 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, görev yaptığı ve gezdiği yerlerde gördüğü ürünlerin tohumlarını getirerek Samsun'daki evinin bahçesinde yetiştirmeye başladı. Seracılık yapmayan, sadece Karadeniz'de meyve veren doğal ürünler ürettiğini ifade eden Albayrak'ın bahçesi, 20 sene içerisinde tropikal bahçeye dönüştü. Çin fasulyesinden Kızılderili muzuna, Hindistan ağaç kavunundan Meksika avokadosuna, Frenk üzümünden goji berrye kadar 200 çeşit ürün yetiştiren Hakkı Albayrak, ürettiği meyveleri tüketmeye, türetmeye ve satmaya devam ediyor. Albayrak son olarak da bahçesinde yetişen avokado ve sechium edulenin hasadını gerçekleştirdi.

"2 bin adet avokado bekliyordum ama 200 adet hasat edeceğim"

Avokadoların erken çiçek dökmesinden dolayı meyve sayısının azaldığına dikkat çeken Hakkı Albayrak, "Bugün avokadoların hasadını gerçekleştirdim. Bunlar erkenci avokadolar. Çünkü diğerleri ocak ayına doğru toplanır. Bendeki avokadolar Brüksel tipi ve tohumdan yetiştirilmiştir. Aşı istemiyor ve erkekli dişili çiçekler aynı ağaçta olduğundan birbirini döllüyor. Bu avokadolar, piyasadakilerden daha lezzetlidir. İlaç kullanılmadığından organik olarak da dikkat çekiyor. Ayrıca bir artısı daha bunların çekirdeği diğerlerine göre çok küçüktür. Çekirdeğini dikince de böyle ağaç olabiliyorlar. Avokadoların 500 gram kadar olanları var. Bu sene 200 adet avokado hasadı bekliyorum. Türkiye genelinde çok çiçek döktüğünden hasat miktarı azaldı. Önceki sene dondan dolayı hasat daha düşüktü. Bu sene de 2 bin adet bekliyordum ama çiçek dökmesinden dolayı randıman azaldı. Dökülen avokadoları da israf etmedim. Ezmesini, reçelini ve turşusunu yaparak diğer avokado üreticilerine de örnek oldum. Özellikle turşusu güzel oldu, tadı da kestaneyi andırıyor" dedi.

"Yılın 12 ayında da bahçemden meyve alıyorum"

Oluşturduğu tropikal bahçeden yılın 12 ayı ürün aldığının altını çizen Albayrak, "Şu anda güz yemişi, avokado ve sechium edule (güz salatalığı) denilen meyvelerin hasat zamanı. Sechium eduleye Türkiye genelinde birçok isim veriliyor. Örneğin Girit, Kıbrıs, Rodos kabağı olarak adlandırılıyor. Dikenli kabak olarak da bilenler ama bunlar dikenli değil. Salatalık da kabakgillerdendir. 2000 yılında Avustralya'dan getirilen bu sechium eduleye 'sebze armudu' demiştik ama tutmamıştı o yüzden salatalık için de kullanıldığından güz salatalığı adını verdik. Bunlara ilave olarak mandalina, portakal ve kamkat gibi meyvelerin de hasat zamanı. Yılın 12 ayında bahçemden meyve alıyorum" diye konuştu.

Albayrak'ın evinin bahçesinde ayrıca Şili, Kolombiya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Japonya, İran, Almanya, Amerika gibi 50 ülkeden passiflora, ejder meyvesi, aronya, kaymak ağacı, tamarillo, yeşil limon, Kaliforniya fındığı, koca yemiş, stevia, yıldız, Koala meyvesi, pomelo, kiwano, kudret narı, sechium edule, siyah biber, siyah patates, kamkat, karpuz salatalık, kara buğday, kırmızı klorabi, pysalis ve hindiba gibi meyveler bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Tropikal Bahçe Kurdu - Son Dakika

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